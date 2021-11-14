【瓶說書】#30 我說不，沒有對不起誰！
主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）
播出日期：2021年8月26日
推薦好書：《我說不，沒有對不起誰》
文／寶瓶文化
你也曾這樣嗎？
．老闆要求加班，只能爆肝配合？
．被奧客罵到臭頭也不敢得罪？
．買到機王卻退不成貨，只好自認倒楣？
．受不了伴侶的某些習慣，不敢明說？
．好友來借錢，你想婉拒又怕傷感情？
．想叫爸媽別干涉你的生活，卻講不出口？
．希望小孩聽話，又怕方法不當，引起反彈？
一次又一次的不好意思或委屈忍讓，壓迫著你。要掙脫這種罪疚感，你唯有學會從「拒絕」開始，重建強大的自我。
▌贏得人生主控權，你得先學會真正的「說不的勇氣」。▌
高明的溝通不只是接受和贊同，更要有拒絕的勇氣。
看穿「我是為你好」的話語操控、「你怎麼忍心」的情感勒索，
劃清底線，挺出自尊，
為自己，堅定說出「不，我不要」！
本書運用7種實用溝通技巧與34組情境對話實例，教你輕易跳脫操控陷阱，站定立場，表達意願，不受質疑、批判而動搖，不讓別人把他的問題丟給你。更進一步地逆轉僵局，以互信和互重創造雙贏。
不占人便宜，但也不任人予取予求。成為自己的勇氣，是你掌握自己命運的開始。
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●本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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