【瓶說書】#29 接體員大師兄來了！分享火葬場不為人知的「後台」世界！
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
播出日期：2021年8月11日
推薦好書：《火來了，快跑》
文／寶瓶文化
熱愛接大體、守冰庫的大師兄，來到了攝氏一千度高溫的火葬場。從零下十度Ｃ的冰庫轉行燒烤，一下子真不習慣。但轉念一想，工作內容沒有辦法選擇，工作態度卻可以自己決定。
「我一定要當一個快樂的火葬場人員！」
透過小小的檢視孔看出去，又一具棺木緩緩進爐來。
當火噴出，我靜靜地看著火苗越來越大，「如果還能再看這人世最後一眼，你希望見到誰呢？」我暗問。
棺木破開，一雙將要熔化的眼睛，死死盯著我……
【撿骨】
女子的骨灰中，竟然有個燒不化的衣架。莫非是家屬希望她下輩子，可以「依」她的意願而「嫁」？
【裝罐】
兩位家屬互不搭理的叫「摩西分海」；三兄弟現場打起架來的叫「三國鼎立」。那母親走了，兒女一人準備了一個骨灰罐，要「一人分一半的媽媽」，叫什麼？
【包罐】
聽說我想找東西練包罐，每個學長都問我：「你家沒罐子嗎？」我大吃一驚。原來大家的家裡都有骨灰罐，只有我沒有？
在後台得同時顧許多具火化爐，待冷卻後撿骨、裝罐和封罐，然後進爐掃灰。三十多年來頭一遭，他在頸子貼上痠痛藥布。
可是身為客家人，大師兄有「硬頸精神」──脖子上站再多的人，他也挺得住！
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本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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