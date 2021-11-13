破碎瓷器可以有不同的未來；後浪賞〈瓷續進行式〉

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

瓷製杯碗餐具是人們最常使用的生活道具，加上家裡可能會有瓷磚等，「瓷器」可說是生活當中最常見的工藝產品之一，但瓷器就像玻璃器皿一般，會有碰撞裂開的可能性，如果很喜歡那個瓷器的話可以去找職人使用「金繼」的技術修補，但如果要丟棄的話，大家知道如何回收嗎？

其實早期瓷器受限於處理技術不夠成熟完整，原則上無法回收，也無法送進焚化爐火化，處理方式大多就地掩埋。廢瓷雖然不會造成土壤污染，但終究不會自然分解，一直是台灣國內處理回收的棘手難題之一。還好近年來受惠廢瓷回收技術進步，回收後的廢棄磚瓦陶瓷會送到陶瓷磚瓦再處理廠，以機器及人工進行材質分類，最後將其粉碎成廢瓷細粒再重新利用。

瓷續進行式（圖／尼普利 提供）

不過陶瓷磚瓦的回收再製產品範圍不像玻璃，幾乎可重新再製成新的玻璃製品廣泛，受限於廢瓷土最後變成混合材料的關係，目前回收再製後多半都用在各種建築用骨材粒料、透水磚、輕質隔間磚等再生綠建材或填土材料，而不是再重新製成新的陶瓷產品。林品瑄設計師、許芷菱設計師、吳芸庭設計師、賴宇觀設計師、辜琬馨設計師、余婉綺設計師組成的「瓷續進行式」開始研究廢瓷土，與廢瓷回收廠的師傅一起研究出一種新的再利用陶土，可在一般室溫硬化，他們將這個新的再利用陶土以及回收來的廢瓷器結合，以海報的形式做成四個 2.5D 的平面雕塑複合媒材的藝術品。

瓷續進行式（圖／尼普利 提供）

他們借用山林、天空、河川、都市等不同環境裡會存在的生物，利用新陶土材質和廢瓷器組合出一幅平面設計，上頭的顏色是等陶土乾燥硬化後直接上色，就像是藝術家或工藝師上釉色一般的工序，雖然是視覺傳達設計科系，卻很好地找到廢瓷回收另外商業上的可能性，這個他們開發出來的新陶土有機會成為藝術家新的創作材料，被應用在不同的複合媒材的作品裡，值得嘉許。

瓷續進行式（圖／尼普利 提供）

視傳系的同學當然要好好學印刷相關的知識與累積經驗，不過蠻鼓勵同學可以在專題嘗試「紙本印刷」以外，傳達視覺力量可能性的方式，因為這些嘗試是你進社會工作之後很難累積到的視野，但有了這些學習與碰撞，相信可以更讓你在之後每天跑印刷廠的過程裡，啟發你對視覺傳達與印刷更多未知的探索欲求。

設計團隊

台南應用科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜陳黎枚

Designer｜林品瑄、許芷菱、吳芸庭、賴宇觀、辜琬馨、余婉綺

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】