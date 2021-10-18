陳進金／綠島居民對政治受難者的記憶

文｜陳進金（國立東華大學歷史學系副教授）

就綠島人民而言，1951年5月17日綠島來了一批「新生」，這批「新生」到底從哪裡來？他們為什麼要來綠島？來綠島要做什麼呢？他們將對綠島人民的生活產生什麼影響呢？

戰後，國民黨政府為適應軍事需要，設置一專責機構負責感訓前線俘獲的匪軍幹部，乃於1950年2月在臺北內湖成立「新生訓導總隊」，隸屬臺灣省保安司令部管理，由姚盛齋出任總隊長。1951年4月1日，「新生訓導總隊」改制為「新生訓導處」，並於同月17日奉命遷址綠島繼續執行感訓工作。

「新生」到綠島之前，官方曾向綠島民眾說「新生」是壞人，不要和他們有所接觸；但1951至1965年在綠島的「新生」，他們所居住的「新生訓導處」並不是高牆封閉式的監獄，而且他們每天必須上山砍柴或到海邊打咾咕石；因此，「新生」與綠島人民的互動頗為頻繁，更發展出近似於家人的親密。

新生們到海邊們打咾咕石模擬展示。（圖／國家人權博物館提供）

根據綠島居民的口述訪談資料，「新生」對綠島的醫療、教育及農業方面都有實際的貢獻：

（一）醫療資源

綠島的醫療品質向來貧乏，1950年代雖然成立「綠島衛生所」，但其醫療設備或品質仍有待提昇。陳進榮曾說由「新生」組成的醫務所：「很得綠島人的信賴」。「新生」蘇友鵬亦曾提到：「在綠島頭一、兩年，醫務所尚未成立，只有一間醫務室，但裡面什麼東西多沒有，沒有醫藥，也沒有開刀設備。如果有人得了盲腸炎，而不幸引發腹膜炎的話，就唯有等死了。」因此，十位具有醫生背景的「新生」乃組織一個醫療團隊，「新生」張振騰回憶到：新生訓導處除了些軍醫外，他們也將新生中的一些醫生群組起來，替新生及官兵眷屬等看病診治。當時醫務所由臺大眼科主任的胡鑫麟博士，擔任住院醫師照顧重病患，新生醫師有：內科呂水閣醫師和陳神傅博士，外科林恩魁醫師，婦產科王荊樹醫師，耳鼻喉科蘇友鵬醫師，皮膚科胡寶珍醫師，牙科林輝記醫師共八位醫師，另有兩位國防醫學院的學生及一位臺大醫學院學生，加上數位護理人員，若要辦一所綜合醫院是人才濟濟綽綽有餘。綠島的生活原本就十分克難，連醫務所的開刀器械和藥品，也都由新生醫務群籌辦應付。綠島對外交通不便，若有急性病患必須開刀的，都由這些醫師群協力合作克難完成，長官眷屬的嬰孩也有由婦產科醫師接生的。

綠島醫師群，前排左一為蘇友鵬、右一為胡寶珍、中排三 為胡鑫麟、後排左一為王荊樹（圖／龔昭勳提供）

幾乎所有受訪的綠島居民都有到醫務所找「新生」看病的經歷，「我爸爸因為氣喘的關係，曾在醫務所裡住院休養過」、「我也進去過營區的醫務所看病，因為我以前身體不好、患有氣喘」，從曹許清葉女士的回憶裡，更能感受到「新生」醫療團對於綠島的重要性：我嬸嬸當初難產，胎死腹中，可是那天海象不佳，船沒辦法開，我們去拜託「新生營」的長官幫忙，後來他就派士兵帶一個新生醫生出來到我嬸嬸家。⋯⋯那時候也沒有什麼工具，我嬸嬸已經開始失血，情況很危急，幸好有新生醫生做緊急處理。

連身為官兵子女的唐燕妮也對「新生」醫師有著深刻記憶：「我印象很深刻的一次是有位病患得了盲腸炎、需要開刀，綠島的醫療設備其實相當不足，也沒有麻醉藥能夠施打，然而他們在這樣簡陋的環境下，還是順利完成了手術。」

當年醫務室的模擬展示。（圖／國家人權博物館提供）

由上述可知，由「新生」所組成的醫療團隊，給醫療資源嚴重匱乏的綠島帶來最及時且準確的診治；因此，無論是綠島居民，甚至是新生訓導處官兵及家屬，「新生」醫療團隊都是他們的第一選擇。

（二）教育文化

當年來到綠島的「新生」有許多是學養俱優的知識分子，為了改善綠島教育資源貧乏的問題，新生訓導處曾為官兵子女設課業補習班，由「新生」擔任輔導老師。第二任處長唐湯銘擴大了輔導對象，普及全綠島的學子，並將上課場所由訓導處移至公館國小。田敏廣回憶：「那時候村莊裡的小朋友都會去參加學校的暑期補習班，就是給新生補習。」對於補習的進行方式，陳光明有更詳細的敘述：暑假的補習課也跟平常學校上課一樣，週一到週五，再加上週六半天。⋯⋯新生主要幫我們上的科目是主科，也就是國文和數學。初中以後才多了英文課。陳照隆也說：「整體作息像是一般在學校上課。中午我們會在訓導處內用餐，午餐是新生自己做的饅頭，再配些他們種植的小番茄。」新生訓導處還會派出軍方卡車，接送居住較遠的中寮子弟來接受補習輔導。身為官兵子弟的唐燕妮亦言：「對我們這些上課的學生來說，我們都知道他們是『新生』，但我們都不覺得他們是壞人。」

透過新生的暑期輔導加強，日後考取老師資格的林登榮回憶道：「當時的臺東初中非常難考，但是同時跟我就讀東中的國小同屆同學就有七、八位，其他也有二十多位考進農校，可見我們那一屆的升學率很好。」曾參加過補習課的蔡三麒也提到：「我們那時候能考上中學，說實話，真的是靠新生暑假的補習課。」足見「新生」對綠島教育水準的提昇，貢獻良多。

新生擔任輔導老師為當地學童上課模擬展示。（圖／國家人權博物館提供）

（三）農業改良

戰後綠島與臺灣交流日趨頻繁，但農業條件並不好，人口也開始外流，不過1960年代仍是綠島農業持續發展的時期。來到綠島的「新生」開始進行農業的改良，蘇鄭登英提到：我們綠島人一直以來都忙於農務，從沒想過要怎麼隔絕風害⋯⋯我印象很深的是有一年的收成特別慘淡，番薯的生長狀況很差。不過新生們來了之後，這點就有了改善。他們在田地附近用茅桿扎籬笆，隔絕風害，如此一來他們的農作物就能長得好。

陳木籐也說：他們擅長種菜，他們還會教我們種菜。他們種的番茄比我們的大顆，我們都種不出來這麼大的蕃茄。而他們種的南瓜也是又大又圓，他們會把南瓜放在寮仔內的床下，等南瓜授粉後就能長出更多。⋯⋯我們以前不太會種其他菜，通常都是種蕃薯，再割蕃薯藤跟葉子回去吃。新生給了我們其他菜種，還會教我們怎麼種。

「新生」們除了協助居民改善種植方法、植栽品種，也會將多餘的生產品販賣給居民，或是與居民交換其他食材。陳進榮直言：「當時幾乎所有的農作物、牲畜都可以換錢，整個使綠島的經濟活絡了起來，居民的生活也開始改善」。

綜上所述，我們可以得知在那匱乏的年代，「新生」來到綠島並與居民一起生活，透過醫療診治、課業輔導、農業改良等，逐漸產生了「家人」般的情感。甚至，有綠島居民將孩子交給即將出獄的「新生」帶離開綠島前往臺北念書，或者是到臺灣本島工作。難怪綠島的孩童曾天真地說：「長大後要當新生。」

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第4期〈綠島居民對政治受難者的記憶─受難者對綠島醫療、教育及農業的貢獻〉。