【故宮文物月刊】小處著手—〈得勝圖〉手卷的局部修護

文∣郭倉妙（任職於國立故宮博物院登錄保存處）

圖∣國立故宮博物院提供

國立故宮博物院院藏〈得勝圖〉卷為道光九年（1829）所刻製的十幅版畫套圖，這系列套圖以手卷形式裝裱收藏，主題描繪清朝平定張格爾（1790-1828）於新疆叛亂的一系列戰役。每幅以不同戰爭為主題，如渾巴什河戰、阿瓦巴特莊之戰、柯爾坪之戰、洋阿爾巴特之戰等。

於技法上，推測西洋的蝕刻法與針刻法製版，線條細緻優雅，運用斜紋或網紋表現明暗、陰影，營造立體感。且融入中式白描的筆法，體現於刻畫山石的皴法中，表現毛筆按提、粗細變化的線條；運用各式點描技法刻畫樹枝蜿蜒與葉片茂密的生動畫面，其結合中、西方繪畫技法與風格，兩者兼容並蓄。此藏品將於110年下旬於南部院區「遠方的戰爭—清宮銅版戰圖特展」中展出，為配合展陳，規劃至本院書畫修復室修繕維護，以利展示。

清〈得勝圖〉卷 裝裱樣示與部位示意圖 作者製圖

根據檢測劣化狀況得知，傷損部位多出現在手卷的最外層保護，例如捲收時位於最外層的包首，或者是保護畫心側面的撞邊紙，故本幅手卷包首、天綾與撞邊紙多出現劣化情形，但畫心的保存狀況卻十分良好，可瞭解裝裱確實具備保護畫心的一定作用。因此將針對裝裱各部位進行局部修護計畫，以減緩及改善書畫裱件的劣化，使手卷各項部位能恢復過往的功能。

對於較緩和與輕微的劣化情況，如裱件邊緣磨損、缺失、輕微摺痕等，經展覽前檢視與評估後，展陳狀態穩定性高，可針對局部損壞進行修補與加固，則稱為「局部修護」。「局部修護」亦是預防性修護的一環，不僅增加展示時的安全性與美觀，且採用最低干預原則進行修護，同時能加強結構，並減緩劣化狀況。這種修護方式能保留舊裝裱所使用的紙張材料、背紙黏紙方式與製程工藝技術等訊息，為後人保留文物最真實的樣貌，以利後續觀察研究。

狀況一：移除舊修補

此卷首段正面為天綾，天綾背面為包首錦。天綾劣化的狀況有汙漬、斷裂、破損與變形等。而天綾兩側邊緣覆蓋淺藍色的絹條黏補，推測是前人為修補及強化天綾而作。因原天綾與後補絹條的色調與質感不同，使補絹處顯得突兀。

首先使用純水潤濕補絹，再以鑷子移除已軟化的絹條。揭開舊絹條後，發現天綾邊緣有缺損，改使用長纖維的原色細川紙作為新的補強材料。將補紙置於破損處，於透光板上描繪破損輪廓，再沿著描線撕下補紙，搭貼於缺口處，完成補紙黏貼。最後於補紙上施染顏色，將色系調整至與天綾相同，可增加視覺上的協調感。

狀況一：移除舊修補的修復過程與修護前後對比。 本院登錄保存處修護紀錄

狀況二：攤平天綾

此卷天綾還有許多平行於天桿、連續出現的縱向摺痕，致天綾表面如波浪般起伏。因此將變形狀態的天綾進行攤平作業，採取施加微量水分以利軟化裱件，於待攤平區域上依序放置GORE-TEX、濕毛巾、塑膠片，利用GORE-TEX薄膜的微小孔隙，控制水分子緩慢的向下滲入裱件，達到潮而不濕的狀態即可將加濕材料移除。最後於天綾四邊壓以重物，達到繃平的效果，原有的變形狀況也能獲得改善。

狀況二：攤平天綾的修復過程與修護前後對比。 本院登錄保存處修護紀錄

狀況三：撞邊紙缺損

在捲收狀態下，側面受力最易使手卷受損。就此卷而言，受損處即天綾的翻邊，以及手卷中後段邊緣的撞邊紙。（見示意圖）針對撞邊缺損處，採用自裱件背面黏貼補紙的方式，為補平至原裱件厚度，故使用三層補紙來填補，從裱件正面依序為褐色皮紙、原色楮皮及宣紙。補紙黏合於破損邊緣時，有部分重疊搭接，為使黏補完成後新舊接口平順、無高低差，故於黏貼前需從背面將缺口邊緣刮薄。透過後續全色，達到於原撞邊紙色調一致，即完成補紙動作。

狀況三：撞邊紙缺損的修復過程與修護前後對比。 本院登錄保存處修護紀錄

本院藏品修護方式初步可分為「全面重裱」與「局部修護」兩種。以往所發表修護記實常見以「全面重裱」為多，較少提及局部修復的重要性。本文旨在於紀實局部修復的工作內容與其優點，藉由〈得勝圖〉卷「局部修護」每個環節修復的紀實過程，讓讀者悉知工序與考量，藉此得知「局部修護」能減緩文物劣化狀況，為藏品修護工作十分重要的一環。

本文摘錄自《故宮文物月刊》461期8月號，原文：〈院藏〈得勝圖〉卷局部修護紀實〉