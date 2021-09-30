【名單之後】王德合／磯部正男與陳澄波的師生情緣

文／王德合（台南應用科大美術系兼任講師，東海大學美術研究所碩士，藝術創作者）

磯部正男 入選 府展第6回

磯部正男（1922-2005）出生於日本滋賀縣愛知郡，自滋賀縣八日市中學畢業後，於1939年來臺就讀臺南師範學校（今臺南大學，後文均簡稱南師），1941年分發至嘉義月眉潭國民學校（今月眉國小）任教，1943年以油畫《月眉潭風景》入選第六回府展並受徵召入伍，至1945年戰後返回日本滋賀。

筆者在搜尋磯部正男的資料過程中，偶得南師當年生物實驗室之學生名單殘片，依此線索找到南師學籍檔案，了解磯部正男之出生時地等資訊。復於滋賀縣立圖書館網站搜尋到藏書《私のクロッキー》（我的速寫），該書是磯部正男於2004年自費出版的速寫集，書末有篇名為〈私のこと〉（關於我）的自述文章，簡述他的藝術經歷。令人驚喜的，文中述及他在嘉義教書的兩年期間，與陳澄波的一段師生情緣。筆者在不損作者文意的原則下，根據文章內容擇要敘述其生平如後。

南師生物實驗室學生名單與《私のクロッキー》一書。

磯部正男，1922年出生於日本近畿地方的滋賀縣，是正次郎家的次男。從小就喜歡繪畫，中學畢業後本想念美術專科學校，父母與老師以畫畫無法維生勸退了他，想當醫生卻又落榜。當時日本中學生畢業到殖民地接受教育全是公費，他毅然決定到臺灣就讀臺南師範學校。

1939年4月，磯部正男從日本神戶港搭乘高砂丸號抵達基隆港。臺灣燠熱的天氣、繁茂的椰子樹、檳榔樹、漆成褚紅色的廟，都讓他感到新奇。他在南師就讀期間，常流連於孔廟，「每逢星期日，我一定待在孔廟，幾位有名的畫家會在這裡寫生。有時一整天都看不膩這些在寫生的畫家，多次因此超過學校的門禁時間，被舍監警告」，想作畫的熱情日益強烈。

1941年，磯部正男分發至嘉義月眉潭國民學校任教，在這兒認識了畫家陳澄波並拜師學畫。「我的繪畫生涯中師父就只有他這一位。……我們經常在星期日一起外出寫生，嘉義公園的綠樹、吳鳳廟赭紅色拱門等，到現在仍記得在這些地方寫生過。戰爭期間油畫畫具也是管制物品，即便如此還是想辦法拿到手給我，讓我得到臺陽美術展覽會入選的殊榮」。

1943年，正全心投入教學與繪畫的磯部正男，突然收到軍隊的入伍令，「那是一個無法說出心聲的時代。入伍前一週，我都是恍然失神」，陳澄波鼓勵他「畫一張月眉潭的風景當作紀念吧？」

磯部正男把握入伍前的幾天，完成了《月眉潭風景》，「我用50號畫布盡情作畫。……入伍前一天總算是畫完了，而且很感謝老師每天都來探望我」。陳澄波協助將此畫報名府展並獲入選，他寫信告知部隊中的磯部正男：「你的畫被陳列在會場中相對明亮的第二室的好位置。在戰爭前線請好好加油。每日可見的風景均呈現各地特色，請仔細觀察大自然。回臺之後，必定對你的作品有助益。」

磯部正男進到名為「曉部隊」的船舶運輸部隊，他隨部隊搭乘運輸船去過沖繩、釜山、濟州島等地。他遵循老師所示，把握時間畫下各港口的風景，但又擔心被當成間諜而全部撕毀。戰後回到日本，重返教職工作，他集結了一群對美術教育有熱情的老師，成立「滋賀造形教育會」，戮力推動家鄉的美術教育直至退休，並辦過七次個展。

今日的《月眉潭風景》僅餘黑白模糊的印刷圖像，畫中屋舍人家分布兩側，茅草屋前農婦正餵養著雞隻，有著行人的蜿蜒小路伴著蓊鬱的林木，逐漸沒入鄉間遼闊的地平線深處。陳澄波在1940年入選第三回府展的油畫《夏之朝》，畫中的泥路、房舍、遠景的林木均與《月眉潭風景》有相似之處，或許可以據此想像《月眉潭風景》的色彩樣貌。對照著作品，我們彷彿也能感受到那段師生之情：畫布前寫生的磯部正男，正懷著入伍前的不安心情，堅定而溫柔的陳澄波站在身邊指導著他，共同奮力畫下這屬於臺灣農村的景觀與色彩。

陳澄波，《夏之朝》，1940年。