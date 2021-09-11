【瓶說書】#27 敢於在兩人世界，勇敢做獨立的自己
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
播出日期：2021年4月23日
推薦好書：《「1」的力量──走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》
文／寶瓶文化
「我太失敗！」「別人會怎麼說我？」「見不到小孩怎麼辦？」「真的要離婚嗎？」「我什麼都不曉得了……」
無盡的自我質疑、無休止的受苦，重重將你擊潰。
但你要相信，婚姻挫折絕非人生末日，你有潛能、智慧和韌性，重建嶄新之路。
相信，就是力量。
看重自己，你就能隨心高飛。
結婚第一年便遞出離婚協議書，掙扎近十四年後簽字，劉威麟成為單親爸爸。
離婚談判了五年，「可能失去兒女」讓他陷入恐慌。但再恐慌，也只能自己硬吞，因為即使在離婚率高漲的今日，「婚變」仍像是人生的慘敗，他無法對人說。
這樣走下去到底對不對？不確定。還能再幸福嗎？不知道。大霧無路，只剩下茫然四顧。
由於自己的婚姻觸礁，劉威麟進而籌辦了二十餘場相關主題的座談會，包括高衝突家庭孩童正向教養的親職講座，認識了一群同樣離婚、或正處於關係困境中的同伴。聽過許多相同的故事、談論過許多相同的問題，因而決定結合自己與眾人的經驗，整理出一本遇上婚姻出狀況時，兼具心靈撫慰與實務幫助的重生之書。
●她是能力超群的高階主管，誰能想到她明明已離婚，家暴的前夫仍陰魂不散……
●他是眾人稱羨的「駙馬爺」，其實頻遭妻子的言語冷暴力；離婚之後，前妻更霸占女兒，不讓他見面。
●她一心寄望外遇的丈夫回頭，結果丈夫竟與小三共謀，帶走了兩個小孩！
故事並非都有美滿結局，然而，劉威麟組織小型互助團體，從「學長姊」的經驗中發現，曾以為的大浩劫，原來是大幸運──這些真實「婚姻故事」的主角們，幾經波折，終從這段打掉重練的歷程中，找回自我。
這本書，無法教你如何做出決定，但是希望給你力量，撐持起面臨婚姻難關、虛弱不堪的你，挺住。過來人的話，請你要相信：
「婚姻破裂不是人生末日，而是重新創造圓滿的契機。」
本集完整版影片：
本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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