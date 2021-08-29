迪士尼的唐老鴨會唱《草蜢弄雞公》！──世界卡通在台灣的本土化片格軌跡

文︱林太崴（類比音聲玩家）

圖︱林太崴・聯合知識庫

卡通，原譯自義大利文「Cartone」，泛指可超脫現實的藝術繪畫。廣義的型態包含平面插圖或漫畫，發展至今已超過500年。而從其原理延伸發展的卡通動畫，包含手翻書（Flip Book）、西洋鏡（Zoetrope）、費納奇鏡（Phenakistoscope）、活動視鏡（Praxinoscope）、留聲機影格鏡（kinephone）、旋轉魔鏡（Magic Mirror）也隨之產生。

1908年，法國動畫師艾米爾·庫爾創作的卡通動畫《幻境》問世，雖然影片長度才短短兩分鐘，而且是無聲的黑白片，但已成功開啟了人類的新視界。1940年後，有更多卡通動畫密集地被創造，並在當時甫發明的電視中播映，有些甚至躍上大螢幕成為動畫電影，開啟了卡通動畫的黃金時代。

百年來，以不同時期之「世界最新科技」所製作生產的卡通或動畫，其新概念與影音技術進口到台灣時，順應在地民情、文化、語言，產出了可能有別於原版的「轉譯」。這個本土化的過程，展示了台灣作為一個科技或影視受眾，如何接納世界並產出自我定義的視角。

留聲機影格鏡外盒（kinephone）1925年（圖／林太崴提供）

(左) 留聲機影格鏡之換頭記。1925年(右) 留聲機影格鏡之卓别林。1925年（圖／林太崴提供）

台灣卡通──台日漫漫畫

說到台灣史上最早的漫畫，絕對不能不提到出身於日本愛知縣，長期居住在台灣的國島水馬。他從1916年起，開始為《臺灣日日新報》繪製諷刺漫畫，各專欄包含〈臺日漫畫〉、〈病室漫畫〉、〈漫畫旅行〉、〈平博漫畫行〉等，相當受歡迎。累積整整20年的豐富漫畫經驗，於1940年初，集結藝術成果，在台北公會堂舉行《臺灣漫畫年史畫譜》特展。此外，漫畫家雞籠生、舜吉、葉宏甲、許丙丁、陳定國這些高手，在日治時期就已開始進行漫畫創作。值得一提的是，1935年雞籠生繪製的《雞籠生漫畫集》，為台灣人創作的第一本漫畫，意義非凡。

〈病室漫畫〉1918年11月6日，《臺灣日日新報》（圖／林太崴提供）

〈臺日漫畫〉1925年12月13日，《臺灣日日新報》（圖／林太崴提供）

除了畫給「大人」看的漫畫，專為兒童設計而出版的童謠唱片歌詞上，也可見精心繪製的彩色卡通插圖，古倫美亞公司在1933年發行了台灣首張創作童謠，歌手為童星陳秋代，她也是臺灣首位童星。該78轉唱片收錄了〈時鐘〉及〈小鳥在樹枝〉兩首曲目，其上的插畫風格討喜可愛。相較之下，一般流行歌歌詞皆為單色或黑白，而為兒童特製的歌詞則為全彩印刷，可見其「寵孩」之用心。

台灣最早的創作童謠〈時鐘〉歌詞。1934年，古倫美亞唱片（圖／林太崴提供）

電視裡的動畫遊行──從外國卡通看見世界

1962年10月10日，台灣首家電視台「台視」正式開播，當天還請來蔣宋美齡女士主持典禮儀式。不過開播當時僅有北部地區可接收天線訊號，根據統計，當年台北市電視機總數不到三千台，普及率不高，且台視每日只播映約六小時。到了1965年，台視完成中南部天線收訊架設，電視機更加普及，各大報紙也在同年年初陸續開始出現〈今日電視〉專欄，提供讀者完整的電視播映清單，也在該時期，台視的節目數量及播映時間皆多有提升。否則在此之前，報紙上僅偶有提供報導型的〈今晚電視節目〉或〈今日電視節目〉電視節目資訊。

台視開播報導 1962年10月10日《聯合報》(圖/聯合知識庫)

今晚電視節目 1964年10月16日《徵信新聞報》（圖／林太崴提供）

今日電視 1965年1月25日《徵信新聞報》（圖／林太崴提供）

今日電視 1965年2月2日《徵信新聞報》（圖／林太崴提供）

在台視之後，中視於1969年，華視也在1971年陸續開播，老三台時代已然成形，整個電視產業不僅更活絡，技術上也更加純熟，繽紛的卡通動畫片也開始進行播送。根據〈今日電視〉專欄，台灣最早在電視放映的卡通為台視的《卡通惡夢》（1965年），隨後亦有《懲狼記》、《鬥牛記》、《驛馬英雄》等，每天僅播放10分鐘。雖然支數不少，但由於譯名之故，目前難以得知原版名稱，甚至有部分只簡陋標註為「彩色卡通」，影片來源不明，有些播映的集數也僅有一集。1973年後，引發全球熱潮的《頑皮豹》及《大力水手》開始在電視上固定長期播映，由於太受歡迎，甚至有家長投書聯合報，抱怨《頑皮豹》廣告太多，看起來不夠過癮，希望中視能夠改進。

中視開播第一則「今日電視」專欄 1969年10月10日《聯合報》(圖/聯合知識庫)

華視開播第一則「今日電視」專欄 1971年10月31日《聯合報》(圖/聯合知識庫)

由於卡通人物的「明星化」，相關商品紛紛出爐（含正版或盜版），尫仔標、桌遊、鉛筆盒等文具上常印有卡通明星的圖樣。特別的是，1975年，位於台北三重的三奇塑膠公司發行了一套家用「彩色卡通放映機」，讓小朋友在家裡便可以觀賞心愛的卡通，看到飽看到滿。膠卷包含最受歡迎的《頑皮豹》、《大力水手》、《超空人》（超人力霸王）及《白雪公主》等片。此外，更有本土漫畫商自繪頑皮豹系列漫畫，如《頑皮豹與豬小弟》、《頑皮豹與三矮人》、《頑皮豹打獵記》，使得卡通明星的熱度一飛沖天。

三奇塑膠公司發行的彩色放映機報導。1975年8月19日，《經濟日報》(圖/聯合知識庫)

(左)三奇塑膠公司發行的彩色放映機外盒(右)三奇塑膠公司發行的彩色膠卷（圖／林太崴提供）

日本的莎拉公主不會耶耶耶──台灣的小叮噹會尢尢尢

當卡通自國外輸入到台灣時，除了觀片當下的享受，小朋友在播映期間之外，還能留下深刻記憶點的便是量身定做的「卡通主題曲」。特別在那個「不會重播」的年代，一旦錯過播映時間，可能難再一見。為了不留下殘念，小朋友常會先寫好作業並等在電視機前，引頸企盼地乖乖等待播映。影片一出，卡通主題曲一唱，漫長的等待便隨即有了安慰。每一首主題曲都帶有延伸性，哼唱中的歌詞與旋律，讓卡通明星的形象更為鮮活，也能製造下次再看的期待感。當時的卡通影片主題曲，通常區分為以下三種形式：

一、原版直送：直接採用原版或原文主題曲

許多卡通並不會作任何主題曲的更動，以原版樣態直接展示給在台灣的觀眾，例如《小叮噹》，當時有許多不懂日文的小朋友跟著學唱，成為此生第一首學習的日文歌。此外《頑皮豹》、《大力水手》也是同樣的模式，留下經典原版主題曲配樂。

二、原曲新裝：採用原版旋律，填上中文版歌詞

這類的主題曲相對較少，不過也非常受到歡迎，例如充滿中東風格的《天方夜譚》。

三、本地自創：新創詞曲，完全不採用原版主題曲

台灣的卡通主題曲形式以自創詞曲形式的數量最多，這樣的考量也許是反映本土民情，讓主題曲產出一個適切的引導，讓小朋友能更自然地融入異國卡通的情境中，以便產生更深層的認同感，例如《莎拉公主》、《小甜甜》、《無敵鐵金剛》、《湯姆歷險記》、《綠野仙蹤》、《淘氣阿丹》。

(左)小叮噹原版七吋紀念彩膠1973年(右)小叮噹首版主題曲七吋紀念彩膠 1973年（圖／林太崴提供）

40年前唐老鴨本人來吃圓環魯肉飯──以異視角自學的教育黑膠

1977年，家風唱片公司出品了《唐老鴨遊寶島》系列黑膠，當時迪士尼（Disney）尚稱「狄斯耐樂園」。錄音內容是由唐老鴨叔叔帶著小唐老鴨們旅遊臺灣各地的教學唱片，從台北西門町、龍山寺到台北圓環，旅遊到阿里山唱高山青，再到台南吃擔子麵，新竹和高雄也都在遊歷的地點中。在每一個不同的區域，都會搭配演唱當地民謠，以十分有趣又不落俗套的方式，向小朋友們教育臺灣地理、各地小吃特色及在地歌謠，例如唐老鴨唱了《草蜢弄雞公》或那魯灣的《杵歌》，可說是教育類唱片的模範。

這一套黑膠以外來視角介紹在地民情，非常成功地讓小朋友在輕鬆的氣氛當中，學習本土的文化。值得一提的是，飾演唐老鴨叔叔的演員是光啟社的丁松筠神父（1942-2017），他終身奉獻給台灣，初來服務時，便與家風唱片公司合作了唐老鴨系列黑膠，稱得上是令人敬愛的丁神父早期代表作。

漫畫裡的在地化──機器貓小叮噹或哆拉A夢？

《小叮噹》的漫畫，可說是許多人小時候的重要回憶，每次肥圓手一拿出個新奇道具，都令人鼓掌叫好。

在這部漫畫發展的過程中，台灣市場上出現許多版本，有些甚至是台人自創，不過創意依舊十足。令人覺得莞爾的是，漫畫中為了本土化，出現地名、人名或風俗的編修，例如漫畫場景直接設定在台灣的玉山、大雄的阿姨住在高雄；阿福姓李，而且住在台北的吳里路5515號。談到明星時，會稍微修改原來的名字，例如漫畫中出現的明星李小燕（應該是想講張小燕），而鳳飛飛則改為「鳳菲菲」。

漫畫《機器貓小叮噹》的在地化-玉山與高雄（圖／林太崴提供） 漫畫《機器貓小叮噹》的在地化-鳳菲菲與阿福地址（圖／林太崴提供） 漫畫《機器貓小叮噹》的在地化－李小燕（圖／林太崴提供）

回頭又看見自己

觀看卡通與動畫在台灣本土的軌跡，氣味著實親切又迷人。

小時候，我們家三代同堂住在古老的祖厝三合院，當時家裡的電視有個門，要開電視要先打開門，而且沒有遙控器，想轉台要用手指捏在轉軸上用力轉才行。有一段時間，我總喜歡賴著睡在爺爺奶奶房間，不僅晚上常會有宵夜吃，還可能有額外發放的十圓零用錢。每天早上6:20都播出十分鐘的《頑皮豹》，成了我的鬧鐘，不再賴床，至今仍對卡通裡的某些畫面仍然記憶猶新。

《頑皮豹與豬小弟》1974年，志明出版社（圖／林太崴提供）

回頭看這些卡通與動畫的進程，看到時光依舊清香，且閃閃發亮。我知道當時很多本土產物都不是很細緻或那麼專業，甚至有一種粗魯，但其實都很可愛。那些畫風怪怪的盜版漫畫，陪著我們這個世代的人走向現代，好像媽媽在破掉的桌巾邊緣，車補進一條不精確又顏色俗艷的滾邊，那麼假會但又無比適切地，就這樣安放在屬於我們的青春裡。

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