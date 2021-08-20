做更棒的自己　從練習「自由書寫」開始

文／Vista鄭緯筌

聽到自由書寫（Free Writing），你會想起什麼呢？

簡單來說，這是放飛自己腦中思緒的好方法！只要針對特定的主題，以最快的速度振筆疾書即可。當我們專注地寫出各種想法時，往往會得到出乎意料的好結果，或是讓人拍手叫好的絕佳創意！

乍聽之下，自由書寫好像很酷，但又跟傳統寫作有點兒不同？或許，有些朋友可能會暗自揣想：寫作不是一件很嚴肅的事情嗎？我真的能夠天馬行空地胡亂發揮創意嗎？

嗯，答案當然是肯定的。

我曾在企業界、公部門與大學院校開設寫作課程，我發現很多剛接觸寫作的朋友，通常會遇到一些瓶頸，也經歷過以下的階段：

一聽到要寫作，不是害怕就是沒有信心。好不容易做好心理準備，一打開電腦卻總是腸枯思竭，頻頻卡關卻也擠不出幾個字。於是，一邊寫一邊反覆修改，甚至才剛開頭寫了幾句話，就覺得文不對題，不符合自己的預期⋯⋯如此一來不但磨掉了寫作的熱情，更慘的是文章也永遠寫不完！

不拘泥形式 讓想法流洩

其實，寫作並沒有那麼複雜，你可以把自由書寫視為寫作前的暖身運動。換言之，在寫作的過程中先不要拘泥於形式，也毋須在意對錯或是想著要編輯、修改文章，而是盡可能地讓各種想法透過筆尖自然地流洩。

《自由書寫術》一書的作者馬克．李維曾說過：「靈感不是一種天賦，而是一種練習。只要你能善用原本已在腦中的東西，就能將思緒的原料變成實用、甚至是非凡的點子。」

更有趣的是自由書寫的世界裡有一個定律：當你放下戒心，寫出一堆垃圾時，最有創意的點子往往藏身在這堆垃圾中。

當你放下戒心時，更能夠寫出創意好點子。（圖／unsplash）

所以，當你開始書寫之際，也就踏上了自主思考的征程。透過寫作，不但會讓思考更加縝密，也能夠說出完整的故事。想起最近我在《橘世代》所開設的「寫自己的故事」六堂線上寫作課，彷彿就可以得到驗證。

當我開始批改同學們的作業時，赫然發現熟齡族朋友都很優秀，其中更不乏大學系主任、幼稚園園長和退休志工等，在各自的領域裡發光發熱。但當大家開始寫作時，內心仍不免有些忐忑。

於是，我鼓勵大家傾瀉腦中的想法，並用平實的文字寫下生活故事。當你的思緒可以不受限制地飛舞，自然也就能夠寫出精彩的人生篇章了！如今，大家不但寫出興趣，也開始有人嘗試投稿給媒體了！

如果你也想自我精進與突破，歡迎加入我們的行列，一起來嘗試自由書寫吧！

聯合新聞網《橘世代》與寫作教練Vista鄭緯筌開課「寫自己的故事」，現在加入橘世代VIP，在家就能寫出自己的生命之書，Vista老師會對學員課堂作業給回饋，優良作品將有機會刊登上橘世代網站、橘世代周報。了解課程請按：https://bit.ly/3fWMviB，或可電洽(02)7721-6909 按 2。