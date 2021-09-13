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環境殺手變幫手：〈金蚵堂〉石蚵殼清潔文創品牌

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
單瓶包裝設計（圖／尼普利　提供）
單瓶包裝設計（圖／尼普利　提供）

金實在，蚵好洗

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

以臺灣金門石蚵文化為背景。在當地沿海地帶，石蚵殼時常被隨意丟棄，海洋遭受污染，也影響了人們的身體健康。

為了善用蚵農的心血，宣傳廢棄石蚵殼再利用的價值，將廢棄的石蚵殼製作成可再利用的產品，再結合金門文化特色，重新打造視覺與延伸周邊產品，一個以金門石蚵殼為核心出發點的文創品牌——「金蚵堂」。

〈金蚵堂〉包裝清潔用品讓使用者將物品洗淨去污後，得到好的生活品質，而清潔劑扮演的角色就是給使用者帶來「保護」、「安心」的想法，因此〈金蚵堂〉希望帶給消費者的核心價值為守護（protection）。

主要產品與周邊產品（圖／尼普利 提供）
主要產品與周邊產品（圖／尼普利 提供）

金門意象包裝石蚵殼清潔用品

〈金蚵堂〉在包裝外觀上，以產品原料石蚵殼的意象結合金門當地建築特色，直接點出產品價值的概念，設計具文化傳承性質、及環境永續發展的包裝設計。再延伸不同形式的周邊商品，使其多樣化發展，讓品牌更具特色而不單調。

石蚵殼沙畫箱：畫箱、畫作、工具（圖／尼普利　提供）
石蚵殼沙畫箱：畫箱、畫作、工具（圖／尼普利　提供）

●編輯觀點

石蚵的美食誘人，但產生的大量石蚵殼，卻成了環境的負累。石蚵殼經過再利用，可以變身成許多的用途，其中之一就是從破壞環境的廢棄物，搖身成去汙的清潔幫手。〈金蚵堂〉包裝設計石蚵相關的清潔用品套組，讓石蚵殼有了不同的生命。生活周遭許多習以為常的事物，有些存在可能正一步步蠶食鯨吞我們所處的環境，但透過多一點的用心，引發關注，或許能替那些消逝的未來，帶來一點生機的曙光。不放棄，改變永遠可能。

金蚵堂 King Oyster 影片：

獲獎紀錄

2019 — PENTAWARDS：PACKAGING CONCEPT STUDENT (OTHER MARKETS) │ BRONZE PENTAWARD

2019 — ASPaC 亞洲學生包裝設計競賽 概念組│優勝賞

2019 — 新燃點設計獎 文化創意類│銀獎

2019 — Taiwan Top Star 視覺設計獎 包裝設計類│優異獎

2019 — A+ 創意季 視覺傳達類│中華民國美術設計協會－卓越團體獎


設計團隊

朝陽科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜莊國民

Designer｜劉家余、蔡宏郁、張芸、李瑞俞

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

金門

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