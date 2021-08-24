【故宮文物月刊】文字與圖像──漢〈魯王墓石人胸前題字墨拓本〉解讀

文︱陳建志（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖︱國立故宮博物院提供、書影、孔凡敏攝

同樣的文字可能來自不同的圖像；即使圖像相同，也可能因為判讀的基準或方法或能力不同而產生相異的文字。漢〈魯王墓石人胸前題字墨拓本〉（圖1，以下簡稱〈院藏本〉）隱藏著什麼樣的訊息？以下一同探尋品味。

〈院藏本〉的基本資料

〈院藏本〉原收藏者為丁念先（1906-1969）先生，民國六十七年（1978）購入典藏，文物統一編號為購拓000006。本幅縱79.5公分，橫96公分，然細觀原作可知係由三張拓片所組成，釋文分作「府門之卒」（篆書）、「漢故樂安太守麃君亭長」（篆書）和「乾隆甲寅阮元移置」（隸書）。這看似毫不相干的三張拓片為何會被裝裱在一起，並當成一件作品看待？首先就品名的部分探討。

〈院藏本〉的品名

〈院藏本〉品名的依據或由來，過去未見說明。查元人楊奐（1186-1255）曾曰：「 觀漢之魯諸陵，大塚四十餘所，石獸四，石人三，人胸臆間篆刻，不克盡識。有曰有漢樂安太守廉君槀塚者，有曰府君之某者。 」此類石人一般稱作「 翁仲 」，用作儀衛，又有「 墓前翁仲 」之分。由於石人身上的篆刻文字與〈院藏本〉前兩張拓片釋文存在著某種程度的雷同，推測二者有關，也是目前所知最古老的一段記載。

入清之後，石人載體上的文字引起了一群金石學家的興趣和關注。清人著錄中與〈院藏本〉品名之來歷相關者可以分成兩類，一派沿襲了楊奐「 胸臆間篆刻不可盡識 」的說法，強調文字的位置在石人胸前，另一派則不予以標示。分歧的原因，以為主要在於兩尊漢石人圖像的出現。例如牛運震《金石圖》中即繪製有兩尊石人像。（圖2，以下簡稱〈牛運震本〉）而翁方綱（1733-1818，圖3）後來也入手了石人的全拓本，除了指出〈牛運震本〉與全拓本的差異之外，並說明文字在「 腰間 」。

阮元（1764-1849，圖4）奉旨出任山東學政後見到了石人，發現其中一尊已斷裂，遂於隔年（1794）春天遣人用牛車從魯恭王墓前徙至孔廟矍相圃。由此可知，〈院藏本〉第三則「乾隆甲寅阮元移置」拓片上的隸書刻字，應該就是阮元當時移置石人的一個紀錄。

左圖2 牛運震本 取自（清）褚峻摹，《金石圖》，收入《石刻史料新編》（臺北：新文豐出版社，2006），輯4冊10，〈牛運震說〉，頁538。 中圖3 翁方綱像 取自葉衍蘭、葉恭綽編，《清代學者象傳‧上》，上海：上海書店出版社，2001，頁191。 右圖4 阮元像 取自葉衍蘭、葉恭綽編，《清代學者象傳‧上》，頁249。

〈院藏本〉的釋文

以下將目光轉移到釋文之上。明人陸釴（1495-1534）《山東通志》載曰：「 石人三。胸臆間篆刻有曰漢樂安太守廉君槀塚者，有曰府門某者，餘剝落不可識。 」清人吳玉搢（1698-1773）首先看到了〈漢麃君碑額〉的拓本，曰：「 右漢麃君碑額題漢故樂安太守麃君亭□。十篆字，為二行，亭下一字不可識。 」接著又過眼〈石人胸前殘字〉，曰：「 右石人胸前殘字，在曲阜，不知何人墓前翁仲也。其文曰，府門之，之下殘缺無存。 」前述翁方綱也是透過拓本審訂，更隨即辨識出字形和字義，曰：「 予初得二拓本，諦審之，其一云，府門之，下一字是卒。其一云，漢故樂安太守麃君亭，下一字是長字。 」兩則十三世紀以來難以辨明的篆書刻字，至此有了完整可靠的說法。

〈院藏本〉的圖像

除了〈牛運震本〉摹本之外，傳世與〈院藏本〉相關的拓本概可分成全拓本和刻字本兩類。全拓本有二，一為〈柳風堂本〉（圖5），一為〈山東石刻分類全集本〉。（圖6）圖5和圖6篆文大同小異，且均在石人腰間或稱腹間以下，但石人像的風格面貌俱不相同。另外還有一種和〈院藏本〉一樣僅存文字的刻字本，一為〈濟寧全漢碑本〉（圖7），一為〈漢碑全集本〉。（圖8）從文字的線條和石花分布的痕跡來看，似是來自不同載體。

左圖5 柳風堂本 取自何應輝主編，《中國書法全集‧8‧秦漢刻石一》，北京：榮寶齋，1993，頁157。 右圖6 山東石刻分類全集本 取自萬良主編，《山東石刻分類全集‧卷壹‧秦漢碑刻》，青島：青島出版社，2013，頁19。

左圖7 濟寧全漢碑本 取自宮衍興，《濟寧全漢碑》，2006，頁163-164。 右圖8 漢碑全集本 取自徐玉立主編，《漢碑全集‧六》，鄭州：河南美術出版社，2006，頁2130。

那麼，本文核心所指兩尊漢石人像是否尚存於世呢？據載左石人高254公分，右石人高220公分，民國四十二年（1953）由矍相圃移至孔廟聖時門院內。（圖9）民國八十七年（1998），漢石人亭同兩尊石人又被移至今日的漢魏碑刻陳列館中。再透過網路上該景點的介紹，獲知阮元隸書題字原在「府門之卒」石人背後，「乾隆甲寅阮元移置」的出處終獲解答。（圖10）由於漢魏碑刻陳列館內的石人面貌明顯與〈柳風堂本〉不同，綜合上述研究和圖像特徵研判，今日漢石人亭內的兩尊石人便是〈院藏本〉的本尊。

圖9 漢石人像 取自宮衍興，《濟寧全漢碑》（濟南：齊魯書社，1990），頁162。

圖10 漢石人亭全景照與阮元題字照 曲阜市漢魏碑刻陳列館 孔凡敏攝

●本文摘錄自《故宮文物月刊》460期7月號。