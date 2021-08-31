【故宮文物月刊】嘆為觀「紙」──略論阿部房次郎爽籟館之宋代紙本收藏觀

文∣何炎泉（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院、大阪市立美術館提供

「遺珠－大阪市立美術館珍藏書畫」（展期：2021年7月24日至9月21日）為國立故宮博物院首次大規模的書畫借展，當中以阿部房次郎（1868-1937）爽籟館的收藏為主軸，每件都有其精彩可觀處，更有些宋元作品為藝術史上孤品。最值得注意的是，當大家尚未完全意識到物質研究的重要性時，阿部房次郎在如此早的年代，就已經將眼光投向罕見的紙本作品，如此超時代的賞鑒觀究竟是出於巧合？還是有意的？

提到阿部氏的收藏品，就很難忽略內藤湖南（1866-1934）與長尾甲（1864-1942）兩位重要鑑賞家的影響，不過阿部本人的品味與態度，對於這批藏品的性格當然才是主要關鍵。仔細觀察爽籟館中的藏品，可以發現一個特殊現象，就是宋畫中的紙本比例偏多。他收藏精品中的吳道玄（685-759）〈送子天王圖〉（圖1）、燕文貴（活躍於十世紀晚期至十一世紀初）〈江山樓觀圖〉（圖2）、蘇軾（1037-1101）〈木石圖〉、宋徽宗（1082-1135）〈晴麓横雲圖〉（圖3）、米友仁（1074-1153）〈遠岫晴雲圖〉（圖4）、宮素然〈明妃出塞圖〉、龔開（1222-約1307）〈駿骨圖〉（圖5）、鄭思肖（1239-1316）〈墨蘭圖〉（圖6）、宋人〈護法天王圖〉（圖7）、宋人〈臨盧鴻草堂十志圖〉（圖8）、宋人〈散牧圖〉（圖9），都是紙本作品。很難讓人相信這僅僅是偶然，畢竟傳世宋代紙本數量如此稀少。

圖1 唐 吳道玄 送子天王圖 全卷及局部 大阪市立美術館藏

圖2 宋 燕文貴 江山樓觀圖 卷 局部 大阪市立美術館藏

圖3 宋 徽宗 晴麓横雲圖 軸 大阪市立美術館藏

圖4 宋 米友仁 遠岫晴雲圖 軸 大阪市立美術館藏

圖5 宋 龔開 駿骨圖 卷 局部 大阪市立美術館藏

圖6 宋 鄭思肖 墨蘭圖 卷 大阪市立美術館藏

圖7 宋人 護法天王圖 卷 大阪市立美術館藏

圖8 宋人 臨盧鴻草堂十志圖 全卷及局部 大阪市立美術館藏

圖9 宋人 散牧圖 卷 局部 大阪市立美術館藏

將目光移到蘇軾〈行書李白仙詩〉（圖10）的兩張砑花箋紙，就足以讓人對阿部氏的紙張品味刮目相看。傳世宋代砑花箋紙還有一些數量，不過文人自行生產的不明顯花箋，目前全世界約存三十件左右，日本收藏中僅見阿部氏手上這兩張。此卷當初在日本銷售時到處碰壁，因為從沒人收藏過蘇軾真蹟，加上缺乏鑒定家的支持。後來內藤湖南和犬養毅（1855-1932）都極力讚賞此作，然收藏界仍然無人願意出手，直到阿部房次郎拜訪博文堂主人原田悟朗（1893-1980）時，此作才遇到伯樂。年輕時曾為綢緞莊學徒的阿部房次郎，擔任過阿部製紙所的專務，後來成為東洋紡績株式會社社長，或許正是對於紙張與織品的經歷與認知，讓他培養出非凡的鑑賞力。

圖10 宋 蘇軾 行書李白仙詩 卷 大阪市立美術館藏

圖11 宋 黃庭堅 致齊君尺牘 卷 國立故宮博物院藏 特殊攝影

紙張一出現就深深影響著書法的發展，然而對於繪畫卻是不同的故事。繪畫很早就成為專門技藝，不是會識字能寫字的人就能夠從事的工作。儘管創作性質上的不同，使用的工具卻是一樣，從出土的早期帛畫上，可以清楚看到圓錐狀毛筆的使用。這個共同的創作工具，使得後來拿毛筆寫字的文人，有機會跨足到繪畫領域中。畫畫除了輪廓線以外，上色也十分重要，傳統顏料需要透過反覆渲染塗抹，才能達到物象該有的質感。相對織品的韌性與耐水性，紙張確實顯得柔弱許多，完全經不起染色賦彩的摧殘。此外，紙張纖維的吸水、滲暈、呈色等等，也與織品不同，原先在織品上發展出來的各種技法，要生搬硬套到紙上操作自然有其難度。

這一切的改變，要歸根於北宋文人。當他們對紙張與毛筆的特性越來越熟悉的時候，逐漸萌生出在紙上作畫的想法，開創出影響後世深遠的「文人畫」。這一類的作品可以（傳）蘇軾〈木石圖〉（私人收藏）、王庭筠（1151-1202）〈幽竹枯槎圖〉（日本京都藤井有鄰館藏）、米友仁〈遠岫晴雲圖〉為代表，觀者可以從畫面上感受到濃厚的業餘氣質。儘管物象描繪能力相當有限，不過他們積極嘗試在紙上作畫的創意、精神與勇氣確實可嘉，更是讓繪畫史一舉從絹本世界中走入紙本中，開創筆墨的新境界。

對於紙張的探索，除了業餘畫家的參與，專業畫家當然也沒有置身事外，例如李公麟（1049-1106）。正是出於專業畫家們的參與，紙本繪畫技法的開發才能夠更加快速、深入與完整，不僅僅是文人的墨戲而已。

宋畫中的紙本，在當前尚未獲得充分的關注，儘管與紙張關係密切的文人畫早已是骨董級的題目。然而，看到阿部房次郎收藏中的紙本作品，除了讚嘆其獨到的收藏視野外，更是令人精神為之一振。這隱藏在紙本背後的品味，讓他一舉超越了同代收藏家，也成為當今物質文化研究中難以忽視的一環。

本文摘錄自《故宮文物月刊》460期7月號。