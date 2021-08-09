西港仔刈香，《鹽分地帶文學》第93期細說宮廟款

撰文／謝國興；圖片提供／謝國興

「西港仔刈香」（臺語念法Sai-káng-á kuah-hiun），或者說一八四七年開始的西港慶安宮王醮進香合一的民間信仰廟會活動，是臺灣社會文化史上歷史悠久、形態特別、內容豐富，而且一路走來始終如一的優質民俗。號稱「臺灣第一香」的西港香由臺南市西港區慶安宮主辦，慶安宮最早祭祀的是城隍境主與中壇元帥，清康熙五十一年（1712）首度建立小型廟宇，取名慶安宮，後來（年代不確定）往鹿耳門天后宮迎奉媽祖分靈，成為主祀神。

不過西港仔刈香並非始於慶安宮，地方上的傳說是因為位於西港東北方的姑媽宮庄居民，在曾文溪畔撿拾到一艘放流的王船，從清乾隆四十九年（1784）開始，由姑媽宮庄的姑媽宮廟主辦，聯合附近共十三個村莊，開始每三年一次的「請水遶境」廟會活動。道光三年（1823）曾文溪大水，姑媽宮庄因水災逐漸衰敗，道光六年（1826）由西港慶安宮接辦請水遶境，道光二十七年（1847）因慶安宮新廟完成，舉行慶成王醮，擴大遶境，並開始建造王船，舉行王船祭典。若從一七八四年算起，迄今年二〇二一年，每三年一科香（比照科舉制度三年一次科考），延續兩百三十七年未曾間斷，全臺灣如此規模的廟會活動可說絕無僅有。

紅色字村莊原始十三庄，綠色、藍色為二十四庄、三十六庄時期逐漸加入。（圖／聯經出版提供）

參加西港香的地方村莊宮廟隨著時間推移而逐漸擴大增加，從原始十三庄而二十四庄、三十六庄、七十二庄、七十八庄、九十庄等，越到後期越只是約略數目，因香境過大，二〇〇三年起固定稱九十六村鄉，不接受新成員加入。這些不同時期加入「份」西港香的成員很少變動，穩定性相對甚高，分布區域涵蓋臺南市西港區全部，佳里、七股、安定、安南區的一部分，跨越曾文溪下游近出海口兩岸村莊。

刈香的意思是分割香火，通常是進香、請神（請水是請神的方式之一）之後從祖廟或地區性大廟分割香火增加自身廟宇神明的靈力，以庇佑鄉里信眾。西港香在請水遶境時期規模大約限於三十六庄，一八四七年辦理王醮與王船相關祭典，吸引力增加，臺江內海浮覆地新形成的聚落陸續加入，形成後來的壯大規模。

號稱「臺灣第一香」是有條件的： 一、歷史悠久，超過兩世紀不曾中斷。 二、香境遼闊，跨越五個鄉鎮區域，參與成員穩定。 三、香、醮合一，儀式完整，傳承穩定。 四、遶境含請媽祖日共四天，九十六村鄉宮廟神轎全員到齊，動員人力物力可觀。 五、庄頭自組文武陣頭數量多、技藝精。

所以二〇〇九年被今文化部前身的文建會登錄為國家級的重要民俗。

慶安宮每逢丑、辰、未、戌年舉辦的香科大醮典除了道壇儀式與一般王醮類似之外，主要特色在於香科各項儀式，包括王船祭典、王府科儀傳承久遠，保存完整。每科醮典在正式舉行前一年，召集九十六村鄉宮廟負責人開會決定香科各項事宜，選拔主會首、旗牌官、王船長等；王船建造從尋找王船龍骨到建造完成、出澳、進水、張帆，有一連串儀式；請王儀式代表值科千歲爺駕臨，進入事先布置好的王府，展開為期一週的代天巡狩任務，慶安宮的王府科儀堪稱臺灣迎送王爺祭典的典範，二〇一九年臺南市政府將其列為市定民俗類無形文化資產。

道壇與王府科儀之外，西港香一大特色是居民自組的文武陣頭。姑媽宮請水遶境時期的原始十三庄目前已有三個村莊完全消失，剩下的十庄中，八份、檨子林、後營仍傳承宋江陣，烏竹林、管寮各有金獅陣，東竹是牛犁歌陣，雙張廍有大鼓花陣，每一陣歷史都在百年以上，非常難能可貴！近幾科香醮，西港香庄頭陣維持在三十五陣左右，種類包括曲館性質的南管一陣、太平歌四陣、文武郎君一陣，小戲陣頭牛犁歌陣兩陣，藝閣性質的蜈蚣陣、八美圖、紡車輪各一陣，八家將兩陣，宋江系統武陣包括宋江陣、金獅陣、白鶴陣等十七、八陣。

西港香遶境武陣佮陣表演。劉家豪攝影。（圖／聯經出版提供）

二〇一八戊戌科西港香送王。趙守彥攝影。（圖／聯經出版提供）

組織操練一陣宋江陣或金獅陣並維持高水準的技藝品質，至少要三個月到半年時間，平均花費在兩百至三百萬臺幣左右，需要極強烈的鄉土認同與信仰熱情方足以支撐。西港香的武陣從開暗館練拳術開始，入館請神，宣告正式成軍，展開晚上密集練習陣式變化、個人兵器、空拳與兵器對打等，練就後到慶安宮開館表演全套技藝，讓千歲爺檢視合格，才能正式出陣，進行探館、答謝、遶境表演等，香科結束後謝館，任務結束，三年後再來。

《鹽分地帶文學》7月號/2021第93期出版社：臺南市政府文化局出版時間：2021年7月1日出刊頻率：雙月刊

如果按既定日課表，二〇二一年辛丑科應於五月二十二日請王，隔天南巡，意即千歲爺前往市區巡視慶安宮分靈的鯉魚公、千歲爺王令，以及長期出轎參加三日香遶境的市區廟宇，同時慶安宮的城隍境主也趁機前往府城隍廟謁祖；南巡時部分文武陣頭也隨行前往參拜表演。之後醮典進入進入既定日程，道壇、王府科儀同時互相搭配進行，五月二十八日上午前往鹿耳門天后宮請媽祖前來參與香醮大典，下午九十六村鄉宮廟陣頭開始遶境行程，至三十一日遶境結束，六月一日上午王船啟程，前往王船地燒化，完成送王儀式，千歲爺返天庭。不過今年因全球性新冠病毒肆虐，臺灣從五月中旬起疫情突然嚴重化，為了防疫需要，辛丑科慶安宮的相關儀典均暫停，等疫情緩和之後再行辦理。

●本文摘選自臺南市政府文化局發行、聯經出版之《鹽分地帶文學》第93期新刊。