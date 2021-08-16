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知識宅急便──《公論報》資料庫試用版的初體驗

聯合新聞網 / 報時光
聯合知識庫的《公論報》電子資料庫將為臺灣研究者帶來更加便捷的瀏覽與查詢管道。（圖／報時光提供）
聯合知識庫的《公論報》電子資料庫將為臺灣研究者帶來更加便捷的瀏覽與查詢管道。（圖／報時光提供）

文︱戴華萱（真理大學台灣文學系副教授）

圖︱聯合知識庫、Pexels

　　自五月中旬爆發COVID-19疫情啟動的三級警戒，因圖書館關閉而無法找尋參考書籍與期刊資料，因此延宕論文進度而焦慮不安，甚而延畢的研究生，也可算是某種程度的受災戶。一場疫情，更凸顯出研究者能立即取得電子資源的重要性與迫切性。

近年來戮力於電子資料庫建置的「聯合知識庫」，繼《風月報》、《三六九小報》及《自立晚報副刊》等報刊資料庫後，於今年三月推出《公論報》的電子資料庫試用版，對於研究者來說簡直就是天上掉下來的禮物般的珍貴。《公論報》（1947.10.25~1961.03.05）由李萬居創辦，不僅是228後唯一的民營報紙，前前後後擁有多達22個接續副刊的開創性，如「台灣風土」副刊（1948.05.11~1955.05.03）就被主編陳奇祿視為是「最早從事台灣研究的刊物」，並於2013年出版成四冊的專書。顯見《公論報》是了解戰後初期台灣社會各種面向（如：政治、經濟、外交、民俗文化、文學等）非常重要的一手資料。

在數位《公論報》資料庫未開放試用前，如果要查詢或閱讀《公論報》，只能選擇以下幾種管道：台灣圖書館製作的「微捲片」、中研院民族學研究所收藏的「剪報」、台大圖書館收藏的「負片相紙輸出本」、國家圖書館或台南市圖書館的「紙張合訂本」，但無論是哪一種，都必須親自到該館調閱微捲片或是借閱實刊合訂本始有可能。但有了數位版的《公論報》後，和其他的電子資料庫一樣都提供了便利性與即時性的查詢系統，不僅讓讀者不受因疫情無法到圖書館查閱的影響，資料庫還提高了檢閱的瀏覽功能。除了具有「全文檢索」的功能外，還可依「年度」、「主題」（依事件分為45個主題，如「台灣文化精髓－台灣文化協會」就是其中一個主題之一）、「分類」（依「政治」、「外交」、「軍事」、「社會」等10大類），以簡易的樹狀瀏覽功能提供使用者更便利的查詢介面。搜尋後的資料以原報影像重現，使用者只要點閱PDF檔後就能呈現全版的報紙版面，與到圖書館親自翻閱報紙一樣的真實。

《公論報》資料庫提供完整的原報影像，與親自到圖書館翻閱報紙一樣真實。（圖／聯合知識庫提供）
《公論報》資料庫提供完整的原報影像，與親自到圖書館翻閱報紙一樣真實。（圖／聯合知識庫提供）

　　《公論報》的22個副刊中，根據陳明成的研究有12個副刊具有藝文性 ，如「日月潭」副刊、「藍星週刊」、「小朋友園地」、「文藝論評週刊」、「中華文藝週刊」等，刊載了許多作家早期創作的作品，但卻時常被遺漏在作家年表或收錄在全集裡。戰前作家如：葉石濤、陳逢源、楊雲萍、吳瀛濤；戰後作家如：林海音、張良澤、李榮春等，陳明成提出這些文獻補遺後的研究發現，在某種程度上可能是對文學史的補充、修正，甚至是改寫，足見其重要性。有了數位試用版的《公論報》後，就能透過資料庫的查詢，立即閱讀到這些文章。

若以張良澤為例，共有三篇創作發表在《公論報》上，分別是以「奔煬」為筆名的兩篇散文〈喜劇〉（1957.06.20）與〈兩活寶〉（1959.10.10），以及一篇小說〈夏天的故事〉（1957.07.06）。因這三篇作品未編列在張良澤老師自印的《張良澤全著作及編譯書目》（1992.09）中，經詢問張老師後，證實確實有這三篇作品；有趣的是，由於創作年代太久遠，張老師自己也忘了〈夏天的故事〉的內容，我立刻將1957.07.06數位版的報紙版面提供給張老師，顯見將《公論報》這些早期的重要報紙予以數位化的重要性。只不過可惜的是，由於此試用版僅掃描「臺灣圖書館」的《公論報》微卷後，再以電子檔呈現；所以如遇到「臺灣圖書館」收藏有缺漏的部分，自然也就蒐尋不著該筆資料。如「臺灣圖書館」的微卷缺1959年9月至12月的原稿，所以也就查詢不到張良澤〈兩活寶〉的這篇散文。然而，儘管數位《公論報》的試用版有其侷限，但「聯合知識庫」在此電子資料庫中收錄近50萬筆索引摘要、近3萬幅原版報刊影像，已足以讓因疫情宅在家的我們也能一窺《公論報》的原貌，享受知識宅急便的幸福感。

1957年7月6日的《公論報》數位報版，可見張良澤老師當年刊登的〈夏天的故事〉。（圖／聯合知識庫提供）
1957年7月6日的《公論報》數位報版，可見張良澤老師當年刊登的〈夏天的故事〉。（圖／聯合知識庫提供）

「公論報」試用洽詢：聯合知識庫 詹先生　(02)8692-5588分機6124

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