【名單之後】劉錡豫／南法、臺灣、日本：岡田穀的繪畫生涯與家族逸事

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／劉錡豫（國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士）

岡田穀 入選 府展第3回

在介紹本次登場的畫家岡田穀之前，要先將時代拉回2018年。這年10月，一位20歲的女大學生初出茅廬，在日本舉辦的一場選美選拔中脫穎而出，成為2019年度的「國際小姐」（ミス・インターナショナル）日本代表，她的名字叫做岡田朋峰。[註1]

圖左：岡田朋峰。（出處：日刊スポーツ） 圖右：1940年總督府美術展覽會新入選的畫家們，照片最下面的就是岡田穀。（出處：《臺灣日日新報》，1940年10月22日，第7版）

岡田朋峰深邃的五官，帶有些許的歐美人種特徵，這點其實遺傳自她的父親，即已故的日本著名藝人岡田真澄。岡田真澄的母親是丹麥人，而父親正是本篇的主角岡田穀，所以，岡田朋峰其實有四分之一的外國血統。

值得一提的是，1935年出生於法國南部的岡田真澄，年少時也曾隨著父親岡田穀，來到日本統治下的臺灣求學。他的父親則參與了當時臺灣總督府所舉辦的美術展覽會，活躍於畫壇。

然而，這對父子為什麼會來到臺灣呢？

故事要從岡田穀的人生開始說起。西元1888年，岡田穀在日本兵庫縣出生。關於他早期的生命歷程，我們所知有限，但可以確定的是，岡田穀大約在第一次世界大戰時離開了日本，前往歐美遊歷。期間，他曾在美國紐約短暫駐留，後來輾轉經過西班牙，並於一戰結束後抵達法國巴黎。[註2]

此時的法國，匯聚了來自世界各地的年輕畫家，他們在畫布上競逐著彼此的夢想。而在這群畫家之中，當然也包含許多的日本人。同一時期的巴黎，正好是夏卡爾、畢卡索、莫迪里亞尼、藤田嗣治等大師級人物活躍的舞台。畫家們在這裡彼此交流，激盪出不同的靈感及火花。

也是在巴黎，岡田穀結識了來自東歐的畫家柴姆．蘇丁（Chaïm Soutine），兩人成為朋友。這位擅長表現主義風格的畫家，據說性格憂鬱且神經質，有著相當曲折的人生經歷。1920年代，蘇丁決定離開巴黎，前往法國南部。岡田穀也跟著他的腳步，來到位於南法的拉戈德（La Gaude）居住。[註3]

圖左：岡田穀描繪位於拉戈德的噴泉。（出處：“Qui possède un tableau de Minoru Okada,” p. 6） 圖右：岡田穀及其家庭於拉戈德的合影。（出處：《臺灣日日新報》，1940年1月16日，第7版）

在南法，岡田穀與來自丹麥的英格博格．塞瓦爾德森女士（Ingeborg Sevaldsen）結婚，[註4] 生下長子岡田泰美及次子岡田真澄。[註5] 刊登在《臺灣日日新報》的一幀老照片裡，岡田穀在法國的家庭生活看似圓滿，但他的生活並不優渥。據說，有時岡田穀還得靠著幫畫具店的老闆按摩來換取畫具材料。同時，他也必須用畫作跟拉戈德的鎮民們交換生活所需，以持續進行創作。[註6]

也是在經濟拮据的時刻裡，岡田穀的朋友──知名的劇作家岸田國士伸出了援手。先前，岸田國士在巴黎曾接受岡田穀的幫助，這回則輪到他幫忙岡田，在東京銀座的日動畫廊舉辦個展。[註7]

但是，在這場個展舉辦後沒多久，歐洲又再次陷入了戰火中。

1930年代後期，第二次世界大戰爆發，法國淪為首當其衝的前線戰場。為了避難，岡田穀一家回到了日本，並輾轉來到臺灣。這個決定可能跟岡田穀的兄弟們也在臺灣工作有關，他的弟弟岡田廣於總督府殖產局任職，另一位弟弟則是自小就由宇田家領養的宇田繁，那時他正擔任基隆市的議員。[註8]

於是乎，從神戶出發的「內臺聯絡船」蓬萊丸，就這麼載著岡田穀一家，來到位於南國的海島臺灣。在基隆港，岡田穀與他的兩個弟弟終於重逢，兄弟間的前一次聚首，已是二十餘年前的事情。[註9] 從此，岡田穀一家便居留在臺灣，直到戰爭結束。

旅歐多年、初訪臺灣的岡田穀，對這座島嶼上的風景及各式各樣的建築景觀，應留有良好而深刻的印象。1940年初，岡田穀接受《臺灣日日新報》的邀請，撰文分享他對臺灣的感受。文中，他如是說道：

臺北的都會與北美的小鎮頗有相似之處。汽車（幸好臺灣沒有電車）行駛的車速不快，寬闊的街道乾淨整潔。與四個月前所通過的巴拿馬運河旁的山姿水態也頗為相似。臺灣的拱式步道，也與記憶中巴拿馬運河入口的克里斯多福城（Cristóbal），以及義大利城市的大街相近。[註10]

岡田穀，《南欧葡萄のとり入れ》，1940。

生命經驗頗為特殊的岡田穀，加入臺灣畫壇以後受到媒體關注，多次接受採訪。而在1940年的第三回「總督府美術展覽會」當中，岡田穀也以自己的歐洲見聞為題材，出品了《南欧葡萄のとり入れ》（南歐葡萄採收），描繪南法採收葡萄的景象。[註11] 在戰爭的陰影下，這樣的作品可以說短暫地替充斥著「時局色」的府展會場帶來了不同的風情。即便只能透過黑白影像欣賞他的作品，我們仍能感受到畫中那悠閒恬靜的氛圍，以及濃濃的南歐異國情調。

戰爭結束後，岡田穀一家也被迫遣返。之後，他的兩個兒子都在戰後的日本演藝界有相當不錯的發展：長子岡田泰美，以藝名” E・H・エリック（E. H. Erick）” 活躍於影視圈，還擔任過樂團披頭四在日本公演時的主持人。

次子岡田真澄同樣演出過相當多的作品，跨足電影、舞台劇、戲劇、綜藝節目，著名的作品有《夫婦百景》（1958）、《沉睡的森林》（眠れる森，1998），也在《富豪刑事》（2005）等劇客串配角。另外，如本文開頭所述，甫榮獲日本國際小姐的岡田朋峰則是岡田真澄的女兒，而岡田家族的第三代們也都活躍於影視、藝術、文學等各個領域，成績斐然。

近幾年，前文曾經述及的南法拉戈德鎮，當地居民重新注意到曾經在戰前長年旅居該地的岡田穀，並開始四處蒐集這位日本畫家遺留在鎮上的畫作。對他們而言，岡田穀的作品等於為他們保留了百年前拉戈德小鎮的樣貌，彌足珍貴。[註12]

2015年拉戈德當地刊物對岡田穀的相關報導。（出處：”Le peintre OKADA, Gaudois d’adoption et les Journées du Patrimoine”, p.17.）

2015年9月，小鎮舉辦了一場關於岡田穀的回顧展，岡田泰美的女兒，知名作家岡田美里也受邀參加。這段跨越了海洋與國界的歷史記憶，似乎也因為這場展覽而重新得到串聯。而，就像許多尚待發掘的前輩畫家們的作品一樣，在臺灣，也許還留存著更多岡田穀的畫作，正準備訴說這位畫家的故事。

感謝岡田美里女士在百忙之中仍願意提供有關其祖父的資料，以及收藏家許朝南先生提供岡田穀畫作的影像，在此一併致謝。