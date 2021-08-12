【名單之後】王子碩／沖繩、臺灣、日本，千絲萬縷交織下的南風原朝光

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／王子碩（聚珍臺灣總監）

南風原朝光 入選 臺展第5-7、9回，府展第1-6回

今昔依舊的海和天空，……少年時熟悉的海色浮現於眼前。珊瑚礁岸的彼方分別依著蔚藍、藍、靛藍的順序，延向遠方黑潮流經的水平線，片片斷斷流過青空的白雲，在美軍最初登陸的慶良間島上空，雲層時而深深凝住不動，被天空與汪洋包圍的沖繩島上，艷紅的梯梧花向青空傲然開綻，青籬和庭間叢生的扶桑花綻著鮮紅，黑蝶於花間穿梭，種種情景成為思憶之一。

這段文字，翻譯自南風原朝光的散文〈望鄉〉[註1]，描寫他對家鄉的感情與思念。朝光是出身沖繩的畫家，之後又在東京、臺灣開展人生故事，並且在東亞美術史上留下了一個特殊篇章。

若問起「離臺灣島最近的國家是哪一個？」許多人可能直覺會回答「中國」，不過正確的答案是「日本」。但為什麼是「日本」？其實是因為臺灣離琉球群島非常近，列島中的與那國島離臺灣蘇澳僅有111公里。原屬琉球王國的群島，在19世紀捲入時代巨輪，輾轉成為日本沖繩縣，不久之後臺灣也入日本版圖，日本、沖繩、臺灣，展開了糾葛的命運牽絆，爾後又因戰爭結局而各自走上不同的路。沖繩位居日本本土與臺灣之間的島鏈，三地之間千絲萬縷的歷史連繫關係，交織出南風原朝光的一生，以及他獨特的創作。

出身琉球士族的文化靈魂

1919年，還在讀中學的南風原朝光跟著學醫的哥哥朝保，由沖繩來到臺北。朝保、朝光兄弟出身已沒落的琉球士族家庭，兩兄弟的舅父──屋我良勝是琉球舞蹈家，在舅父的影響下，他們對琉球文化、舞蹈有了耳濡目染的藝術基礎。朝保早逝的首任妻子夏子（即朝光的大嫂）為沖繩早期的戲劇演員，也開啟朝光對戲劇表演的濃厚興趣。朝保在臺北行醫，幾年後於兒玉町創立南風原醫院（原址位於今台北市南昌路一段）。朝光則轉往東京，一步步踏上藝術之路，1926年進入日本美術學校就讀。

南風原朝光，《蝶の標本》，1932。

東京、沖繩與臺北間的文化行跡

相較於東京生活不易、發展困難，南風原朝光在臺灣找到曙光。他往返東京與臺北之間，以南風原醫院作為在臺北活動的中心。哥哥朝保身為醫生，社會影響力與日俱增，朝保本身亦具藝術涵養，加上朝光為常客，南風原醫院逐漸成為藝術家聚會之地。

1931年10月，第五回臺灣美術展覽會（簡稱臺展）入選發表。南風原朝光以兩幅《靜物》入選西洋畫部，在臺灣初試啼聲。1932年又以《蝶の標本》入選第六回臺展西洋畫部。評審鹽月桃甫如此評析：「標本的蝴蝶以柔軟而單純的畫法呈現、卻又同時有種活生生的感覺。可以看到用心呈現的洗練筆觸」[註2]。之後，南風原朝光更成為臺府展常客，在二戰結束前共入選十次。[註3]

靜物畫為南風原朝光的主力創作類型。另一有趣的觀察是畫作中常出現「蝶」與「蛾」，從1932年入選的《蝶の標本》，到之後許多作品轉化為翩翩飛舞的飛蛾， [註4]正巧展現了他立足臺灣、展翅沖繩的人生意境。

沖繩的毀滅與復興

二戰尾聲，日本帝國已是強弩之末，美軍跳島戰術選擇跳過臺灣登陸沖繩，也決定了兩地截然不同的命運。被空襲及登陸戰毀滅的沖繩，昔日景觀近乎消失，隨之而來的是美軍長期統治。1951年終於得以返回故鄉的南風原朝光，對沖繩文化復興不遺餘力，除了擔任沖繩美術展覽會審查員，更積極推廣沖繩工藝品，藉著自己東京國展審查員的身分，出錢出力鼓勵沖繩藝術家參展，將傳承沖繩文化視為使命。

1961年，在洽談「名人劇場特別公演」籌備事宜後，南風原朝光竟遭遇交通事故驟逝，各方惋惜不已。[註5]

從南風原朝光，看沖繩、日本與臺灣

「徬徨之海—旅行畫家·南風原朝光與台灣·沖繩」展覽海報。（圖／沖繩縣立美術館）

南風原朝光生於琉球王國被併吞之後的日治沖繩，經歷了臺日沖繩同屬日本，及戰後新的界線切割。但不管世局如何變遷，共同生活圈的生活記憶、文化與藝術，都曾經真真確確的存在。而這一切，在2017年沖繩縣立博物館·美術館開館十周年「徬徨之海—旅行畫家·南風原朝光與臺灣·沖繩」展覽中，以南風原朝光出發，結合臺灣畫家陳澄波的作品共同展出，寫下歷史的註解。[註6]

可惜，見證沖繩、臺灣昔日在臺北的記憶場域「南風原醫院」原址建築，已於2018年12月遭到拆除。

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