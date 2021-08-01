快訊

桌球男團／莊智淵、陳建安、林昀儒直落三 擒克國晉8強

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

【瓶說書】#26 你怎麼看待老年，它就怎麼回應你！

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）

播出日期：2021年3月17日

推薦好書：《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你──預防失智，快樂的老後實踐》

文／寶瓶文化

變老，並不一定是負面詞彙，重要的是你用什麼心態面對「老後」，

消極或樂觀，年老卻不衰老，只在你的一念之間。

書名：《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你──預防失智，快樂的老後實踐》 作者：劉秀枝 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年3月8日
書名：《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你──預防失智，快樂的老後實踐》
作者：劉秀枝
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年3月8日

父母和二姊皆失智，劉秀枝醫師是失智症的高風險群。

作為醫師，她也得過乳癌，動了白內障手術，頸椎、腰椎開刀，

銀髮獨居的七十三歲，面對「老」的狀況一樣也沒少。

不一樣的是，她從不哀嘆，她選擇樂觀。

她要活出一個閃亮的鎏金歲月！

●怕「失智」？多閱讀、多動腦、多遊山玩水、歡聚共餐，就能防失智。

●怕「生病」？老年人的健康不是沒病痛，而是跟疾病「們」和平相處。

●怕「癌症」？如果生病，別問「為什麼是我」，好好治療就是了。

●怕「獨居」？有老本和老友，能自立又自主，是很快樂、很自豪的事。


愈怕變成怎樣，反而愈容易變成那樣。

面對年老，你愈是從容看待，愈能活出精采。

怎麼想，就會怎麼做，最後達到你所想像的結果。

──你想要什麼樣的老後？


◎劉秀枝醫師告訴你，六個預防失智，快樂的老後實踐主張：

1.獨居而不孤獨：接受變老的事實，往好的方向看，做好自我心理建設。

2.求助，也能自助：老而能自立、自主，是很快樂、很自豪的事。

3.年老卻不衰老：旅行能增加認知存款，運動能帶來健康長壽。

4.一起預防失智：多動腦、多活動、多做家事、多與人互動，可以降低失智風險。

5.積極照顧健康：生活有目標，維繫社交人脈，健康的生活型態。

6.持續學習新知：銀髮族也要有目標，才會活得有意義、有價值感。


本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


失智症 獨居 寶瓶文化 閱讀專題

延伸閱讀

【2021免費線上課程】失智症照顧課程推薦 | 了解失智症，降低罹患失智風險

共照中心／醫療照護諮詢、轉介與追蹤 失智共照中心提供找得到的資源

相似病症／健檢發現腦萎縮，是失智前兆嗎？失智症專科醫師教辨差別

福原愛離婚後爆買豪宅獨居 傳「不知如何與母相處」

相關新聞

從清領、日治到民國的政權轉移，如何影響臺灣的地名更替？

「清領／日治」與「日治／民國」政權更替之際，統治者面對舊地名時，態度如何？要改還是不改呢？

從「膠鞋廠童工」到「尋租中國研究者」──吳介民與他的知識遠航

中國如何創造經濟神話？ 中國崛起，是近年舉世矚目的議題，但中國的發展軌跡與日、韓、台迥然不同，所謂的「中國模式」有何特殊性？下一步，中國還能持續創造奇蹟嗎？中研院社會學研究所吳介民研究員，拆解分析中

【名單之後】許伯瑜／村上無羅：古典之眼別開異地之色

乘著輪船，經過數日的航行之後，村上英夫終於踏上了這座名為「臺灣」的島嶼。佇立於基隆港邊，身邊是熙來攘往的人群，耳際是陌生語調的繚繞，空氣中悶熱的溼氣翻騰，薰的讓人不禁瞇起眼睛，此刻的他，會是什麼樣的心情？

【瓶說書】#26 你怎麼看待老年，它就怎麼回應你！

研究顯示，對老年的負面看法是一種慢性壓力，可能會間接引發心血管疾病。

【瓶說書】#25 你所有的怪癖，都是內心欲望的投射？

天才如何為異常心理所苦，又如何因怪癖而成就非凡？

【故宮文物月刊】大象，十八世紀的空間佈置好物─清宮的「太平有象」陳設

文︱林宛萱（任職於國立故宮博物院南院處） 圖︱國立故宮博物院提供 「太平有象」指稱太平景象，常以大象馱瓶的方式視覺化諧音借義呈現。這種藝術母題，具有時代性，在清代蔚為風行，作為盛世的一種視覺暗示，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。