【瓶說書】#26 你怎麼看待老年，它就怎麼回應你！
主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）
播出日期：2021年3月17日
文／寶瓶文化
變老，並不一定是負面詞彙，重要的是你用什麼心態面對「老後」，
消極或樂觀，年老卻不衰老，只在你的一念之間。
父母和二姊皆失智，劉秀枝醫師是失智症的高風險群。
作為醫師，她也得過乳癌，動了白內障手術，頸椎、腰椎開刀，
銀髮獨居的七十三歲，面對「老」的狀況一樣也沒少。
不一樣的是，她從不哀嘆，她選擇樂觀。
她要活出一個閃亮的鎏金歲月！
●怕「失智」？多閱讀、多動腦、多遊山玩水、歡聚共餐，就能防失智。
●怕「生病」？老年人的健康不是沒病痛，而是跟疾病「們」和平相處。
●怕「癌症」？如果生病，別問「為什麼是我」，好好治療就是了。
●怕「獨居」？有老本和老友，能自立又自主，是很快樂、很自豪的事。
愈怕變成怎樣，反而愈容易變成那樣。
面對年老，你愈是從容看待，愈能活出精采。
怎麼想，就會怎麼做，最後達到你所想像的結果。
──你想要什麼樣的老後？
◎劉秀枝醫師告訴你，六個預防失智，快樂的老後實踐主張：
1.獨居而不孤獨：接受變老的事實，往好的方向看，做好自我心理建設。
2.求助，也能自助：老而能自立、自主，是很快樂、很自豪的事。
3.年老卻不衰老：旅行能增加認知存款，運動能帶來健康長壽。
4.一起預防失智：多動腦、多活動、多做家事、多與人互動，可以降低失智風險。
5.積極照顧健康：生活有目標，維繫社交人脈，健康的生活型態。
6.持續學習新知：銀髮族也要有目標，才會活得有意義、有價值感。
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本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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