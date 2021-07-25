【瓶說書】#25 你所有的怪癖，都是內心欲望的投射？
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）
播出日期：2021年2月24日
推薦好書：《怪癖心理學》
文／寶瓶文化
歷史上的天才，都有著鮮為人知的怪癖
●榮格童年逃學，自陳有「雙重人格」；
●三島由紀夫有著致命性的「完美主義」，自殺前還交了最後一篇稿；
●甘地節食禁欲，是出於罪惡感、近乎「強迫症」的潔癖；
●尼采、叔本華、海明威、王爾德，皆因母親的掌控欲引發身心問題……
一切怪癖、潛伏於日常的異常行為，
都是內心欲望的投射，起因於得不到愛的孤獨感。
●完美主義者經常強迫性地追求某個事物，容易陷入嗜癖行為，例如工作狂、酒精成癮、暴食症，無法停止自虐或虐待別人。
●家暴的目的是在給對方帶來痛苦，同時體會支配的快感。
●從小被施以暴力的人反而容易沉溺於破壞性的行為，因為過去只有被傷害的經歷，而沒有被愛護和受人尊重的記憶。
●為什麼有些人，一再因偷窺少女的裙底而被抓？為什麼明星因吸食非法藥物、毒品而被逮捕？為什麼母親會將自己的親生骨肉虐待至死？
完美主義、控制欲、潔癖、強迫症、囤物癖、暴露狂……有些怪癖能讓一個人走上成功的道路，但也可能反成傷害自己的利器。即便是身心健全的人，也會在某一瞬受到「異常心理」的影響，而做出常人無法理解的舉動。
日本知名精神科醫師、暢銷作家岡田尊司舉出大量名人案例，分析日常裡無所不在的異常行為，帶領讀者認識其背後的心理機制，了解生而為人的基本欲望，藉此自我覺察、釋放執念。
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