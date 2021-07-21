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【臺灣服飾誌】戰時少女的長衫

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
陳進〈悠閒〉。（圖／臺北市立美術館典藏）
陳進〈悠閒〉。（圖／臺北市立美術館典藏）

　　日治時期的「長衫」，也就是我們現在稱的「旗袍」。臺灣早期慣稱為長衫，意即長及腳踝的連身衣著。

　　與當時傳統台灣服不同的是，長衫因為使用了西式的立體剪裁，更能凸顯女性曲線的美，1930年代傳入台灣後，逐漸在都會地區流行。一些中上階層的家庭、都會女子、或是咖啡店的「女給」（店侍），都忍不住敗在它的魅力下。

　　然而，當時的台灣，卻是山雨欲來風滿樓。隨著二次戰爭的開打，日本也開始推行「皇民化運動」。

　　「皇民化運動」，是二戰時日本對少數民族、殖民地推行的一系列同化政策，希望藉政策讓這些族群認同自己身為日本人的身分。台灣身為殖民地當然也難逃其命運，也因此具有「支那色彩」（中國風）的旗袍，很快地便被警務單位列為「挑發性服裝」。

　　例如政府就曾要求女給或酌婦（陪酒女性），改穿著樸素的洋裝或兩件式套裝，或是宣導民眾把中式的盤扣改成西式扣、把開衩縫成裙等等。

　　但同時也有一派日人認為，長衫易穿自然，與其禁止，不如結合優點，改良成日本主導的東亞共通的「興亞服」。

　　一位日本的美容界權威就曾說：『今日需要更具活動性的服裝，……興亞服是站在滿洲與支那服裝基礎上所設計的，在確立東亞新秩序後，期待亦能普及於聯邦女性。』

　　也是因為這樣的爭論，使的台灣女孩在穿著長衫時，仍然有一些合理化的空間。但是到了1940年代，戰爭越演越烈，穿著長衫出門變成一件需要勇氣的事。

陳進〈婦女圖〉（圖／臺灣服飾誌　提供）
陳進〈婦女圖〉（圖／臺灣服飾誌　提供）

　　台灣首位女記者楊千鶴就曾回憶道：『……如果不是和日本人朋友同行，穿長衫對我而言實在麻煩費勁，起初也沒有意識到這些，但有時察覺到他人責備似的眼神，都不免讓穿長衫的我心頭一驚。』

　　直到1943年末進入了空襲時期，長衫才真正從街頭消失。

　　各個女孩穿著長衫的理由皆不相同，有些女孩用長衫背後的政治意涵，表達自己的立場；也有女孩是單純喜愛那優美的線條，在戰爭時代努力用一匹布料活出自己的色彩。

　　如果服裝一直都是性別與政治的角力場，那麼她們在大環境下對美麗的小堅持，或許在某種意義上也是自主權的展現吧。

　

參考資料：

◆洪郁如〈旗袍•洋裝•モンぺ（燈籠褲）：戰爭時期台灣女性的服裝〉

◆明道學術論壇〈長衫的時尚觀察－日治晚期臺灣女性的自主性意識展現〉

◆文中圖〈悠閒〉，是1935年日本時代台灣女性畫家陳進以姊姊為模特兒畫的作品，臺北市立美術館典藏。更多介紹

日本 戰爭 旗袍 臺灣服飾誌 閱讀專題

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