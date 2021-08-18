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【臺灣服飾誌】臺灣服裝四百年—以前的臺灣人究竟穿什麼呢？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
（圖／臺灣服飾誌）
（圖／臺灣服飾誌）

各位好久不見！這是我們之前的「歷繪重現」專題做的總整理（漢人篇），介紹台灣這四百年來，每個年代的服裝。希望大家可以多多分享，讓更多人知道，在台灣的歷史上，也有自己的服裝。

女裝系列

荷西時期

1624年－1662年，荷蘭與西班牙於台灣的統治時期。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Kari Chen）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Kari Chen）

臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人女性穿什麼？

【臺灣服飾誌】荷西時期在臺灣的荷蘭女眷穿什麼？

明鄭時期

1662年～1683年間，由延平王鄭成功於南臺灣所建立之政權統治時期。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））

【臺灣服飾誌】明鄭時期的郡王妃妾可能穿什麼？

清領前中期

清領前、中期為1683年清廷派施琅發兵攻滅明鄭王朝，至1874年牡丹社事件後的積極治理時期。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：伊藤笑）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：伊藤笑）

【臺灣服飾誌】清領中期臺灣閩籍少女穿什麼？

清領後期

清領後期為清廷1874年到1895年割讓給日本為末的積極治理。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）

【臺灣服飾誌】清領後期客家女性穿什麼？（南部客家）

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣閩籍女性穿什麼？

日治初、中期

日本統治台灣初期（1895年－1915年）至同化時期初期，日式、西式服裝與原來的臺灣漢式服裝混搭。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠、崔小熊）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠、崔小熊）

【臺灣服飾誌】日治初期臺灣女學生穿什麼？

【臺灣服飾誌】日治中期臺灣女子穿什麼？

日治中、後期

日本統治台灣中期，同化時期（1915年－1937年）至皇民化時期初期。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：崔小熊、顏文字）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：崔小熊、顏文字）

【臺灣服飾誌】日治中期摩登「黑貓」怎麼穿？

【臺灣服飾誌】日治晚期臺灣職業婦女穿什麼？

男裝系列

荷西時期

1624年－1662年，荷蘭與西班牙於台灣的統治時期。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Kari Chen）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Kari Chen）

【臺灣服飾誌】荷西時期的「福爾摩沙長官」穿什麼？

【臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人男性穿什麼？

明鄭時期

1662年～1683年間，由延平王鄭成功於南臺灣所建立之政權統治時期。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））

【臺灣服飾誌】明鄭時期的陳永華穿什麼？

清領初、中期

清領前、中期為1683年清廷派施琅發兵攻滅明鄭王朝，至1874年牡丹社事件後的積極治理時期。

（繪者／伊藤笑）
（繪者／伊藤笑）

【臺灣服飾誌】清領前期的糖廠工人穿什麼？

【臺灣服飾誌】清領前期的士人「社師」穿什麼？

清領後期

清領後期為清廷1874年到1895年割讓給日本為末的積極治理。

圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）
圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）

【臺灣服飾誌】清朝的仕人文青穿什麼？

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣農民怎麼穿？

日治初、中期

日本統治台灣初期（1895年－1915年）至同化時期初期，日式、西式服裝與原來的臺灣漢式服裝混搭。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）

【臺灣服飾誌】日治初期臺灣仕紳穿什麼？

【臺灣服飾誌】日治初期如何混搭衣服？

日治中、後期

日本統治台灣中期，同化時期（1915年－1937年）至皇民化時期初期。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：崔小熊）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：崔小熊）

【臺灣服飾誌】日治中期的臺灣仕紳百搭服裝是什麼？

【臺灣服飾誌】日治時期臺灣男學生穿什麼？

其他系列

皇民化時期

1937年－1945年的皇民化運動，即日本化運動，指中日大戰期間，日本對其統治下的本國少數民族以及殖民地族群，推行的一系列同化政策。

（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：顏文字）
（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：顏文字）

【臺灣服飾誌】日治晚期的臺籍日本兵穿什麼？

【臺灣服飾誌】日治晚期女子高校學生穿什麼？

今天我們的介紹就到這邊啦，如果喜歡，記得幫我們分享，讓更多人看到台灣這繽紛的一面吧。


臺灣服飾誌 日本 荷蘭 閱讀專題

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早期臺灣究竟穿些什麼呢？這是我們之前的「歷繪重現」專題做的總整理，介紹台灣這四百年來，每個年代的服裝。希望大家可以多多分享，讓更多人知道，在台灣的歷史上，也有自己的服裝。

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