【臺灣服飾誌】臺灣服裝四百年—以前的臺灣人究竟穿什麼呢？
各位好久不見！這是我們之前的「歷繪重現」專題做的總整理（漢人篇），介紹台灣這四百年來，每個年代的服裝。希望大家可以多多分享，讓更多人知道，在台灣的歷史上，也有自己的服裝。
女裝系列
荷西時期
1624年－1662年，荷蘭與西班牙於台灣的統治時期。
明鄭時期
1662年～1683年間，由延平王鄭成功於南臺灣所建立之政權統治時期。
清領前中期
清領前、中期為1683年清廷派施琅發兵攻滅明鄭王朝，至1874年牡丹社事件後的積極治理時期。
清領後期
清領後期為清廷1874年到1895年割讓給日本為末的積極治理。
日治初、中期
日本統治台灣初期（1895年－1915年）至同化時期初期，日式、西式服裝與原來的臺灣漢式服裝混搭。
日治中、後期
日本統治台灣中期，同化時期（1915年－1937年）至皇民化時期初期。
男裝系列
荷西時期
1624年－1662年，荷蘭與西班牙於台灣的統治時期。
明鄭時期
1662年～1683年間，由延平王鄭成功於南臺灣所建立之政權統治時期。
清領初、中期
清領前、中期為1683年清廷派施琅發兵攻滅明鄭王朝，至1874年牡丹社事件後的積極治理時期。
清領後期
清領後期為清廷1874年到1895年割讓給日本為末的積極治理。
日治初、中期
日本統治台灣初期（1895年－1915年）至同化時期初期，日式、西式服裝與原來的臺灣漢式服裝混搭。
日治中、後期
日本統治台灣中期，同化時期（1915年－1937年）至皇民化時期初期。
其他系列
皇民化時期
1937年－1945年的皇民化運動，即日本化運動，指中日大戰期間，日本對其統治下的本國少數民族以及殖民地族群，推行的一系列同化政策。
今天我們的介紹就到這邊啦，如果喜歡，記得幫我們分享，讓更多人看到台灣這繽紛的一面吧。
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