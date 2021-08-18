【臺灣服飾誌】臺灣服裝四百年—以前的臺灣人究竟穿什麼呢？

每一齣劇裡都有一群若有似無的角色－路人甲乙丙，他們的存在不會特別被關注，卻時時刻刻出現在每個場景中，於是想將這群甲乙丙的故事，記錄起來；每個人都有屬於他們的故事，都有值得被聆聽的價值。 無家者俗稱街友，人因為社會、經濟、教育、健康等各種不可抗力因素失去安身之所，來到街頭；團隊與社會局旗下的協會接觸，實地探訪台北街頭的角落故事，希望透過設計達到去大眾標籤化與刻板印象。 〈錄人甲乙丙〉透過 AR 虛擬技術結合商品，突破傳統商品擺放資訊量的限制，進而達到商業販售與公益訴求。

2021-08-13 10:00