【名單之後】詹佩瑜／初夏、牽牛花與她的少女時代——中部真佐子

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／詹佩瑜（國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士）

中部真佐子（中部まさ子） 入選 臺展6、7回

當第六回臺展入選的名單一公佈，臺北女子高等學院即便當時正值考試期間，全體仍相當興奮，因為他們一次有八位學生入選，而其中有六位是初入選！

這一批入選臺展的女子高等學院學生們多選擇花卉植物作為繪畫的主題，如邱金蓮的《雁來紅》、林阿琴的《美人蕉》。然而在眾多的花卉作品中，卻有一個人特別與眾不同——中部真佐子畫了一位少女的肖像畫，並將其定名為《初夏》。

中部真佐子，《初夏》，1932。

我們不知道畫中的少女是誰？可能是中部真佐子的同學，也可能是她自己。畫中的少女穿著短袖水手服，領巾的樣式就跟臺北高等女子學院的一樣。綁著兩條麻花辮的她，頭上戴著的帽子滾著荷葉邊，前方的帽簷向上翹起露出清秀的臉龐，眼神凝視著自己的左前方。在畫面的最下方有個展開的摺扇，可能是少女用來消暑的工具，畫家透過這把摺扇巧妙點出初夏的畫題。

中部真佐子於1926年進入臺北第一女子高校就讀並畢業，[註1]後又於1931年進入臺北女子高等學院就讀。[註2]在進入臺北高等女子學院之前，中部真佐子在繪畫上似乎沒有什麼展現，進到女子高等學院後，於1932年與1933年分別獲得兩次臺展的入選。

臺北女子高等學院創校於1931年，是臺灣第一間女子大學，著重培養女學生各項才藝、涵養學識。在創校之初，學校的教員多由臺北帝國大學、高等學校等校教師兼任，[註3]安排給女學生們的繪畫老師是當時相當有名的畫家——石川欽一郎與鄉原古統。[註4]鄉原古統原本於第三高女教畫，而高等女子學院的學生有些是自第三高女畢業的臺籍女學生如邱金連、林阿琴跟彭蓉妹，因此第三高女的繪畫風氣與習慣可能也在高等女子學院中發酵。或許中部真佐子在鄉原古統的指導與第三高女的學生影響下對繪畫產生興趣，並且在老師的鼓勵之下跟同學們一起拿去參賽，沒想到一次便成功入選。

中部真佐子，《銀葉晝顏》，1933。

在纏捲環繞的藤葉之間有一朵小小的牽牛花，開在燦爛的午後陽光下，中部真佐子拿起畫筆畫下，並將這幅畫取名叫《銀葉晝顏》，入選了1933年的第七回臺展。

畫中葉片自左下方的葉叢依循著枝藤，朝畫面的右上往不同方向開展，有些向前舒展的心型葉片攤開在觀眾前，而有些則旋轉葉軀，露出了銀白色的葉背，在葉片與枝條之間中穿插一兩株凋零的花苞。而畫面的正中間綴著一朵小小圓形的花朵，靜靜地朝著觀賞者綻放著。

根據其花瓣癒合成一體、似喇叭樣貌的外表，與臺灣常見的旋花科植物非常相似，旋花科植物依照葉緣的形狀、花的樣貌、綻放時間的不同，有不同的名稱，比較常見的是葉緣為3裂形狀、與楓葉類似者，如林之助曾經獲得年帝展入選的《朝涼》，所繪的便屬於3裂葉緣的旋花科植物。[註5]日本人會依其開花的時間不同，稱為「朝顏」、「晝顏」，而臺灣最常見的便是被稱作「朝顏」的牽牛花，也因此多數以旋花科植物為主題的畫家常以「朝顏」命名作品，中部真佐子卻以「晝顏」定名。

在日本被稱作「晝顏」的旋花科植物，花語有羈絆與美好的友情之意，[註6]我們僅能推測畫家以晝顏作為畫名，或許想要引申其花語的意涵，又或許欲表達此株植物當時的狀態。與中部真佐子同屆的邱金蓮曾經在訪談中提及，在她的記憶中，第一高女出身的日籍學生與第三高女出身的臺籍學生相處相當融洽。[註7]目前日治時期女畫家的相關研究中也曾提到，女性多以本身的經驗或生活環境作其繪畫內容主體群，如家中之成員以及女性間的情誼做為畫中之主角。[註8]我們從中部真佐子作品的選題中，猜想其於高等女子學院學習繪畫的過程中，與同儕有著美好的時光與記憶。

旋花科綻放的時節多為夏、秋兩季，無論是《初夏》或是《銀葉晝顏》，似乎都與夏天有些關聯，這或許顯示了中部真佐子在新學期開始的春、夏時節選題，初秋便與其他同學一起把完成的作品交予臺展審查。然而在這兩屆臺展過後，中部真佐子的作品就再也沒有出現在臺展中，像是隨著她的少女時代一同結束似的。