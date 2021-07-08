【故宮文物月刊】羅浮宮裡的導覽員們

文︱方慧潔（任職於國立故宮博物院展示服務處）

圖︱方慧潔、林佳蕙提供

法國大革命之後，皇家宮殿羅浮宮於1793年成為公共美術館，免費對所有人開放。羅浮宮作為國家藝術教育的重要場所，很長一段時間，主要觀眾來自藝術學院學生、臨摹畫家、藝術家以及業餘愛好者等文化素養階級人士。羅浮宮的專人口語導覽服務，直至1920年才正式對外提供。當時導覽員人選主要來自羅浮學院的在學生或畢業生，採收費制，提供法、英、義、西、俄等五種語言。直到二次大戰前，專人導覽服務的人數明顯持續增加，並在一般導覽之外發展出主題導覽、學校團體導覽、兒童導覽、以至夜間導覽等，並擴大於開館日舉行。1936至1938年短暫執政的國民陣線（Front Populaire）開啟了往後法國政府以「文化民主化」（démocratisation culturelle）作為文化政策主軸的施政方向，專人導覽在博物館領域中始終扮演教育推廣的重要推手。

由於導覽需求的臨時性、不定性與季節性，以及在某種程度上被視為研究員工作的衍生輔助，法國博物館行政體系自始就未把導覽員納入正式編制。而隨著觀光需求漸增，歷史悠久、數量與種類皆豐富的文化資產成為法國觀光最重要的吸引力之一，九〇年代起國家逐步對導覽人員訂定應備的訓練、資格與考試等相關法令規範，以確保基本的解說與服務品質。

如今，羅浮宮裡的導覽服務逐漸確立為兩條路徑，除了可向館方申請預約專人導覽服務之外，亦可另透過旅行業者安排持專業導覽證照的人員帶領參觀，甚至自行在網路上聯繫自由接案的導覽員。

羅浮宮內隨處可見導覽中的團體 ©林佳蕙攝

以羅浮宮為名派出的導覽員

羅浮宮的導覽員一部分來自「國家博物館聯合會—大皇宮」（Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais，簡稱聯會）；另一部分則與民間旅遊組織合作，提供較具彈性的導覽服務。分別說明如下：

一、與聯會合作

羅浮宮與聯會合作由來已久，自1993年羅浮宮轉為公共行政機構（établissement public administratif），法律載明由聯會負責導覽服務，細節由雙方議定。2020至2025年的新合約因新冠肺炎疫情衝擊，羅浮宮提出以有限人力增加服務績效，測試新的導覽模式。雖是試辦性質，可預見的是在疫情加速發展多元導覽型態的趨勢之下，導覽員的工作負荷將隨之增加。

二、與民間旅遊組織合作

目前羅浮宮與兩家民間旅遊組織合作，各有不同的服務對象。擁有超過七十位專業導覽員的「藝術橋」（Pont des Arts）文化服務公司為初次參觀的一般觀眾提供英、法語導覽服務；高端的貴賓導覽則由另一家文化服務組織「話語點」（Point Parole）專責，該組織的成員多來自羅浮學院或具高等教育藝術史文憑，並擁有多年博物館導覽經驗，客製化能力與配合度相當高。

帶團的導覽人員需於報到時領取當日貼紙，並貼於明顯之處，以供館方辨識、管理。圖中藍衣女士正在蒙娜麗莎前解說。 ©林佳蕙攝

法國古蹟暨博物館導覽員

在法國，觀光事業中的導覽員即相近於我國的導遊。為了有效把關觀光服務品質，法國政府自1992年起立法規定需持有專業證照才能在國立博物館與古蹟等指定場所進行解說。隨後在1994年發布的法令即明定了四種合格導覽員的分級、所需訓練與資格、考試的相關規範。2012年實施的觀光法規新制統一了導覽員的名稱與資格條件，統稱為「導覽員」（guide-conférencier），並取消原先的口試制度，一律採學歷認定，可取得導覽證照的文憑有兩類，一是導覽員專業學士課程合格證書，法國有些大學提供此類課程，為一年期；二是國家認可的碩士文憑，需修習並通過三種學分，包括導覽員能力培養、專業實務訓練和至少一種仍使用中的外國語。新制證照永久有效，已持有前述四種導覽員證照者可在法定期限內直接換領新證照。

結語

法國博物館的導覽人員以羅浮宮為始，走過一個世紀，至今仍在奮力求取社會認可，不斷爭取更為穩定的工作可能。一場突如其來的世紀大疫，這份被認為終將消失的行業成為最受影響的一群，他們對博物館的熱愛、以及在其中的身影，都將留下深刻足跡。

本文摘錄自《故宮文物月刊》459期6月號，原文〈國際型博物館的導覽員樣態—以羅浮宮為例〉。