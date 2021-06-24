城市的發聲練習！《鹽分地帶文學》第92期：尋找臺灣的聲音

撰文／王振愷；攝影／陳渝柔；圖文提供／聯經出版

遊走在熱鬧非凡的藍曬圖文創園區裡，會遇到一間名為「赫茲（Hz）」的博物館，這是由臺南在地新創團隊——目目文創工作室一手打造出的聲音博物館。赫茲，表示著一秒週期性發生的次數，作為頻率的單位，也常被使用描述樂音的變化。

與目目文創的總監楊欽榮相約在赫茲博物館，狹窄長方的兩層樓眷村房舍在他們設計的巧思下被運用得相當極致，一點空間都沒有浪費。裡頭有聲音知識的展示、多元好玩的聲音體驗區、不同聲音衍生出的文創商品與藝術呈現，還有個全黑的密閉空間能讓到訪的人全然專注地「聽」。

視與聽：目目文創工作室的創立

目目文創工作室成立於二〇一三年，由漢字視覺的「目」與聽覺（見）的「目」結合而成，兼具「視」與「聽」的角度切入文化創意的應用中，英文名Vivo也分別從Visual與Voice定名。

最開始團隊由總監楊欽榮與執行長陳郁文聯手組成，兩位都是視覺設計背景出生，平時就喜歡到處聽聲音，後來有鑒於在設計產業待越久，發現大家的設計開始趨近雷同，加上過去設計多以視覺思考為主，這促使兩人將專業與興趣相互結合，希望以聽覺去翻轉視覺設計。原本他們只想以聲音設計工作室為主軸，後來他們拓及到文化地景的研究上，將聲景（Soundscape）的概念融入。

除了針對臺灣現有的聲景成果進行研究，還對照看日本、德國等設計強國的應用案例，重新思考如何透過聲景去進行城市景觀的規劃或是政策制訂。在2015年起，目目確立了以聲音作為設計元素的定位，以探究聲音的本質出發，再透過文創設計轉譯進行推廣，讓聽者透過不同途徑瞭解文史與文化議題。

針對臺灣現有的聲景成果進行研究，還對照看日本、德國等設計強國的應用案例（陳渝柔／攝影）。（圖／聯經出版提供）

一條街道走上百遍：府城聲音採集計畫

臺南市內古蹟密度之高，現成豐厚的歷史成為目目團隊進行聲景調查最好的基地，還有數不盡的傳統小吃這都是觀光客首選，但他們不禁要反思大家在消費娛樂之餘，對於這些事物的興趣點到底是什麼？那如果將看與吃的動詞轉換為聽，那會是如何？用「聽」這個角度去認識臺南會是什麼樣的經驗？

目目當時就從這些問題思考出發，衍生出開業之作——「府城聲音採集計畫」。他們以民生綠園方圓一公里外的街道作為這個計畫的起始點，邀請不同的聲音收集員進行田野調查，一條巷弄團隊可以走上百遍，並且分成早上、下午、晚上、清晨等不同時段走訪，還分為平時與假日，地毯式地收集每個路段的聲音。

團隊當然也曾想過要像google map一樣用代步車替代進行，但由於聲音在採集上有諸多設備上的限制，最後還是採用土法煉鋼的方式，用自己的雙腳走訪。這樣相對隨性且更具彈性，想要駐足多久也能自行決定，也可以讓聲音收得更細緻，更意外衍生出後續的走讀路線規劃。

一個街區團隊就要花上半個月至一個月的時間，整個計畫走完共花費了一年的時間。由於數量龐大，收音的第一步一定是對著收音機講述時間、地點，就像電影的cult板，收完音還得進行後製、剪接，最後也是最重要的步驟就是歸檔，目目多年來已累積出一個豐富的府城聲音資料庫。

臺南市內古蹟密度之高，現成豐厚的歷史成為目目團隊進行聲景調查最好的基地（陳渝柔／攝影）。（圖／聯經出版提供）

聲音的文創轉譯：聽覺視覺化

採集完的聲音只是檔案，目目嘗試將這些素材轉譯到不同的文創運用上，例如在「府城聲音採集計畫」告一段落後，他們在冰淇淋店地下室做了一場成果展覽。將聽覺視覺化、資訊圖像化是轉譯上重要的方法，因為聲音還是一個以共振出現的抽象狀態，它不可見、無形體，所謂聲音地景還是得靠視覺、文字進一步去描繪。

當目目的聲音收集員收完音之後，會再跟內部的視覺設計進行討論，當他們收集到中正路土地銀行屋簷下的燕鳥叫聲，雖然這是個開放空間，但因為是廊道建築，聲音上會產生忽高忽低且具共鳴的聽覺感受，接續設計師會就他所聽到的感受與空間感，將聲音以抽象線條表達出來。

目目將聲音轉化成視覺，有時也將視覺經驗轉為聲音，兩種感官體驗來回轉換，但最終目標其實是要引發民眾對於文史的興趣，因此進行策展或是製作商品都是一種途徑。近年來，臺南街區歷史走讀相當盛行，目目也開發出「聲音體驗小旅行」活動，過去他們在店內定點推廣聲音，後來就思考何不就帶大家去團隊所採集到的聲音現場。

到聲音的現場去：聲音體驗小旅行

不同於大部分走讀行程都是講師用廣播器簡介，學員被動接收，在這趟旅行中團隊會發給學員每人一支收音器，讓他們主動去收音。出發前，講師會先引導學員了解聲音的原理、設備使用，也是在進行聲音的教育推廣，接續就帶學員到戶外，但由於室外有很多環境變因，會針對同族群與主題量身設定路線。

過去曾走到地方法院外頭，他們請學員輕拍不同的磚瓦，這裡的外牆有四個層次，會迴盪出不一樣的聲音。或是走到林百貨時，會帶領學員去搭乘百年電梯，壅擠窄小的空間使得共鳴感更為清楚，尤其是纜繩收縮的聲音，這樣特殊的古董電梯能招喚出這棟五層樓仔的歷史。

今年第一季的「聲音體驗小旅行」以「文學川之道」為主題，特別選定作家葉石濤當作主角，用聲音迴返文學背後的故事，帶領學員遊走在葉石濤作品中的地景與小道，文字間所出現的聲音有些仍存在在臺南城市當中，如人行道上鳳凰花與樹葉掉落相互撞擊出的聲音都還在。

從聲音去探索不可見的歷史，也能在這次的另一個主題「川」字顯見，這次還要帶領學員走訪目前已消失的五條港遺跡，就像過往當我們行經開山路時其實不會留意到路下有水在流，但用錄音機能很明顯聽見石磚道下有窸窸窣窣的水流聲，這是清代就存在的河流，現在以地下伏流存在城市當中。

《鹽分地帶文學》5月號/2021第92期出版社：臺南市政府文化局出版時間：2021年5月1日出刊頻率：雙月刊

臺南的聲音：轉角處皆是歷史

訪談尾聲，向楊總監詢問：「如果要描述屬於臺南這座城市的聲音那會是什麼？」

他認為由於每個人聽見的聲音不見得相同，加上採集時聽與事後聽的差異非常大，當下的聲音未必是永久的聲音，那是一直在變動的狀態。因此要去定義聲音是相當困難的，這也是為什麼目目在文創商品設計上要將聲音抽象化，而不是具體呈現，就是要讓聲音具有開放性。

如果要說一座城市與聲音的關係，他提及最直接影響聲音的因素就是都市規劃，他以家鄉高雄比較，因為港都的都市規劃是棋盤式，加上靠海近，聲音呈現會有開闊的感覺，並常常交雜了很多風聲與交通聲；臺南就很不一樣，因為市區內相對悠久，老建築密集度高，聲音傳遞上會形成自然屏障，從大馬路走進小巷內，聲音分貝一下子就會減半。

臺南的聲音是歷史的聲音，而且是活的歷史，每個轉角處皆是歷史。楊總監就以過去「府城聲音採集計畫」田野經驗中，遊走在公園路與忠義路一帶，可以發現氣象局、鶯料理、天后宮等不同年代的建築交錯，清領、日治到民國不同時期的歷史疊加上去。

穿進小巷那裡還有一位陶藝家，他家前面會有鈴鐺與水流聲，還會放著日本演歌，變成現成的背景音樂，轉過小巷來到現代的民房，會聽到很多壓縮機運轉的聲音，一個轉角就是一個朝代的轉換，不同的歷史聲音交響在臺南的天空之上。

●本文摘選自臺南市政府文化局發行、聯經出版之《鹽分地帶文學》第92期新刊。