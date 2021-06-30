日本人與臺灣人並肩奮鬥的時刻——郭水潭與《南溟樂園》新春第四號

你創作嗎？你希望讓自己的作品公諸於世，被人們閱讀嗎？

現今，這一切其實並不如想像中困難，網路、自媒體、社群網站，只要你願意、只要你敢，那麼點擊滑鼠按下送出，就可能被看見。但是在從前，發聲的管道與工具並非這麼普及，人們能發表作品的空間不只有限，而且還有門檻。無論是想刊登在報章雜誌，抑或出版成冊，往往都需要通過守門人，也就是報社與出版社編輯的層層把關，只有被認可的作品，才有發表的資格，才足以被稱為「文學」。

退稿的故事我們在文學史裡也聽多了，甚至也有很多先被退稿而後卻證明退稿者眼光錯誤的故事。可是，我們反而不常聽到稿件留用的故事。為什麼？也許，是那太平淡無奇，畢竟太順利的故事缺乏張力；也或許，是我們的目光都被後來刊載出來的作品所攫獲，而忽略刊載之前也有伯樂識馬的可貴。

幸運地是，在〈多田南溟致郭水潭函〉（1929.11.21）裡，我們有機會窺見這難得的一刻。

順利的投稿經驗，鼓舞了青年郭水潭堅定走上詩歌創作之路。（藏品／郭昇平捐贈，圖／國立臺灣文學館）

那一年，二十二歲的郭水潭將自己的創作投稿至多田南溟創立的《南溟樂園》雜誌上。青年郭水潭滿懷詩心，早以創作短歌見長，甚至十九歲自佳里公學校高等科畢業的時候，就因為短歌作品之優異而獲得重用，得以擔任通譯。但是，即使已經能掌握了短歌這種能表現日語精髓的傳統日本文學文類，郭水潭仍想開拓未知的領域，此時，他正決定跳脫短歌三十一音的格律限制，嘗試更為自由，題材也更為廣闊的新詩。他寄出多首作品到《南溟樂園》這份詩誌，沒過多久，旋即獲得回音。

「〈乞丐〉、〈送主任〉、〈秋天的郊外〉，這三篇堪為佳作。」回信的開頭就這樣明白寫道。面對這樣直截了當的肯定，不難想像青年郭水潭內心的雀躍；雖然繼續往下，也在信中看到了對其他作品的批評，但在批評之後，又是更大的鼓勵：「特別是〈乞丐〉這首，我認為力道十分強烈。今后，也懇切期望您將大作陸續投稿至我《南溟樂園》。」——對寫作者而言，他人的肯定比什麼都寶貴。也或許，就是這樣順利的投稿經驗，鼓舞了青年郭水潭堅定走上詩歌創作之路，使他在日後成為鹽分地帶文學陣營中，詩歌藝術成就最高的一位吧。

但，故事不只是這樣。

這封回函，隨信附贈了《南溟樂園》的創刊號，並且信件的最後還有這樣澎湃的結尾：「請收下這本雖然貧瘠，但卻充滿力量的創刊號。我討厭矯飾，偏好坦率直白，還請您不要離棄我這樣的男人。在詩的道路上，能有真摯如您這樣的新同人加入，實在是……」從那細瘦蜿蜒的筆跡裡，我們幾乎就要聽見哽咽。為什麼多田南溟會如此激動？又，多田南溟身為日本人、身為殖民者，卻如此滿懷欣喜地肯認、歡迎一位年輕的被殖民者與他的作品（甚至日語還不是他的母語），這在三〇年代前夕的臺灣，也極為罕見。

真正的答案，我們不得而知。而且以後見之明來看，在臺灣文學史上，郭水潭也比多田南溟要有名多了，就連時代相近、同為日本人的文學研究者島田謹二，也不曾提及多田南溟，而他所留下的資料、對他的相關研究，也是少之又少。不過，我們也許還是能旁敲側擊，去推想多田南溟的心境。

多田南溟認為詩不只是文藝，更是超越身分、種族、階級與地位的一種精神與價值。（藏品／郭昇平捐贈，圖／國立臺灣文學館）

在同一年，多田南溟所出版的詩集《黎明的呼吸》，卷頭語如此寫著：「——所謂詩魂／是忠於自由・平等・博愛的／純心……」也就是說，他認為詩不只是文藝，更是超越身分、種族、階級與地位的一種精神與價值。所以他願意離開日本、前往殖民地臺灣，在異地追求詩，寫詩，創立詩社和詩誌，目的就是讓詩藝從學院知識分子高高在上的眼光中解放，真正成為所有民眾的「樂園」。然而，在當時臺灣這座南方島嶼上，他還沒有太多有志同道合的夥伴，也與日本中央文壇、詩壇的主流體制格格不入。正是因為在如此孤絕的情境裡，能夠讀到郭水潭的詩，發現這個遙遠的南方島嶼，居然真的有人和他有相近的眼光、類似的關懷，這怎麼能教人不感動？

回過頭來，青年郭水潭或許也敏銳地嗅到了同類的氣息，才會將詩作投稿至此的吧。所以這也許才是完整的故事：多田南溟與郭水潭互相以慧眼辨識了彼此，伯樂識得千里馬，反之亦然。

於是，那彷彿是詩的燃點，啪地一聲，遂燃起照亮未來的火光。

之後郭水潭果真持續創作新詩，且亦持續投稿至《南溟樂園》。這份刊物現在已十分罕見，而這僅存的一九三〇年新春第四號，則紀錄了在那之後的軌跡。郭水潭在這份雜誌上發表〈秋心〉一詩，主題是悠久且典型的吟詠季節，透露出詩人主體小我與自然運行大我的交融，顯現了傳統的抒情情懷；另一方面，他也持續關注社會邊緣人，寫下了〈妓女〉一詩，描繪了女性被迫賣身的辛酸，反映現實，而多田南溟則寫下〈爭鬥著不斷的鬥爭〉一文，歌詠著所有在困境裡堅強求生的底層階級，兩人都踏上了同一條懷有理想的詩道之上。

此時，這還只是個小小的、僅有二十二位同人的社團刊物，他們也許都沒有料到，兩年之後，以此為中心改組的「無鑑查民眾美術組織」與《南溟藝園》，會成為擁有一千五百位會員的大團體。

火星也有形成燎原之勢的一天。而這封信件，這個讓兩人抵達燃點、開始放光的一刻，遂象徵著一切的肇端。

★作家小傳 郭水潭（1908─1995），橫跨日治及二戰後之重要作家，鹽分地帶文學的代表人物。郭水潭別號「千尺」。出生於臺南佳里，有短歌、俳句、新詩、小說、散文等創作及評論。日治時期加入過許多文學團體，小說〈某男人的手記〉獲新人創作獎。戰後仍持續創作，並致力於文史研究，1993年獲頒南瀛文學「特別貢獻獎」。作品大多描寫鄉土、親情，也仗義揭露不平等的社會現況。 ★觀測員簡介 盛浩偉 國立臺灣大學日本語文學系、臺灣文學研究所，赴日本東北大學、東京大學交換。曾獲臺積電青年學生文學獎、時報文學獎等，參與編輯電子書評雜誌《秘密讀者》，著有散文集《名為我之物》。

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