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50歲「玩皮」成職人！皮革工藝師邱芳珍：「皮革是有生命的東西。」

聯合新聞網 / 文化銀行
雖然是因緣際會投入皮革創作，但邱芳珍對於皮革的熱情，在他製作皮革製品時專注的眼神中一覽無遺。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
雖然是因緣際會投入皮革創作，但邱芳珍對於皮革的熱情，在他製作皮革製品時專注的眼神中一覽無遺。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

文／陳姿樺；圖／張家瑋；責任編輯／邵璦婷

在三峽的合習聚落裡，有那麼一位職人，在年過半百之後和皮革相遇，並且選擇以此展開自己人生的下半場。「玩皮小孩皮革工坊」是甘樂文創在社區裡成立的手作皮革品牌，希望透過皮件的學習與製作，培養社區孩子們的耐心與技能。

來到這裡，不只可以購買由皮革師傅和孩子們親手製作的作品，也能一邊和皮革師傅談天，一邊做出屬於自己獨一無二的皮革製品，工坊的體驗品項從三角零錢包、筆記本、筆袋到長短夾，應有盡有。而邱芳珍正是這裡的靈魂人物，帶領來到這裡的民眾，親手感受皮革的溫度。

尋常的午後，空氣中透露著早上傳統市場甫結束的熱鬧，其中還偷偷摻和了金牛角的甜香，走在人群熙熙攘攘的三峽老街上，每一口呼吸都像在感受著三峽的魅力。自老街彎進一旁小巷，路旁的牌子上刻劃著三峽的老故事，靜謐得不自覺把腳步放輕。走著走著便抵達了目的地，由擁有七十年歷史的愛鄰醫院改建而成，如今以嶄新樣貌陪伴這塊土地的合習聚落。

來到玩皮小孩皮革工坊，可以看到不同的皮革製品，每一個都是邱芳珍的心血。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
來到玩皮小孩皮革工坊，可以看到不同的皮革製品，每一個都是邱芳珍的心血。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

名字取自「學習」臺語諧音的合習聚落，是由社會企業甘樂文創所策劃成立，同時設立了青草職能學苑，邀請社區職人授課，希望協助社區高風險家庭中的青少年培養一技之長，陪伴孩子在成長的道路上找到自己的方向。

走進合習聚落，一間一間隔開的工作室透著屬於自己的光芒，而邱芳珍正坐在「玩皮小孩皮革工坊」的工作室裡頭，靜靜地做著手上的工作。玩皮小孩皮革工坊是合習聚落裡的手作皮革品牌，期望透過皮件的學習與製作，培養孩子們的耐心與專長。邱芳珍說，社區裡的孩子下課後就到工作室來製作皮革製品—頑皮的小孩玩了皮，活動的精力便轉換為溫度，注入在皮革上的一針一線中，流動不息。

邱芳珍的第二人生，始於和皮革的相遇。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
邱芳珍的第二人生，始於和皮革的相遇。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

「已經習慣了退休生活，真的很不想再上班。」談起當初來到合習聚落的緣分，邱芳珍直說起初其實並沒有意願，除了對於退休後要重回上班生活的不願意，更多是對自己能力的缺乏自信，「我當初不敢來，也是想說我是自己摸索出來的，又不是正科班出來的，怎麼會教人？」

而回想起和皮革工藝的相遇，是因為教會認識的一對夫婦。教會裡的那對夫婦總是揹著漂亮的提包，邱芳珍與妻子一問之下，才得知那對夫婦的提包都是自己手作的，邱芳珍的妻子對此產生了興趣，於是報名了皮革製作課程，沒想到的是，後來太太學完沒有時間做出成品，最後是邱芳珍湊合著做出了第一個提包，「從第一個提包做到目前為止，我老婆都還是說那個提包最好看。」

邱芳珍洋溢著幸福的笑容這麼說著。在妻、女和甘樂文創的鼓勵下，邱芳珍最後決定接下邀請，來到玩皮小孩皮革工坊，這間工作室也才有了接下來那麼多可愛的故事。退休前的邱芳珍，學過機械、做過鐵門窗、開過計程車，甚至還當過園丁，他笑說自己喜歡「有生命的東西」，連合習聚落裡中庭的花花草草也是邱芳珍照顧的對象「皮革是有生命的東西。」邱芳珍的語調溫柔，卻又是那麼堅定。

邱芳珍期望透過皮件的學習與製作，培養孩子們的耐心與專長。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
邱芳珍期望透過皮件的學習與製作，培養孩子們的耐心與專長。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

同樣的一塊皮，不一樣的剪裁、組合，就能有無數種變化的模樣，就和生命也有無限的可能一樣。年近七十的邱芳珍，似乎也將自身精彩的人生閱歷反映在種類豐富的作品上。仔細環顧工作室的四周，牆上掛的、層架上擺的，各式各樣的皮製品令人目不暇給。「我不會做第二個一樣的東西，所以每一個都是獨一無二的。」邱芳珍語氣裡帶著自信，笑說開始學做皮革後，走在路上都會觀察路人提包的款式回來研究、加以變化。

製作皮件是不只要全神貫注，更要需製作者的細心與耐心。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
製作皮件是不只要全神貫注，更要需製作者的細心與耐心。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

時間久了，愈做愈有興趣，工具也越買越多，散布的工具像是細數著邱芳珍和皮革共處的日子。仔細一看才發現邱芳珍身上的背心、腳上的拖鞋，甚至是手裡拿的筆記本，也全是出自於自己手中。雖然在人生的下半場才半路出家開始接觸皮革工藝，難免在製作過程中遇到一些困難，還好過往曾經從事機械工作的經驗，讓邱芳珍足以克服這些挑戰。

在工坊參與體驗的民眾，可以經由邱芳珍的說明與引導，清楚了解到從一張皮革幻化成一件成品，中間需要經過的細心與努力。即使是短短的體驗時光中，也能感受到屬於玩皮小孩皮革工坊的謹慎與用心。

工作坊裡皮件琳瑯滿目，常見的飲料杯套也能透過皮革展現不同以往的質感。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
工作坊裡皮件琳瑯滿目，常見的飲料杯套也能透過皮革展現不同以往的質感。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

邱芳珍不做重複的東西，因此工坊裡每一件作品都是獨一無二的。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
邱芳珍不做重複的東西，因此工坊裡每一件作品都是獨一無二的。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

「你應該對你自己現在做的工作會很執著，而且很喜歡把現在做的東西教給別人做。」邱芳珍心目中的職人應是如此，而他本身亦是如此。在這間小小的工作室裡，有邱芳珍，有在這裡長大的花花草草，有來到這感受三峽美麗的遊客，還有他們和皮革製品發生的精彩故事。在歲月的積累之下，不只是皮，連退休後的日子，也都一起被磨得閃閃發亮了。

隨著興趣的積累，邱芳珍工具也越買越多，細數著他和皮革共處的日子。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）
隨著興趣的積累，邱芳珍工具也越買越多，細數著他和皮革共處的日子。（圖／文化銀行提供，張家瑋攝）

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「與皮革相遇的第二人生　邱芳珍的手作皮革工坊」，未經同意，請勿轉載。

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