【瓶說書】#24 在親密關係中，付出越多，但你卻越容易被有毒話語控制？

(內含影片)

書名：《有毒的話語——親密關係裡的話語控制》 作者：羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年1月6日

文／寶瓶文化

話語控制是一種語言陷阱、精神暴力。

當另一半利用話語控制，讓你受騙、委屈、自責、內疚、疲憊，甚至罹患憂鬱症時，你，卻往往說不出口……

● 「你陪我的時間太少了，也太少關心我，我才會出軌。」→ 讓對方內疚

● 「為了你、為了孩子、為了這個家，我付出那麼多，你還來責怪我？」→ 讓對方覺得虧欠

● 「你們知道吧？我太太很愛胡思亂想，她有憂鬱症。」→ 貼標籤、孤立對方

● 「你應該去跟你的精神科醫師談談你的原生家庭問題，你們家沒人婚姻幸福，不是嗎？」→ 詆毀、羞辱對方

很多人都隱瞞了婚姻關係裡的苦痛、暴力，或幻滅。那是說不出口的精神暴力。

親密關係裡的信任與封閉性，正是話語控制的溫床

話語控制以語言為武器，以三種手段，即情感控制、精神騷擾以及一系列譴責、抹黑及摧毀對方自尊的行為來進行。

特別是在親密關係裡，因彼此存在著信任及封閉性，更讓話語控制難以被察覺，以及察覺後，難以說出口。

付出越多、關係越親密、個體越脆弱，受到話語控制的可能性就越大

雖然你深愛對方，渴求執子之手，與子偕老，但若另一半常常用有毒的話語，對你進行話語控制，而你因為愛，等待著對方改變，或不斷包容、忍讓、一退再退，那麼，你不但將失去愛情與婚姻，更將失去自己。

由法國精神分析學家羅伯特‧紐伯格所寫的《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》，以清晰的思維與視野，深刻提醒我們在親密關係裡的巨大盲點，希望每個人都能夠遠離被親密愛人話語控制，找回自我的主導權！

本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。