青春世代的光輝　層層堆疊的力量：〈青浪〉

「一滴水,只有放進大海裡才不會乾涸;只有把自己和集體融合在一起才能最有力量。」〈青浪〉代表強大的潮流,設計在這碰撞出花火,每一個個體都有屬於自己的才能,我們在不同色彩中找到交疊的美感,在思維的碰撞中找到契合的創意。

書名:《書上設計展2020》 作者:尼普利編輯室企劃 出版社:尼普利出版 出版時間:2020年10月31日

〈青浪〉視覺動畫

青浪,簡而言之就是聚集各方技能年輕人才,透過團隊合作來發揮更強大的力量;主視覺形象象徵著設計師們發想創意的思維、腦裡的點子和思索的過程,而朝陽視覺傳達設計系有3D 腳色動畫、創意產品、書籍包裝、形象設計等技能人才,藉由「複合媒材」混和的方式,表達多元化的概念,利用強烈色彩的表現形式,展現更強大的張力,滿足前來觀賞的民眾對於設計創作的想像與期望,讓更多人看見〈青浪〉體現的設計價值,使第二十二屆朝陽視傳的形象傳達大放光彩。

酷卡 GIF(圖/尼普利 提供)

希望透過此展覽的核心價值強調團隊合作中很重要的「融合」及「力量」。〈青浪〉想讓每一位來參觀的觀眾,都感受到從發想概念到成果表現,乃至深刻理解到團隊合作的重要性。這不單單是在設計這行業,各行各業都是如此,小至個人家庭裡做家事、家人彼此間的互相開始落實。人人各司其職,負責自己擅長的也扶持他人,相輔相成。

DM、酷卡、貼紙、專刊、邀請卡、工作證(圖/尼普利 提供)

●編輯觀點

身為代表系所的策展團隊,其中之一重責大任,就是如何吸引目光、讓人想要親近,進而走訪各攤位了解每一組作品。〈青浪〉運用強烈的視覺來渲染這青春的浪潮外,更透過華麗的動畫影片,將展覽甚至各組元素融入其中,利用動態的畫面驅使觀眾的好奇心、深入走訪認識。關於策展這件事,如何更全面整體的思考,而不單門面、主視覺的華美吸睛,十分不易。能讓整體展覽展現一致的理念,同時又保有各組的特色空間,使整個展覽內內外外無違和的融於一體,著實考驗策展者的智慧。也許第一步就先從讓人看到、引起興趣,這基本卻也重要的開始吧!

獲獎紀錄

2019 Red Dot Winner: Computer Animation

2019 Red Dot Winner: Corporate Design │ Best of the Best

設計團隊

朝陽科技大學 視覺傳達設計系

Advisor|林慶利、莊國民

Designer|謝鎮璘、許芝瑜、傅玟瑛、王靜汶、蔡林、宋雨晴、黃柏維、陳履鴻

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容,授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意,請勿轉載。】