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青春世代的光輝　層層堆疊的力量：〈青浪〉

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
一張主海報、三張系列海報（圖／尼普利　提供）
一張主海報、三張系列海報（圖／尼普利　提供）

　　「一滴水，只有放進大海裡才不會乾涸；只有把自己和集體融合在一起才能最有力量。」〈青浪〉代表強大的潮流，設計在這碰撞出花火，每一個個體都有屬於自己的才能，我們在不同色彩中找到交疊的美感，在思維的碰撞中找到契合的創意。

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

〈青浪〉視覺動畫

　　青浪，簡而言之就是聚集各方技能年輕人才，透過團隊合作來發揮更強大的力量；主視覺形象象徵著設計師們發想創意的思維、腦裡的點子和思索的過程，而朝陽視覺傳達設計系有3D 腳色動畫、創意產品、書籍包裝、形象設計等技能人才，藉由「複合媒材」混和的方式，表達多元化的概念，利用強烈色彩的表現形式，展現更強大的張力，滿足前來觀賞的民眾對於設計創作的想像與期望，讓更多人看見〈青浪〉體現的設計價值，使第二十二屆朝陽視傳的形象傳達大放光彩。

酷卡 GIF（圖／尼普利　提供）
酷卡 GIF（圖／尼普利　提供）

　　希望透過此展覽的核心價值強調團隊合作中很重要的「融合」及「力量」。〈青浪〉想讓每一位來參觀的觀眾，都感受到從發想概念到成果表現，乃至深刻理解到團隊合作的重要性。這不單單是在設計這行業，各行各業都是如此，小至個人家庭裡做家事、家人彼此間的互相開始落實。人人各司其職，負責自己擅長的也扶持他人，相輔相成。

DM、酷卡、貼紙、專刊、邀請卡、工作證（圖／尼普利　提供）
DM、酷卡、貼紙、專刊、邀請卡、工作證（圖／尼普利　提供）

●編輯觀點

　　身為代表系所的策展團隊，其中之一重責大任，就是如何吸引目光、讓人想要親近，進而走訪各攤位了解每一組作品。〈青浪〉運用強烈的視覺來渲染這青春的浪潮外，更透過華麗的動畫影片，將展覽甚至各組元素融入其中，利用動態的畫面驅使觀眾的好奇心、深入走訪認識。關於策展這件事，如何更全面整體的思考，而不單門面、主視覺的華美吸睛，十分不易。能讓整體展覽展現一致的理念，同時又保有各組的特色空間，使整個展覽內內外外無違和的融於一體，著實考驗策展者的智慧。也許第一步就先從讓人看到、引起興趣，這基本卻也重要的開始吧！

獲獎紀錄

2019 Red Dot Winner: Computer Animation

2019 Red Dot Winner: Corporate Design │ Best of the Best

設計團隊

朝陽科技大學　視覺傳達設計系

Advisor｜林慶利、莊國民

Designer｜謝鎮璘、許芝瑜、傅玟瑛、王靜汶、蔡林、宋雨晴、黃柏維、陳履鴻

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

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