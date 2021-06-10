【名單之後】王子碩／吳服店裡的神祕畫家——郭文興與他的「緣日」
udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。
即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。
文／王子碩（聚珍臺灣總監）
郭文興 入選 臺展第8回
1934年，走進臺南本町的日吉屋吳服店（位於今中西區民權路派出所旁），眼前的店員，可能是作品入選臺展的大畫家！
這位名叫郭文興的店員，生平資料成謎。會注意到他，是因為一則刊載於1934年《臺灣日日新報》的報導。
這則報導中訪問了當年初入選臺展的四位臺南青年，而郭文興當時才十九歲！而在隔天晚報刊出的嘉南臺展初入選人的照片中，出現了看起來面孔仍相當稚氣的郭文興。
港公學校出神人
在〈臺南市の四君〉的報導中，提到郭文興時19歲、港公學校畢業、正在日吉屋吳服店當店員，他在訪問中表示：「我從公學校時代就在水彩畫上精益求精；現在因為工作的關係、不是那麼自由，但仍舊日以繼夜努力鑽研。」
港公學校即為現今的臺南市協進國小前身，公學校學生以臺灣人為主。在1921年頒佈的臺灣公學校規則改正（府令第七十五號），將手工圖畫科改為圖畫科，
公學校開始有專門教導繪畫的課程，並期望學生能養成「一般形體的觀察力與正確的描寫技能、並兼具涵養美感」[註1]。
郭文興是否因而在學校習得所需的美術技能、或是有參加校外的繪畫課程已不可考。但以當時能夠入選臺展的畫家而言，大多需要就讀專門的美術學校接受專業訓練，郭文興僅就讀公學校的經歷可以說相當特殊。更令人驚訝的是在1931年的《臺灣日日新報》上，竟刊載了兩則他的漫畫作品，推算當時年齡僅16歲。
代表臺灣風情的《緣日》
漫畫〈體操〉描寫了學校生活的情境，〈諷刺〉則可能描寫當時發生的時事——首相濱口雄幸遭右翼份子槍擊受傷，宣稱無礙硬撐出席眾議院引起是否影響施政的疑慮。不難看出郭文興選擇他生活中所經歷、聽聞的事件作為題材，而入選臺展的作品《緣日》，又是什麼樣的題材呢？
乍看這張作品，很容易聯想到日本時代臺南大天后宮的經典老照片。
古色古香的廟宇、廟庭前搭滿棚架的攤販、人來人往絡繹不絕，這是代表傳統臺灣漢人移民文化的經典畫面，與郭文興畫作內容十分相似。
郭文興的畫作地點又是哪裡呢？他在訪問中公布了答案，並且交代題材選擇的原因：「能夠入選感到很高興。我畫的是港公學校前海安廟廟會之後的情景。以人物為主體、表現出臺灣的風土人情。」
要呈現能代表在地風土人情的景象，他不挑知名的大天后宮，而是選擇了就讀學校對面的廟宇海安宮，真是「愈在地愈國際」的極致，最後能順利入選臺展，不知道是否審查員也被這樣強烈的在地意識所感動？
沒有收件地址的明信片
在郭文興入選臺展後一個多月，他寄出了一張正面為自己入選作品《緣日》為主題的明信片給前輩畫家陳澄波。內容為[註2]：
謹呈：
冬寒料峭，在此向您問好。
前幾天承蒙陪同參觀，敬申謝忱。
今後還望老師多多指教，
也歡迎有空時來此地一遊。
只以明信片致謝，尚祈見諒！
今後學生會更加用功研究。敬請多多保重！
文興 敬上
這封沒有寫地址的明信片，僅僅靠著「陳澄波」三個字依然正確送達，陳澄波名氣之響亮可見一斑。由書信內容推測，當該屆臺展名單公布後，陳澄波曾來到臺南與這位青年奇才碰面。再更早之前雙方有沒有往來、是否接受陳澄波的指導，令人好奇。但表示會更加用功研究的郭文興，卻從此再也沒有留下任何已知的記錄。
而明信片上的發信地址可能就是郭文興的居所，僅與作畫地點海安宮相隔一個巷子。
消失的記憶線索
郭文興最後的線索——日吉屋吳服店店員。這間日本時代臺南相當重要的商店，原建物在二戰盟軍空襲中半毀，戰後拆除重建，早已不存。而郭文興這位吳服店中的神祕畫家，仍等待我們從歷史的斷垣殘壁中，找出屬於在地的珍貴記憶。
#名單之後069
備註：
[1] 「臺灣公學校改正（府令第七十五號）」（1921年1月1日），〈大正十年永久保存第三十五卷〉，《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00003171029。
[2] 明信片文字內容引用李淑珠老師翻譯。
參考資料：
◆《臺灣日日新報》
◆《臺湾日日寫真画報》大正七年八月號，臺北：臺灣日日寫真画報社，1917。
◆周菊香《府城今昔》，臺南：臺南市政府，2001。
◆《臺南州祠廟名鑑》，1933相良吉哉主編、2002嘉邑城隍廟附設慈善會重印。
◆《昭和八年三月 卒業記念寫真帖》，臺南：臺南港公學校，1933。
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