【名單之後】王子碩／吳服店裡的神祕畫家——郭文興與他的「緣日」

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／王子碩（聚珍臺灣總監）

郭文興 入選 臺展第8回

〈喜びの人人（臺展初入選）〉，《臺灣日日新報》，1934年10月24日，夕刊2版。（圖／陳澄波文化基金會提供）

1934年，走進臺南本町的日吉屋吳服店（位於今中西區民權路派出所旁），眼前的店員，可能是作品入選臺展的大畫家！

這位名叫郭文興的店員，生平資料成謎。會注意到他，是因為一則刊載於1934年《臺灣日日新報》的報導。

這則報導中訪問了當年初入選臺展的四位臺南青年，而郭文興當時才十九歲！而在隔天晚報刊出的嘉南臺展初入選人的照片中，出現了看起來面孔仍相當稚氣的郭文興。

港公學校出神人

日本時代港公學校校舍及校旗，筆者藏品。（圖／陳澄波文化基金會提供）

在〈臺南市の四君〉的報導中，提到郭文興時19歲、港公學校畢業、正在日吉屋吳服店當店員，他在訪問中表示：「我從公學校時代就在水彩畫上精益求精；現在因為工作的關係、不是那麼自由，但仍舊日以繼夜努力鑽研。」

港公學校即為現今的臺南市協進國小前身，公學校學生以臺灣人為主。在1921年頒佈的臺灣公學校規則改正（府令第七十五號），將手工圖畫科改為圖畫科，

公學校開始有專門教導繪畫的課程，並期望學生能養成「一般形體的觀察力與正確的描寫技能、並兼具涵養美感」[註1]。

〈體操〉，《臺灣日日新報》，1931年4月13日，日刊4版。 圖中說明為「你一個人是整個班級的負擔」。（圖／陳澄波文化基金會提供）

〈諷刺〉，《臺灣日日新報》，1931年4月27日，日刊4版。 圖中說明為「真是沈重啊⋯⋯」（中央荷重者）、「惡路難行、自己多注意。」（左邊路人）。（圖／陳澄波文化基金會提供）

郭文興是否因而在學校習得所需的美術技能、或是有參加校外的繪畫課程已不可考。但以當時能夠入選臺展的畫家而言，大多需要就讀專門的美術學校接受專業訓練，郭文興僅就讀公學校的經歷可以說相當特殊。更令人驚訝的是在1931年的《臺灣日日新報》上，竟刊載了兩則他的漫畫作品，推算當時年齡僅16歲。

代表臺灣風情的《緣日》

郭文興 《緣日》（有廟會的日子），第八回（1934）臺灣美術展覽會。（圖／陳澄波文化基金會提供）

漫畫〈體操〉描寫了學校生活的情境，〈諷刺〉則可能描寫當時發生的時事——首相濱口雄幸遭右翼份子槍擊受傷，宣稱無礙硬撐出席眾議院引起是否影響施政的疑慮。不難看出郭文興選擇他生活中所經歷、聽聞的事件作為題材，而入選臺展的作品《緣日》，又是什麼樣的題材呢？

約1933年臺南大天后宮，引用自《臺南州祠廟名鑑》，1933相良吉哉主編、2002嘉邑城隍廟附設慈善會重印。（圖／陳澄波文化基金會提供）

乍看這張作品，很容易聯想到日本時代臺南大天后宮的經典老照片。

古色古香的廟宇、廟庭前搭滿棚架的攤販、人來人往絡繹不絕，這是代表傳統臺灣漢人移民文化的經典畫面，與郭文興畫作內容十分相似。

郭文興的畫作地點又是哪裡呢？他在訪問中公布了答案，並且交代題材選擇的原因：「能夠入選感到很高興。我畫的是港公學校前海安廟廟會之後的情景。以人物為主體、表現出臺灣的風土人情。」

要呈現能代表在地風土人情的景象，他不挑知名的大天后宮，而是選擇了就讀學校對面的廟宇海安宮，真是「愈在地愈國際」的極致，最後能順利入選臺展，不知道是否審查員也被這樣強烈的在地意識所感動？

戰後已改建的海安宮現貌，2020筆者拍攝。（圖／陳澄波文化基金會提供）

沒有收件地址的明信片

郭文興寄給陳澄波的明信片，1934年12月1日寄。引用自：陳澄波文化基金會網站。（圖／陳澄波文化基金會提供）

在郭文興入選臺展後一個多月，他寄出了一張正面為自己入選作品《緣日》為主題的明信片給前輩畫家陳澄波。內容為[註2]：

謹呈： 冬寒料峭，在此向您問好。 前幾天承蒙陪同參觀，敬申謝忱。 今後還望老師多多指教， 也歡迎有空時來此地一遊。 只以明信片致謝，尚祈見諒！ 今後學生會更加用功研究。敬請多多保重！ 文興 敬上

這封沒有寫地址的明信片，僅僅靠著「陳澄波」三個字依然正確送達，陳澄波名氣之響亮可見一斑。由書信內容推測，當該屆臺展名單公布後，陳澄波曾來到臺南與這位青年奇才碰面。再更早之前雙方有沒有往來、是否接受陳澄波的指導，令人好奇。但表示會更加用功研究的郭文興，卻從此再也沒有留下任何已知的記錄。

而明信片上的發信地址可能就是郭文興的居所，僅與作畫地點海安宮相隔一個巷子。

消失的記憶線索

日吉屋吳服店所在區域於1945年盟軍空襲中遭重創，引用自《府城今昔》P.230。（圖／陳澄波文化基金會提供）

今同一區域現貌對照，2020筆者拍攝。（圖／陳澄波文化基金會提供）

郭文興最後的線索——日吉屋吳服店店員。這間日本時代臺南相當重要的商店，原建物在二戰盟軍空襲中半毀，戰後拆除重建，早已不存。而郭文興這位吳服店中的神祕畫家，仍等待我們從歷史的斷垣殘壁中，找出屬於在地的珍貴記憶。