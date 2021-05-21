突破1100萬張新聞照片庫藏！聯合知識庫以影像為臺灣寫歷史

文、圖︱聯合知識庫

華文媒體界最大的數位化新聞照片資料庫「聯合知識庫新聞圖庫」（下稱「新聞圖庫」）近日宣布，庫藏圖片已突破1100萬張，是資料庫2004年上線時的5倍多，並仍不斷擴增中。「新聞圖庫」此次新增的照片，主要來自1981-2003年間新收錄的318餘萬張底片，這些歷史照片進一步強化了原有的豐富資源，使「新聞圖庫」在持續滿足廣告、公關、傳播、出版、設計等從業人員引用與設計需求的同時，也為臺灣社會保留跨時代的珍貴影像。

「新聞圖庫」前身為「聯合知識庫」旗下的新聞影像圖庫，於2004年2月正式推出。資料庫上線時即擁有200萬張新聞照片，囊括聯合報、聯合晚報、經濟日報、民生報、星報等聯合報系資源，成為臺灣最具規模的新聞照片資料庫。為將報系自1950年代迄今累積的豐厚資源與大眾分享，「新聞圖庫」自上線後即不斷更新，至今已擁有約1130萬張庫藏圖片，並藉由便捷的檢索與授權途徑，為不同領域的客戶打造一站式的服務。

除了見報圖片，「新聞圖庫」的庫藏特點在於豐富的未見報圖片，使用者可針對同一新聞事件，選擇不同角度的影像瀏覽、取用。圖庫提供關鍵字檢索，只要輸入事件、記者名、新聞人名等關鍵字，即可快速找圖。此外，圖庫資源也依性質分類為「新聞照片」、「素材照片」、「檔案照片」等，使用者可依需求點選分類標籤，進入預先整理好的各式影像專題，一次瀏覽相關主題並覓得所需圖片。在瀏覽過程中，還可建立個人化的追蹤清單，為自行選入的圖片建立分類標籤，以便後續管理。

針對不同用圖需求準備的影像專題，一次瀏覽相關主題的所有圖片。 （圖／聯合知識庫提供） 透過個人追蹤清單與分類標籤管理所需圖片，方便後續使用 （圖／聯合知識庫提供）

為建立使用者順暢的取圖管道，「新聞圖庫」提供線上搜尋瀏覽、要求授權、付款到下載的高效率服務。針對有特殊需求的使用者或單位，也提供客製化專案，以滿足各種平面及數位的出版需求。

授權服務洽詢：蔡小姐 (02)8692-5588分機6111

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