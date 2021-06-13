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這個書包很甜蜜！大手小手DIY台式甜品〈吸嘻小學堂〉

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
全系列台式古早味甜品手作教材（圖／尼普利 提供）
全系列台式古早味甜品手作教材（圖／尼普利 提供）

古早味新創意，親子同樂笑吸嘻

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

　　一道食物勾起一段回憶，台式的古早味甜品，伴隨不同年代的我們，一起走過兒時的美好食光，但你知道這些甜品的由來與故事嗎？

　　在繁忙生活中，父母與孩子的相處時間大幅減少，因此〈吸嘻小學堂〉以親子手作食譜為題，選用臺灣古早味常見的珍珠、愛玉、仙草三種台式甜品，規劃一系列親子同樂的手作教材。家長用說故事的方式，配上童趣的食譜插畫，逐步引導認識食材的種植到加工製程，透過講述甜品的傳說小故事與科學知識，讓家長帶著孩子一起感受更有趣的生活體驗。

　　現在讓我們一同穿越時光隧道，走一趟爸媽兒時的回憶吧！

材料包特寫（圖／尼普利 提供）
材料包特寫（圖／尼普利 提供）

台式古早味甜品書包材料組

　　〈吸嘻小學堂〉的包裝風格以學校為主題，材料包使用書盒翻頁的設計，內頁是聯絡簿，讓小朋友寫下玩樂手作的心情筆記。

　　外盒包裝設計成書包的造型，就像小朋友背著書包要到〈吸嘻小學堂〉上課的樣子。而此款書包外盒，使用瓦楞紙增強結構，讓整體更加牢固，也能重覆使用，當作小朋友的收納盒與背包。

親子一同玩樂做珍珠（圖／尼普利 提供）
親子一同玩樂做珍珠（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

　　隨著科技進步，不少人數位成癮，即使家人朋友相聚，也不乏在手機平板中度過，這樣的景象，彷彿現代人的日常。乍見〈吸嘻小學堂〉，深受小學的景物吸引，原來書包裡藏著台式甜品手作材料包，搖身成為親子互動的媒介。不只親子，甚至情人朋友等人際間的交流，透過偕同手作的過程，替情感加溫，讓彼此的心更靠近。臺灣的美食文化迷人，滿是特色且難忘的滋味，材料包的操作設計，化繁為簡，便利又能親身動手嚐到那記憶裡的傳統好味道。

獲獎紀錄

2019 — A+ 創意季 文資特別獎

設計團隊

正修科技大學 視覺傳達設計系（原時尚生活創意設計系）

Advisor｜黃郁升、賴岳興

Designer｜周佾亭、吳妤柔、郭鈺馨、鄭富耀

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

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