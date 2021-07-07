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【臺灣服飾誌】承載著祖靈的意志，邵族人的「公媽籃」（祖靈籃，ulalaluan）

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
邵族的公媽籃（祖靈籃）（來源：南投觀光旅遊網）
邵族的公媽籃（祖靈籃）（來源：南投觀光旅遊網）

　　「邵族」，是分布在日月潭一帶的原住民族群，音譯為「邵」的「Thao」，族語中指的是「人」的意思。

　　傳說中，邵族的祖先原本居住在阿里山一帶，某次打獵時，追逐著一隻白鹿到達了日月潭（水沙連）附近，發現日月潭一帶物產豐美，於是從此舉族在日月潭定居下來。但那隻神秘的白鹿，就消失在了日月潭中的「lalu島」上，島中則長出一棵白茄苳樹，成為邵族中最具權威的神祇：「pathalar」。

　　而邵族人也認為人死後都會成為 祖靈（qali），家族的祖靈們則會居住在「ulalaluan」裡。

　　「ulalaluan」，漢名又稱「公媽籃」或「祖靈籃」，是一個四方型的藤編籃子，裡面放著家戶傳承的服裝與飾品，越古老放在越上層。

　　「ulalaluan」平常都會掛在家屋左或右側的牆上，但受到漢人宗教的影響，有時候也會放在神明桌的祖先位置或旁邊。「ulalaluan」是祖靈的居所，平常不可隨意移動或翻動，而家中要購置大型家電或汽車等，也必須以指沾酒灑天，敬告祖靈。

　　只有當部落有大型祭儀，家族女性長輩才會整理「ulalaluan」，並放上糯米飯，拿到祭場給「先生媽」進行儀式。

　　「先生媽」（shinshi），是部落的女祭司，每當族人選定一位新的「先生媽」，先生媽們會帶著新成員到「lalu島」，祈求祖靈的認可，假如湖面水中冒出大小的氣泡，就表示祖靈同意這個新的先生媽。

　　而先生媽是族人與祖靈之間的重要媒介，負責服侍最高祖靈和氏族祖靈，主導各項傳統歲時祭典，還有主持「mulalu」等。

　　需要把「ulalaluan」拿出祭祀的活動，都可以稱作「mulalu」。每當進行「mulalu」時，每家每戶的「ulalaluan」會排在祭場內，由先生媽們唱誦禱詞，指著對應的「ulalaluan」，一邊念著該家戶的名字，一邊祈福、祝禱，一個指過一個，直到所有的「ulalaluan」都被點念完。最後以指沾酒灑向天，分灑給祖靈，並告知祖靈此次儀式的目的。

　　而儀式中間一定會有一個中場的休息，為了讓年老或不便的祖靈也能到達祭場。

　　透過「ulalaluan」的聯繫，逝去的親人、祖靈們與族人同在，而「mulalu」唱名的行為，也代表了先人與祖靈的庇佑，擺放傳承服飾的「ulalaluan」，更成為了邵族人們意志的傳承，如同lalu島上的白茄苳樹，守護著所有追逐白鹿到來的人們。

※文章篇幅有限，各方文章與資料都略有不同，如有未盡或有誤之處，煩請體諒也歡迎補充指正。

參考資料：

◆文化部文化資產局《臺灣民俗采風，第三輯》

◆李昭鈺《邵族服裝之形制溯源研究》

原住民族委員會

臺灣大百科全書「邵族ulalaluan祖靈籃傳說」

臺灣原住民族資訊資源網「邵族」

日月潭 原住民 阿里山 臺灣服飾誌 閱讀專題

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