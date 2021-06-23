快訊

慈濟出手! 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

陳時中清晨視察北農情況 北市府：昨晚已通知 未要求陪同

【臺灣服飾誌】臺灣人有民族服裝嗎？日治時期的「臺灣服」運動

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
台灣民報發送實況，圖中可看見穿著長袍馬褂與西裝的人。（圖／臺灣服飾誌提供）
台灣民報發送實況，圖中可看見穿著長袍馬褂與西裝的人。（圖／臺灣服飾誌提供）

　　日本人有和服，韓國人有韓服，那麼臺灣人有「臺灣服」嗎？

　　或許跟和服、韓服的意義有點不同，但歷史上真的「臺灣服」喔！

　　1895年之後，臺灣進入日本統治時期，那時來到臺灣的日本人，為了區別臺灣人穿的不同於和服，就稱呼臺灣人穿的清制服裝為「臺灣服」。

　　但當時臺灣人卻不會叫自己慣穿的衣服為「臺灣服」，而是直接叫它們原來的名字，比如：「長衫」、「馬褂」、「大祹衫」（大襟衫）等。

　　而隨著日本西化政策的推行，穿著西裝或洋裝的人也越來越多，然而伴隨而來的，是臺灣人對自身認同的迷惘。因為無論是新式教育、現代化設施，都是日本人帶來的，進而讓人有「現代化」＝「日本化」的感覺，更強烈一點則會認為：「文明日本，落後臺灣」。

　　因此在一段時間內，許多受過新式教育的台灣人，會刻意換上洋服或和服，塑造自己文明開化的形象，排斥原先穿著的清制服裝。

　　直到進入1920年代，開始有些像是林獻堂、蔣渭水、蔡培火等知識份子，以合法、非武力的方式向日本爭取權益，才逐漸喚起臺灣人的意識。

　　大家才逐漸發覺，日本人雖然帶來了美好也帶來了壓迫，不需要因自己的文化而自卑，從時「臺灣服」（或臺灣衫）開始成為一個臺灣人意識的象徵，許多人便換回了過去穿著的服裝。

　　「用平常的衣服，現了台灣人本來的面目。」（黃旺成，1925）

　　像是這句出自黃旺成先生日記的話，是他在看完〈臺灣民報〉後，不滿日本政府打壓臺灣文化協會的行為，因此他那天便以臺灣服代表自己的立場，換掉了本來慣穿的洋服。

　　而像是蔣渭水，幾乎自1925年「治警事件」後的照片就不再穿著西裝或和服；臺灣議會之父林獻堂則比許多人都早，從1910年代左右就常以臺灣服出席各式社交場合。

治警事件出獄合照（圖／臺灣服飾誌提供）
治警事件出獄合照（圖／臺灣服飾誌提供）

　　1920年代是屬於臺灣的新文化運動時期，各式思想與社會運動都在萌芽，服裝雖然不是特別顯眼的部分，卻也參與了這一段歷史。

　　而當時的臺灣服裝也因此融合了臺、西、日混搭的樣貌。女生會以臺灣衫（通常是大襟衫），搭配方便的西式裙或日式袴；男生穿著臺灣服（長袍馬褂）表達自己立場時，仍會加上皮鞋或洋帽。

像是過往文章介紹的：

臺灣服飾誌】日治初期臺灣女學生穿什麼？

【臺灣服飾誌】日治初期臺灣仕紳穿什麼？

【臺灣服飾誌】日治初期如何混搭衣服？

【臺灣服飾誌】日治中期臺灣女子穿什麼？

　　一直以來都有許多人來詢問我們，能代表臺灣的服裝要怎麼穿？

　　在讀到這段歷史之後我們會說，「多元」，就是最代表臺灣的部分。不管你是客家人的藍衫、閩南人的大祹衫，或任何族群的傳統服裝，只要加上如今你穿的習慣的、舒服的搭配。那我們覺得，這就是可以代表臺灣的服裝了。

參考資料：

◆吳奇浩〈洋服、和服、臺灣服－日治時期台灣多元的服裝文化〉

◆吳奇浩〈喜新戀舊：從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉

日本 和服 臺灣服飾誌 閱讀專題

延伸閱讀

東京奧運倒數 6成日本人卻喊停辦

嘉南大圳開工百年 8日緬懷日治開鑿水路艱辛歷程

為何日本人咬定福原愛出軌？衝擊性關鍵曝光

日記稱「孔宋黑影始終緊跟」 蔣經國對宋美齡待之以禮

相關新聞

【臺灣服飾誌】臺灣人有民族服裝嗎？日治時期的「臺灣服」運動

日本人有和服，韓國人有韓服，那麼臺灣人有「臺灣服」嗎？或許跟和服、韓服的意義有點不同，但歷史上真的「臺灣服」喔！

【瓶說書】#23 咬手、拔頭髮、猛眨眼……從辨識孩子的焦慮警訊開始，陪伴孩子學會紓解焦慮

孩子的焦慮無法完全消失，但學會辨識、彈性思考、適切表達，大人跟孩子都一定能與焦慮和平共處。

50歲「玩皮」成職人！皮革工藝師邱芳珍：「皮革是有生命的東西。」

文／陳姿樺；圖／張家瑋；責任編輯／邵璦婷 在三峽的合習聚落裡，有那麼一位職人，在年過半百之後和皮革相遇，並且選擇以此展開自己人生的下半場。「玩皮小孩皮革工坊」是甘樂文創在社區裡成立的手作皮革品牌，希

【名單之後】余怡儒／用畫筆揮灑人生的鐘錶商──野田正明

1921年5月，赤土會第二回展覽會上，野田正明的畫作首次對外展出，這也是他的名字首次登上《臺灣日日新報》的版面。同年11月，野田與同為赤土會員的池田信一、倉員辰雄聯名舉辦畫展，被譽為是北部年輕西洋畫家中，戮力研究且受到未來矚目的三位畫家。

這個書包很甜蜜！大手小手DIY台式甜品〈吸嘻小學堂〉

　　一道食物勾起一段回憶，台式的古早味甜品，伴隨不同年代的我們，一起走過兒時的美好食光，但你知道這些甜品的由來與故事嗎？ 　　在繁忙生活中，父母與孩子的相處時間大幅減少，因此〈吸嘻小學堂〉以親子手作食譜為題，選用臺灣古早味常見的珍珠、愛玉、仙草三種台式甜品，規劃一系列親子同樂的手作教材。家長用說故事的方式，配上童趣的食譜插畫，逐步引導認識食材的種植到加工製程，透過講述甜品的傳說小故事與科學知識，讓家長帶著孩子一起感受更有趣的生活體驗。 　　現在讓我們一同穿越時光隧道，走一趟爸媽兒時的回憶吧！

爆笑秘訣大公開──脫線訪問記

自從臺史博開始接受各界捐贈文物以來，在唱片部門中，「脫線爆笑劇」就一直是大宗，數量不下任何知名歌手。讓人好奇，當時脫線到底有多紅，如何灌錄這些唱片，又如何變出這些有趣的聲音？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。