【臺灣服飾誌】臺灣人有民族服裝嗎？日治時期的「臺灣服」運動

日本人有和服，韓國人有韓服，那麼臺灣人有「臺灣服」嗎？

或許跟和服、韓服的意義有點不同，但歷史上真的「臺灣服」喔！

1895年之後，臺灣進入日本統治時期，那時來到臺灣的日本人，為了區別臺灣人穿的不同於和服，就稱呼臺灣人穿的清制服裝為「臺灣服」。

但當時臺灣人卻不會叫自己慣穿的衣服為「臺灣服」，而是直接叫它們原來的名字，比如：「長衫」、「馬褂」、「大祹衫」（大襟衫）等。

而隨著日本西化政策的推行，穿著西裝或洋裝的人也越來越多，然而伴隨而來的，是臺灣人對自身認同的迷惘。因為無論是新式教育、現代化設施，都是日本人帶來的，進而讓人有「現代化」＝「日本化」的感覺，更強烈一點則會認為：「文明日本，落後臺灣」。

因此在一段時間內，許多受過新式教育的台灣人，會刻意換上洋服或和服，塑造自己文明開化的形象，排斥原先穿著的清制服裝。

直到進入1920年代，開始有些像是林獻堂、蔣渭水、蔡培火等知識份子，以合法、非武力的方式向日本爭取權益，才逐漸喚起臺灣人的意識。

大家才逐漸發覺，日本人雖然帶來了美好也帶來了壓迫，不需要因自己的文化而自卑，從時「臺灣服」（或臺灣衫）開始成為一個臺灣人意識的象徵，許多人便換回了過去穿著的服裝。

「用平常的衣服，現了台灣人本來的面目。」（黃旺成，1925）

像是這句出自黃旺成先生日記的話，是他在看完〈臺灣民報〉後，不滿日本政府打壓臺灣文化協會的行為，因此他那天便以臺灣服代表自己的立場，換掉了本來慣穿的洋服。

而像是蔣渭水，幾乎自1925年「治警事件」後的照片就不再穿著西裝或和服；臺灣議會之父林獻堂則比許多人都早，從1910年代左右就常以臺灣服出席各式社交場合。

治警事件出獄合照（圖／臺灣服飾誌提供）

1920年代是屬於臺灣的新文化運動時期，各式思想與社會運動都在萌芽，服裝雖然不是特別顯眼的部分，卻也參與了這一段歷史。

而當時的臺灣服裝也因此融合了臺、西、日混搭的樣貌。女生會以臺灣衫（通常是大襟衫），搭配方便的西式裙或日式袴；男生穿著臺灣服（長袍馬褂）表達自己立場時，仍會加上皮鞋或洋帽。

像是過往文章介紹的：

【臺灣服飾誌】日治初期臺灣女學生穿什麼？

【臺灣服飾誌】日治初期臺灣仕紳穿什麼？

【臺灣服飾誌】日治初期如何混搭衣服？

【臺灣服飾誌】日治中期臺灣女子穿什麼？

一直以來都有許多人來詢問我們，能代表臺灣的服裝要怎麼穿？

在讀到這段歷史之後我們會說，「多元」，就是最代表臺灣的部分。不管你是客家人的藍衫、閩南人的大祹衫，或任何族群的傳統服裝，只要加上如今你穿的習慣的、舒服的搭配。那我們覺得，這就是可以代表臺灣的服裝了。