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【臺灣服飾誌】女孩們的和服，我愛你啊我恨你

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
日治時期的流行雜誌介紹和服（攝於臺灣歷史博物館）
日治時期的流行雜誌介紹和服（攝於臺灣歷史博物館）

　　「臺灣人以前穿什麼呢？」、「被誰統治就穿什麼吧？」這是小編在問朋友們臺灣服飾第一印象時，常常會得到的回答。那麼臺灣人在日本時代時，穿的是日本人的傳統服飾「和服」嗎？

　　其實在當時的臺灣，「和服」，不管是對臺灣人或日本人都是一個有點微妙的存在，特別是女性的和服。

　　和服美觀、優雅，但對於亞熱帶的臺灣而言，卻也笨重悶熱，再加上和服穿著儀態與保存方式都有一套方式，對於不是生長在那樣文化裡的臺灣人而言，非常不便。

日治時期的啤酒廣告，可以看出臺灣女性與日本女性在廣告圖像中呈現的差別。（攝於國立臺灣歷史博物館）
日治時期的啤酒廣告，可以看出臺灣女性與日本女性在廣告圖像中呈現的差別。（攝於國立臺灣歷史博物館）

　　因此在日本時代初期，和服大多是在一些社經地位交高、與日本人的社交場合穿著，像是學校活動、臺人與日人的領導階層們的「夫人外交」。

　　對某些負擔的起製作和服的女孩們，穿著和服則是一種盛裝打扮的樂趣。在一些節日慶典時，她們會穿上和服體驗日本風情，最後拍照留作紀念……等等，這不就跟現在一樣嗎？

　　但和服真正被推廣，是在1930年代進入皇民化運動後。為了讓臺灣人更能走向日本化，開始鼓勵女性穿著和服，像是公務員家眷、學生、藝旦、女給等等都是被獎勵的對象之一，也會在女校裡教授如何縫製、穿著和服，訓練相關的穿著禮儀。

　　不過在臺灣的日本人們，又是怎麼看待臺人女性穿著和服的呢？

　　對於許多日本人而言，臺灣女性穿著和服，模糊了統治者與被統治者之間的民族界線，讓他們感到不安。而臺灣終究不在同個文化環境下，一些舉手投足總會有些不同於日人的地方，這樣的不同更讓許多日人無法接受。

　　曾經有個日人男性，悄悄跟蹤兩位穿著正式和服「紋服」的少女許久，只為了猜測他們是不是本島人：

　　『曬的過於黑黝的後頸與白色衣襟形成一種奇妙的感覺，腰部以下特別是衣服下擺，日式布襪到夾鞋等非常不協調……好像是出現在笑鬧劇裡的男扮女裝，紋服應該有的清楚動人和尊貴之美被滑稽化了。』

　　類似的不適感也曾出現在本島女性身上。在1920年代後出生的新時代女性，接受了西式教育，也是最了解和服的文化知識與技法的一群人，但她們同時對日人的視線非常敏感且備感壓力，像是臺灣第一位女記者楊千鶴女士就曾紀錄道：

　　『曾經有一陣子常在街頭看到身穿和服的本島婦人，每次我總是為她們的領口和衣帶提心弔膽，彷彿是自己的事，擔心著同行的日本人友人作何觀感，每次總如我所料，友人皺起了眉頭。』

　　和服無法在臺灣成為生活一部份的原因還有很多，比如戰爭時代和服不利行動、日本與臺灣本島的西化風潮、氣候問題等等，但是追根究柢仍然是文化上的差異。

　　如此美麗的和服，是那個年代裡統治者與被統治者的一個心結，幸虧不是在戰爭時代的我們，終於可以開開心心地在一些店家租借和服，不必擔憂他人審視的目光拍照了。

　　若有機會試穿和服，不妨也體驗看看吧！

參考資料：

◆洪郁如〈旗袍•洋裝•モンぺ（燈籠褲）：戰爭時期台灣女性的服裝〉

和服 日本 台灣人 臺灣服飾誌 閱讀專題

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