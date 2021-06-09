【臺灣服飾誌】海洋民族的丁字帶（Kekjit no mehakay）

「蘭嶼」，在當地族人的稱呼是「Ponso no Tao」，意思是：「人居住的島」。

說到蘭嶼，很多人都會想到碧海、藍天、飛魚，和岸上的拼板舟，而生活於這裡的原住民族，就是與大海生活的達悟族了。#達悟族（Tao），也稱雅美族「Yami」。「Tao」（達悟）指的是「人」，而學界慣稱的「Yami」（雅美族），則是「我們」的意思。

說起達悟族的傳統族服之一，大家最容易聯想到的就是「丁字褲」了，「丁字褲」雖然被稱為「褲」，但更精確一點它是一條「帶子」，因此它也被稱為「丁字帶」。

丁字帶通常長220～280公分，寬15公分左右。穿著時，要先把寬摺小，變成五到六公分，再用大腿夾住，往右邊向左轉，共環綁兩次，最後在背腰上打個活結，才會變成平常所看到的，「褲」的樣子。

達悟族的婦女，會為她的男人量身製做個人專屬丁字帶（與背心），男子們穿著第一件丁字褲時，也不可以直接穿上，要選擇一個晴天，面向日出的方向穿上它，這樣的行為除了象徵吉祥，也有著「穿上它，永遠陪伴著你不離開」的意義。有些人還會特地宰殺牲畜，慶祝自己的妻子完成族服。

而傳統的丁字褲，通常兩端有黑色或藏青色橫條紋，而橫條紋中夾織的小菱形紋，又被稱為「眼睛」。據說每個「眼睛」，都要經過十九個步驟才能完成，因此每條丁字帶，都是在考驗織布婦女的工藝。

丁字帶上面的「眼睛」；曾國銘先生收藏（圖／臺灣服飾誌提供）

不同於其他族群用織機、或經箱織布，達悟族婦女織布時，是將經線的一端穿過經棍後，傾斜的拉高，直接固定在前方的牆上。

除此之外，織造的過程，也有很多禁忌：像是 飛魚季 的時候，婦女們不會織布，因為織布的時把線往裡面攬的動作，對男人們的捕魚不吉利；正在織布時，其他人也不可以跨過正在織的經線，而要從織布者身後繞過。

不只織造時有需多要注意的地方，丁字帶在使用上也有許多規則：像是祭典時，必須要穿著全新的丁字帶；聚會或休閒時，通常會穿著半舊的丁字帶；工作時，則穿著習慣、方便的舊布料。

丁字帶精簡的設計，是為了在海流中方便活動，不只可以保護下體，同時也不會因為吸水，而造成過多的阻力，其中裡面的許多織造與穿戴禁忌，也承載了達悟族人的文化與生活價值觀，可以說是族人們因應海洋而生的智慧呢！

之前一支「2018蘭嶼中學落成典禮表演」，遭到Youtube判定為色情影片下架，至今也有許多不了解的人，用裸露的眼光去看待丁字帶，希望隨著時代變遷，能有多人更尊重當地的文化，在去蘭嶼遊玩時，也不只看到美景，能去理解達悟族的傳統與生活。

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