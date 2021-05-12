【臺灣服飾誌】泰雅族尊爵不凡的貝珠衣（lukkus-kaxa'＆lukkus-pintoan）

泰雅族群是臺灣分布地區最廣的原住民族，在傳說中，泰雅族發祥於巨石（也有些傳說是老樹根），巨石迸裂後，走出了男性與女性的祖先。

「泰雅」譯自族語「Atayal」，指的是意思是「人」、「真人」或「同族人」，其中又主要分為賽考列克（Seqoleq）與澤敖列兩群（Tseole）。

而泰雅族裡，最引人注目、貴重的服裝，莫過於是俗稱「貝珠衣」的lukkus-kaxa'了（或稱lukkus-pintoan）。

lukkus-kaxa'指的是「寶貴衣裳」或「金衣裳」，是將現在已經是保育類的「硨磲貝」，磨成綠豆大小的「貝珠（qaxa/ 'axa）」（據說qaxa大多與靠海的族群交易得來），再將之穿綴在服裝上。

除了貝珠衣以外，也有像是：珠裙、珠帽、綁腿等，珠裙常使用於訂婚或女子生產後男方送給女方家長的答謝禮，珠帽則為頭目所佩戴，此外，織上貝珠的服裝，也可以當做貨幣。

這樣的工藝又被稱為「織貝」，是泰雅族的重要工藝之一，在沒有貨幣的年代，織貝服裝常作為交易的媒介，可以用來購買東西，聘禮、罰金、報酬等等。

像是研究者悠蘭·多又就曾收錄一個情況：在古代時，假設乙誤殺了甲，和甲同行的人就會向乙的家人索賠，乙就會沿路掛著珠裙。如果甲的家人滿意的話，就會收下走人。若不滿意則乙會將自己的一個孩子給對方，以消解仇恨。

另外，lukkus-kaxa'最為人所知的，就是它可以代表一個人的榮譽。

泰雅族社會階級組織並不明顯，因此lukkus-kaxa'也是判別身分地位的一種方式，最尊貴的貝珠衣通常只有頭目、mrhuw（智者、有智慧的人）或獵首勇士才能穿著。

泰雅族貝珠串頭飾（2018年攝於故宮南院）

雖然如此，但平常時是看不到lukkus-kaxa'，因為lukkus-kaxa'鑲滿了貝珠，有些甚至可以達到六、七公斤，日常活動非常不方便，因此更像是祭典（如獵頭祝祭及凱旋舞踊）榮耀的禮服，有時候也會被稱為「凱旋衣」。

在殖民統治與進入工業化社會的情況下，貝珠衣的製法曾一度斷層，如今許多泰雅族族人開始尋回自己的文化與工藝，然而替代「硨磲貝」的「硬碟貝」在現代被列為瀕危物種，因此若要重製服飾，尋求新的材質也成為了一門課題。

這張照片拍攝自2018年的故宮南院，當時因為驚嘆而忘記拍下lukkus-kaxa'，所以只記錄到腰帶的部分，但其中的精緻已讓我們深深震懾。我們過去因緣際會接觸過現代復原的貝珠長衣，非常敬佩織造者的工藝與背後的文化意函，即便一些製作方法有所差異，但仍不減其光彩。

或許原物料可能改變，也許文化的追尋需要時間，然而永遠不變的是其中精神的傳承。

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