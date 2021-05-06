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【森大青鳥】《山教我的事》以紙筆記憶山林，繪下心裏的風景

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
書名：《山教我的事》 作者： 沈恩民 出版社：游擊文化 出版日期：2020/09/29
書名：《山教我的事》
作者： 沈恩民
出版社：游擊文化
出版日期：2020/09/29

文／沈恩民

嘉明湖國家步道工作假期

每次進入大自然

就像是回到生命的家

但諷刺的是

大自然療癒了我們

環境卻受到衝擊與破壞

唉呀呀！

怎麼做，才能減少破壞？

怎麼做，美好的生命才能延續？

跟著白老鼠的夥伴走過幾座高山，這些遠離都市塵囂的地方，應該是毫無污染的仙境。但常常抬頭眺望山巒自然美景，低頭就看見遭棄置的垃圾。而熱門的登山路線，山徑步道因為過多踩踏受損或形成沖蝕溝，甚至因為大家不走沖蝕溝，改走山徑旁邊或另闢捷徑，而造成植被受損範圍擴大。

人在山林為了方便通行，竟是對自然的傷害？

每回看到這樣的景像，都讓我猶豫，是否該停止親近山林？

不懂得轉彎的思緒，把這些難過的畫面放在心裡堆集著，漸漸讓自己陷在杞人憂天的痛苦裡。

低潮中的契機

2017年，在網路上看到「嘉明湖手作步道工作假期」的消息，雖然不知道實際要做什麼，但覺得這或許是個契機，便報名參加。

台東林管處還來電確認：「此次工作假期，主要工作地點在步道3K至4K左右，最遠只到向陽山屋，不會去嘉明湖，請確認。」

由於嘉明湖不是我的目的，我想解開的是心裡的結，於是立刻回覆：「沒問題！」並依照活動時間，搭火車到關山車站集合。

活動第一個場地是向陽遊客服務中心，我們在此進行登山基礎知識、裝備整理與打包、無痕山林、手作步道等課程。

其中，千里步道協會運用就地取材搭配手作的工法，取代破壞式的大型工程，來維護山林步道與大自然的平衡。

我眼睛一亮，馬上就被這個協會的理念所吸引。

不再以登頂為目標

將近二十位參與工作假期的夥伴，一半以上沒有高山經驗，在嚮導文泉教官細心的解說與帶領下，我們順利前進至施工地點。

此次工作假期，預計要修復一座木橋、二處崩壁路段，以及修整部分階梯與路面。我參與的是砌石駁坎與格框護坡的工項。

以往上山有行程壓力，步道只是匆匆經過，重點常常放在最終的登頂，錯失了過程的美麗風景。但這次工作假期，我們整天幾乎待在同一路段，挖地、整地、搬木頭、清運砂石，還要在步道周邊上下尋找材料。

平時沒幹粗活的我，沒多久就顯露疲態。好幾次想偷懶休息，但看到其他夥伴與老師毫不保留地賣力工作，我吞下口水，繼續擠出奧少年的力氣參與工事。

缺點也有好處

休息時間，大家一起交流聊天時，我就靜靜地在一旁聆聽、畫圖。

以前常因為自己思緒反應緩慢、不擅言語，讓我對於聊天，有很強烈的恐懼與自卑感。

但這幾天下來，我發現這樣的缺點，居然成為在一旁安靜畫畫的優勢，也免去了不知道要講什麼的尷尬。

我猶如挖到寶藏似的，拚命用零碎時間，把眼前的畫面描繪下來。

(圖／游擊文化　提供）
(圖／游擊文化　提供）

●本文摘自游擊文化出版之 《山教我的事》

向自然致敬——互動篇｜以紙筆記憶山林，繪下心裏的風景

回到山的懷抱裡

接受淋漓汗水的洗禮

讓生命的豐富進入新田

身心歡暢就是山最美的祝福

出生於彰化八卦山邊的插畫家沈恩民，在一次次的山行裡放慢步調、用雙眼、用耳朵、用畫筆記錄下山林裡的故事，也透過與山、與人以及與自己的對話裡，聽見內心真實的呼喚，繪下屬於山林的風景。

在這場台灣留學之旅裡，跟著沈恩民入山，一起尋回你與山林的互動方式、再次邁出腳步的動力以及前行的方向。

｜活動資訊｜

時間：05/14（五）19:30-21:00

地點：森大青鳥（台北市信義路三段59號2樓｜大安森林公園捷運站六號出口正後方)

講者：沈恩民

更多活動資訊：https://reurl.cc/pmN8db

｜講者介紹｜

沈恩民

彰化人，1980年出生，台灣科技大學工商業設計系畢。

曾於網路行銷公司擔任美術設計、在istock、shutterstock販售插圖。喜歡大自然，近年開始帶著畫筆進入山裡，與台灣千里步道協會、林務局、台灣山岳雜誌有多次合作經驗，並經營粉絲專頁MINNAZOO。(https://www.facebook.com/minnazoo)

嘉明湖 閱讀專題 森大青鳥

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