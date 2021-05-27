【名單之後】張哲維／遊走於傳統和現代間的文人：蔡雪溪

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／張哲維（國立臺灣師範大學美術系研究所碩士生）

蔡雪溪 入選 臺展第3~4回，府展4~6回

作為一名藝術家，終其一生最大的成就，莫過於作品受到大眾的欣賞與肯定。尤其在臺灣首次舉辦大型官辦美展的1920年代，創作者們無不使出渾身解數，只為能在「臺灣美術展覽會」（簡稱臺展）的那扇窄門裡，覓得屬於自己的一方位置。[註1]雖說「勝敗乃兵家常事」是比賽中的定理，但對這名年過不惑的藝術家來說，創作生涯裡還未遭遇過如此大的挫折——落選。

他的名字是蔡雪溪，1910年代自中國遊歷返臺後的十多年繪畫經歷中，曾在臺灣南北舉辦過個展，遊走於地方仕紳名流之間。[註2]此外，愛好詩文的他，以幹事的身分參與了「萃英吟社」的創立，其經營的裱畫店「雪溪畫館」，更成為該社的主要據點。[註3]

在傳統水墨畫仍然盛行、展覽館與臺展尚未出現的時代，裱畫店可說是臺灣畫壇重要的展示空間。[註4]一方面有名家收藏在此裝裱，另一方面則有文人墨客相互交流；有些裱畫店甚至還擔任繪畫教育的角色，除了培育店裡的徒弟外，也傳承中國文人畫的氣韻與精髓。「雪溪畫館」即為一例，而這裡也出了一名臺灣美術史上極為代表性的藝術家：郭雪湖。

1927年臺展入選名單公布，郭雪湖、林玉山、陳進三人以平均不到二十歲的年紀拔得頭籌，備受矚目。為人師的蔡雪溪雖說是與有榮焉，但自己畢竟也是參選畫家之一，在這場競賽中鎩羽而歸，或許多少有些掛不住面子，更遑論他在當時畫壇、文壇的地位，仍可說是值得敬重。

蔡雪溪，《秋ノ圓山》，1929。

郭雪湖，《圓山附近》，1928，臺北市立美術館藏。圖像來源：臺北市立美術館。

初試啼聲便逢落敗，並沒有因此挫了蔡雪溪的銳氣。經過了自學磨練，1929年他以一件《秋日圓山》（秋ノ圓山）入選第三回臺展，其名更登上了報紙版面。[註5]這件作品無論是畫題還是內容，都免不了聯想到郭雪湖入選第二回臺展的《圓山附近》，但若進一步分析畫面，則可看出畫家在樹木、林葉的線條勾勒，或是墨點筆法的使用上，都帶有傳統中國山水畫的影子。蔡雪溪的努力於此時獲得了肯定，《秋日圓山》也無異是他創作歷程中的一大轉折與成就。

次年入選的《扒龍船》則是再一次的突破，此作畫面遼闊、景致深遠，在透視空間的營造上頗為用心，而近景人物、龍舟的描摹亦是細膩寫實。是時的蔡雪溪顯然已經融會了東洋畫的格調，但相較於同年入選的《南街殷賑》、《蓮池》等作，《扒龍船》又顯得相形失色。即便嘗試自傳統水墨脫胎，進入現代繪畫的語境，對於當時的評論者而言卻流於老套。[註6]

蔡雪溪，《臺北孔子廟》，1941，臺北市立美術館藏。圖像來源：臺北市立美術館。

30年代的蔡雪溪淡出了官展舞臺，卻並沒有離開畫壇；他先是遠渡中國寫生、返臺舉辦個展，後又集結同好成立「新東洋畫研究會」。[註7]直到1941年，才以一幅《臺北孔子廟》重新回歸至官辦美展的會場；畫中那氣派的孔廟甫落成不久，蔡雪溪取之入畫，猶如攝影一般的紀錄下體現漢文化核心思想的重要場域，彰顯出了自身的文人涵養和底蘊，在第四回府展的展場裡可說是十分出眾。

然而，隨著時間的推移，作品的風格也出現別於過往的改變。蔡雪溪入選第五、六回府展的畫作便不再是恢弘開闊的風景，而是含蓄、秀雅的花卉與靜物小品。走過了中國的文人水墨與日本的東洋膠彩，嘗試了細密寫實的山林和縱深寬廣的河景，晚年的蔡雪溪終究回到了傳統文化的風格裡，精粹出那份屬於騷人墨客的獨特氣質。

也許對蔡雪溪而言，獲獎僅只是過眼雲煙，文人雅士的精神才是他一生奉行的典範。