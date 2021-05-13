【名單之後】鄭妤惀／從落敗到特選，呂鐵州如何成為「臺展泰斗」？　

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／鄭妤惀（國立臺南藝術大學藝術史學系學士）

呂鐵州 臺展第3-10回 府展1~3、5回

特選 臺展第3、6回

臺展賞 臺展第5、6、7回

臺日賞 臺展第9回

無鑑查 臺展第4、7回，府展第1、2回

台灣日治時期花鳥畫中的泰斗

呂鐵州，《蓖麻に軍雞》，1932。

畫面瀰漫著澎湃的氣魄，表現出強而有力的男性特質，同樣又是一件精心的力作。我認為他在顏色的使用方面所下的功夫，有傑出的表現。此回參展的作品中，《鬥雞》是最好的作品。[註1]

1932年，第六回臺展審查員鄉原古統，在《臺灣日日新報》針對東洋畫部的特選作品發表感言，簡短的數行文字，給予了當時獲臺展特選的呂鐵州極高的讚譽。

這位前兩年結束京都學藝之行的年輕畫家，在1932年2月才剛於總督府舊社舉辦「呂鐵州百畫展」，[註2]10月在第六回臺展便又傳出捷報。參展的三幅作品中，《蓖麻に軍雞》榮獲臺展特選，雖然這已不是呂鐵州第一次得此殊榮，但外界對其繪畫造詣的肯定可說是更甚從前。

除了審查員的好評外，《臺灣日日新報》的主筆大澤貞吉（鷗亭生）也同樣在一篇短文中表達了對此作品的評價：

……他純熟細密的描寫技法，已達到神乎其技的境地。因而此作令觀者有大軍壓境的威嚇感，又驚嘆於它所表現的懾人氣勢。……畫家以精湛巧妙的手法，在現實的畫面上，將其對美的觀念生動地傳達出來。[註3]

《蓖麻に軍雞》原作雖已佚失，但透過留存下來的黑白圖版及白描鬥雞圖稿，我們仍可感受到在蓖麻枝旁，鬥雞擺首、目光炯炯地凝望著觀者，呂鐵州透過對鬥雞姿態的成熟掌握，以及對植物的寫實描繪，加上疏朗有序的畫面構圖，形塑出一幅有別於當時花鳥題材的佳作。同樣是鬥雞題材的描繪，現存的另一幅呂鐵州作品《青楓與鬥雞》，亦有助我們想像《蓖麻に軍雞》一圖的風采。

從哪跌倒就從哪爬起——繪畫中的寫實

呂鐵州，《後庭》，1931。

《蓖麻に軍雞》（以及前回臺展的入選作品《後庭》），可謂建立了呂鐵州作為台灣花鳥畫泰斗地位的代表作。[註4]但你可曾想像：這樣的大師，卻也曾在第一回臺展中鎩羽而歸？

1927年，第一回臺灣美術展覽會正式拉開序幕。長年在儒漢文化薰陶下成長、沿襲過往書畫傳統的呂鐵州，也參與了臺展的競逐。出人意料的是，原先被看好的呂鐵州等水墨畫家，卻敗給了陳進、林玉山及郭雪湖等年輕輩。[註6]這樣的結果，也暗示了臺灣畫壇中新風格的開始。

在臺展的落敗之外，同一時代前來臺灣展出的日本畫家作品，也給予呂鐵州莫大的刺激。翌年，他遂決定赴日學習近代日本畫，考進京都市立繪畫專門學校，師承強調客觀寫實風格的福田平八郎。這樣的學習歷程，造就了呂鐵州回臺後的創作風格。

呂鐵州，《梅》，1929。

在呂鐵州赴日後第二年的送件作品中，以京都吉田山真如堂的梅樹為主題的《梅》，受到了第三回臺展東洋畫部「特選」的肯定。比對此畫的草圖與現場照片，能看出呂鐵州已掌握住日本現代繪畫以寫生為基礎、力求表現自然的精髓。這個特點，也反映在他返臺後的繪畫創作當中

還記得先前在第六回臺展上聲譽卓著的《蓖麻に軍雞》嗎？當時的呂鐵州在接受記者訪問時就曾表示，因當時動物園的鬥雞「不吵不鬥，全身長滿毛，看起來實在無趣」，所以還特地跑去臺中，寫生一隻時常借到臺北來比賽的常勝鬥雞。[註6]

在此，我們也不得不欽佩畫家為了創作，不遠千里跋涉，只為見到鬥雞一面。這個細節，正能夠看到注重寫實的呂鐵州，對於作品所下的功夫。唐代詩人孟郊曾有詩云：「事爪深難解，嗔睛時未怠，一噴一醒然，再接再礪乃。」這些詩句，描寫的是鬥雞在場上搏鬥時不屈不撓的神態。其中的「再接再礪」，同樣也反映在呂鐵州的創作生涯當中。對繪畫技巧的精進追求、作品水準的不斷提升，或許就是這位畫家之所以能成為「臺展泰斗」的主要原因吧！