【名單之後】鄭韶昀／潘麗水，從「反叛」到出師

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／鄭韶昀

潘麗水 入選 臺展第5回

1929年八月，府城的溽暑使得穿著狀元服的少年們有些不耐。今天是七夕，也是成年禮俗「做十六歲」舉行的日子。在通過儀式之後，這群排排站的青少年將不再被視為小孩子，而是足以獨當一面的成年人了。然而，對站在一旁觀禮的潘春源、以及行隊中他的兒子潘麗水而言，「十六歲」於他們父子倆的意義，可不只是成年而已。

潘春源在府城藝文界中頗有名氣，去年更獲得了臺展入選的肯定。不過，畫工了得的他，在潘麗水的成長過程中，卻總是不厭其煩地告誡兒子：千萬別踏上畫師一途，否則只有三餐不繼的份。直到幾年前，潘麗水貼在門板上的畫稿不小心被父親發現，只好順勢表達習畫的意志。在那次的「叛逆」事件中，儘管還是得到父親口頭上的勸阻，但確實使得潘春源對兒子的繪畫天份感到驚艷。隨著潘麗水的年歲增長，勤奮練習的他，將繪畫天賦越磨越亮，因著他叛逆的堅持，父親的態度也漸漸轉向支持。而在今天的成年禮過後，潘麗水終於可以正式入行，參與父親「春源畫室」的繪畫工作了。

兩年後，潘麗水果然展現過人的天賦，十八歲的他以《畫具》一作，與父親雙雙入選第五屆臺展。畫面中各式畫具雜陳，從傳統的筆墨硯臺、畫冊畫軸，到新式的調色盤、上有「Sketch Book」字樣的素描本，畫面上緣的水牛畫作，有可能是父親入選第三屆臺展的作品。此外，畫面的呈現理性寫實，有別於重視水墨筆法的傳統手法，應是潘春源以當時新興的、與西方近代繪畫接軌的「寫生」概念來教導潘麗水，才使得他的畫作有素描一般的栩栩如生與豐美質感──事實上，「寫生」概念的興起，也是臺灣近代本土藝術與來自中國、重視畫稿臨摹的唐山畫家，開始作出區隔的重要轉捩點。以當代的角度看待這幅使潘麗水一鳴驚人的膠彩畫作，或許能在畫面中透析出當時藝術潮流的一起一落：成長於新的概念與舊的傳承之間，青年潘麗水繪畫養分新舊雜陳，如何分解調和這些絕無僅有的累積再自成一格，也是年輕藝術家們行走在這個獨特時代中，必當練就的獨門技法吧。

若說日治時期是臺灣邁向近代美術的黎明時期，在曙光乍現的同時，一場清晨的陣雨也跟著來到。1940年代，戰火沿著東亞島鏈接連燒了起來，被日本帝國稱為「不沉的航空母艦」的臺灣島，也間接受到影響。時局的動盪可說是潘麗水在1934年正式出師以來，面臨到最嚴峻的情勢。這時的「麗水師」早已娶妻生子，然而，政府推行的「寺廟整建運動」、「正廳改善運動」直接衝擊了畫師的工作機會。神佛畫像的需求驟減，在萬分的不得已之下，潘麗水只好兼在臺南田町的「戎座」、西門町的「宮古座」負責戲院看板的繪製，這段經歷磨練了他日後的繪畫技法，在處理人物、畫面安排方面，都顯得生動許多。

隨著戰事越演越烈，1945年空襲警報頻繁地響起，潘家疏開到臺南鄉間的蘇厝一帶，畫師的工作也隨之暫停，改以磨番薯粉等零工維持家計。儘管同年戰爭結束，潘麗水也不敢直接辭去戲院穩定的工作。直至1954年，因戰事凋敗的民間活力才漸漸回溫，使得廟宇修復、廟畫委託的案件增多，潘麗水毅然決然拋棄了廣告看板，重回他心心念念的廟宇畫繪之業。

潘麗水，《鍾馗迎妹回娘家》，1973，大龍峒保安宮。圖片來源：維基百科。

1954年重返本業以降，潘麗水的繪畫生涯可說是如日中天，在1985年停筆稍歇以前，他在府城與南瀛地區留下數以百計的作品。臺南市武英殿、麻豆代天府、高雄三鳳宮、臺北保安宮等地，都能見到他的重要作品。在長達一甲子的畫師生涯中，潘麗水從一個不顧父親反對，堅持學畫的小男孩，到取得父親認同後進入畫室工作、能力足以獨當一面，甚至最終在府城民俗史與臺灣美術史的座標系統中，標示出一個名為「麗水師」的恆久位置。這一切的一切，恐怕都是當時亟力反對的父親、堅持己見的孩子，兩人始料未及的吧？