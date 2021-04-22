【南國青鳥】《我沒有家，但能給孩子一個家》書籍分享會

文／ 賴雷娜、孫羽柔

親愛的寶寶，我是你的母親。

歡迎你來到這個充滿驚奇和荊棘的世界，無論未來你選什麼樣的生活，決定長成什麼樣的人，你都是上帝珍貴的創造。

也許你已經聽說過，初生在極為複雜又不健康家庭的我，其實一直都沒有自信有朝一日可以成為一個足夠好的母親。我從母親身上感受到的，大部分是被誤解，被否定和遺棄的經驗，我始終都無法確定，自己是不是能夠不重蹈我的母親，也就是你的奶奶的覆轍。破解長年以來束縛刺痛著我的創傷，把你愛好，使你健康自由的成長，長出堅定自信的眼光去迎向這個世界。

我的恐懼聯繫著我的愛，但是這一座害怕的地窖正在瓦解，把拔和我跟你，我們就像新組成的三劍客，準備打開故事的新章節，即使我可能會出錯，也能在不完美中看見美好，變得勇敢與成熟。媽媽不再是一個人，你也不是。

（圖／南國青鳥提供）

曾經的安置少女，從沒想過在獨自抵抗社會的路程， 竟創辦了社福組織，拉起邊緣少年。 成為一些人的燈塔，成為一位母親。 但同時，依然與自己的脆弱共存， 也練習勇敢活著。

雷娜，十四歲遭遇雙親遺棄，因外型亮眼，不像大眾想像「被拋棄的孩子」的模樣，反被當成蹺家少女。

歷經多次求助，終於被安置在勵馨基金會附設的中途之家，有了生平第一次的安全和安定。

十八歲那年，因社會福利的限制被迫結束安置，生活再次陷入崩塌。面臨家庭留下的創傷和一無所有，雷娜罹患了重度憂鬱和邊緣性人格障礙。

從受害者到助人者、從破碎到拼湊、在失愛裡長大到重建家庭，雷娜不曾否認自己的過去，甚至有些仍影響著此刻。

但那些哀傷和恐懼，卻被幻化成一個又一個能觸及的平凡幸福。

●本文推薦好書來自時報出版之《我沒有家，但能給孩子一個家》。

（圖／南國青鳥提供）

｜關於講師｜ 賴雷娜 是一名社工、輔導、教練，也是薩提爾家族治療實踐者。 現於全國各地演講，帶領自我探索與成長、創傷療癒之工作坊。 因自身遭遇雙親遺棄，罹患重度憂鬱與邊緣性人格，歷經多年流浪，在短暫安置與長期諮商輔導下，用冒險體驗走出困境。 創辦「夢想騎士」和「I-LIFE國際行動協會」，協助脆弱處境之青少年進入社會後，能在荊棘叢生中長出改變的能力，突破生命的日暮途窮。 夢想騎士FB：zh-tw.facebook.com/idream9 I-LIFE國際行動協會：www.dreamlighter.asia/