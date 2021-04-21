見證浴火破土瞬間！跟土地培養感情的陶藝師侯小圓：「種下一顆陶的種子」

文／林苡秀；圖／蔡耀徵；責任編輯／邵璦婷

早在新石器時代，人類便已知製陶，隨著時光的嬗遞，經過數千年的演變與交融，至今已創造出如燒磚、煅瓷等數十種不同的製陶技術，而這些技術的起始，皆是源自於「柴燒」。

柴燒窯在西部已有完整的發展脈絡，窯廠遍佈，但在東部大型的柴燒窯卻非常稀少，石梯窯是目前東海岸的第二座大型柴燒窯，侯小圓因為一個機緣而進入手捏陶的世界，如今也開放工作室讓民眾可以體驗和連綿的山、遼闊的海相伴，進行手捏陶創作。

以高溫一千兩百五十度燒過的手捏陶，每一只都有著獨一無二的樣貌。柴燒獨有的自然落灰，會隨機地覆上作品，創作者只能賦予陶器外型，至於要穿上什麼樣的外衣，則由命運決定，且直到開窯的那一刻，才會知道作品最後的樣子，這就是柴燒的迷人之處，不管它是什麼樣子，由自己掌控的始終只有一半，剩下的是火、窯與木柴所給予的驚喜，端看你怎麼解讀。走過人生風浪，陶工藝讓侯小圓生根花蓮，火煉過的人生，與作品一樣令人感到津津有味。

侯小圓醉心於柴燒陶的獨特風貌，每一次開窯，都是一次驚喜。（圖／文化銀行 提供蔡耀徵攝）

在臺十一線六十三點五公里處，石梯窯低調地隱藏在梯田之中，前面是太平洋與映入眼簾的稻海。創辦人侯小圓二〇一五年來到港口部落，買下這塊地，建了一座窯，就此落地生根。這趟旅程的開始，源於人生的失序。

當時的侯小圓失婚、失業、失去方向，一心想把自己流放到一個徹底陌生的地方，「剛開始，連呼吸這麼簡單的事都需要重新練習。」侯小圓說，待在東部，感覺時間特別多，需要找一件事讓自己定下來，同時身為茶藝師的侯小圓，過去在選購茶具時，就偏好質地純樸的柴燒茶具，因此選擇了柴燒陶作為自己的題目。

本想到都蘭陶舍拜師的侯小圓，遇到了陶藝家林答艾，想不到答艾老師說：「我沒辦法教你，但是我可以給你一包土，讓你自己跟土培養感情。」那天，侯小圓獨自用那包土慢慢地捏出她的第一把壺，從此被陶土黏住了。

林答艾告訴侯小圓：「我沒辦法教你，但是我可以給你一包土，讓你自己跟土培養感情。」 這也成為了她教學、創作的核心理念。（圖／文化銀行 提供蔡耀徵攝）

祡燒窯在所有的陶藝技術中，成功率最低，不可控因素極高，與講究細膩、光滑的陶瓷比較，曾被視為粗糙的次級品，在陶瓷界的發展中，被漠視了很長的時間，後來才由日本陶藝家重新發揚。柴燒陶雖難以量產，但其質樸溫潤且變化多端的精彩特質，終究在一片追求細緻滑順的陶瓷浪潮中，成為無法忽視的存在。石梯窯的定位為手捏陶，就算是一樣的器型，因不同人的指紋與無法預期的落灰效果，每件作品都獨一無二、無法複製。

侯小圓身材嬌小，心願卻很大，當聊到人類在考古時發現新石器時代就已知用陶，她眼睛忽然亮了起來：「我希望以後的人，在石梯坪可以挖到陶片，知道這個地方曾經有座窯，叫做石梯窯。」二〇一七年，石梯窯在港口部落開幕時，她說：「我在這裡種下了一顆陶的種子，希望可以分享給所有到來的人，未來會長成什麼樣子，我也在等待。」一切的流動與未知，在這裡都被無條件接受，如同柴燒陶的本質，由人、火、土、窯，交會瞬間發的火痕、灰釉、燻燒，沒有一樣是可以控制的因素，然而交織出來的成果卻總是美麗。

柴燒窯每次開爐，都需要四到五天不間斷的添柴生火，但即使辛苦，每次開窯仍是驚喜十足。（圖／文化銀行 提供蔡耀徵攝）

石梯窯的體驗教學非常開放，侯小圓認為每個人都能自己詮釋陶土的美感，沒有標準答案，教完最基本的步驟，將土拍實、找到中心點往下壓、抓到底部，剩下的就讓學員自己發揮，只在必要的時候，提出建議與指導，大大降低了學員心裡對手捏陶藝自我設限的門檻，讓學員非常安心地，用小時候玩黏土的心情，專心地與手上這坨土培養感情，因為她認為自己留下的手痕就是手捏陶最迷人的特色。

石梯窯也入選為東海岸大地藝術節開放工作室，二〇一八年時以基本泥塑為主要課程，二〇一九年則策劃了「咖啡ｘ陶學」主題，希望讓大家對於生活以及陶土創作有更多想像，未來也將規劃「金工Ｘ陶學」課程，帶領民眾體驗多種原料的結合、碰撞。

來到石梯窯，侯小圓說要自己與土培養感情，無論最終捏出什麼作品，都是當時的心境呈現。 （圖／文化銀行 提供蔡耀徵攝）

柴燒不是輕鬆的活，石梯窯看起來不大，但一次燒窯可容納的作品量高達四百到五百件，每次燒窯得進行四到五天，柴火二十四小時都不能斷，需要分三班輪班看顧，期間需要不斷監控溫度、視狀況投柴，升溫時放入邊柴，保溫時放入大塊的相思木與樟樹，將溫度控制在一千兩百五十度，做窯內「還原」（讓窯內缺氧）約二小時，再重複放柴火燒製。

當溫度超過一千兩百度，木灰開始熔融，其中的金屬礦物因化學反應使得釉面產生不同的色彩與質地變化，這種方式形成的釉稱為「自然灰釉」。然而，過程中的化學作用卻會對窯壁產生侵蝕，因此石梯窯的壽命預計只有一百窯，每次開窯都是一期一會。

開始燒窯之前，融入在地的侯小圓通常會準備香菸、米酒、檳榔祭拜祖靈，保佑過程一切順利。 （圖／文化銀行 提供蔡耀徵攝）

對侯小圓而言，茶藝師與陶藝師最大的差別在於茶是一種內斂的表述，陶則誠實而外放的展露，「真正的小圓，在開始捏陶後才活了出來。」在這個面對太平洋的石梯窯，侯小圓經常一個人從早捏到晚，所有雜亂心緒，都在與土的方寸拿捏之間慢慢沉澱，幻化為器型，傳達著當時的心境。

生活中的所有器具逐漸被親手創作的陶器取代，重新掌握日常的扎實感，過去生命中的風暴，成為引領自己蛻變的契機。倔強漂泊花東的土，捏成了從未想像過的安定面貌。時節正值雨水，萬物復甦，我們在石梯窯見證了一個重新破土的生命，如此美麗、如此堅定。

（圖／文化銀行 提供蔡耀徵攝）

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「用一包土，跟土地培養感情 侯小圓的手捏柴燒陶」，未經同意，請勿轉載。