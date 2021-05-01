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【瓶說書】#20 別人怎麼賺錢，是你不會的！
主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）
播出日期：2020年12月9日
推薦好書：《別人怎麼賺錢，是你不會的》
(內含影片)
文/寶瓶文化
A眼睛發亮，說：「哇，法拉利！」
B翻個白眼，說：「哼！法拉利。」
你覺得這兩個人，將來誰最有可能開法拉利呢？
「我受夠了沒錢的生活！」很多人都這麼說。
我們渴望自己變有錢、羨慕別人會賺錢、想像財富帶來的各種好處，卻總是不得其門而入，找不到屬於自己那把打開富足大門的金鑰匙。
於是，只能繼續渴望、羨慕、想像。
其實，這是你內心關於錢的「病毒性觀念」限制住了你。你沒有察覺的「不配得」、「不好意思」、「不甘心」……讓你把本該是你的財富推開了！
【掌握了有錢人的思維方式，你就是有錢人】
若你只選擇待在原地哭窮，說真的，這輩子就只能這樣了。
你的眼界，決定了你能夠讓自己多富足。
這本書，從心理學角度，改變你對錢的思維。
打破心理限制，讓你擁有「值錢」的格局。
▌敢掙錢、懂賺錢、能值錢，三大關鍵法門，開啟你的財富自由之門。▌
資深心理導師黃啟團，在《別人怎麼賺錢，是你不會的》一書中，打造二十五把行動金鑰，分享他化自卑為自信、從貧困到財富自由的切身經歷，以及多年來接觸、觀察的個案實例，教我們消除潛伏在內心、阻礙我們富有的「財富病毒」，學會讓別人來為我們賺錢，更由內而外，建立自我對於金錢的強大吸力。
觀念實用、方法實際，本書帶領你以全新視角，開創你從未想過，如今卻能輕易實現的財富自由之路。
受夠了沒錢？──只有實際行動，才能破困而出，改變人生！
本集完整版影片：
本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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