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【瓶說書】#19 一渣還有一渣渣，8招教你如何與渣男平安分手

聯合新聞網 / 寶瓶文化
書名：：《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》 作者：王俸鋼 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年11月6日
書名：：《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》
作者：王俸鋼
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年11月6日

主講人：張純玲（寶瓶文化副總編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）

播出日期：2020年11月18日

推薦好書：《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情

(內含影片)

文／寶瓶文化

他如此「懂妳」，與妳萬般契合，妳覺得是此生摯愛，

但，妳其實是病態人格渣男虎視眈眈、覬覦已久的獵物。

他讓妳遍體鱗傷，甚至捲入法律案件。多年後，妳仍無法走出陰影……


七成的謀殺，發生在妳提分手後。

【妳的愛沒錯，錯的是病態人格渣男。】

台灣第一本由擅長司法精神醫學的資深精神科醫師，

深刻探討病態人格渣男的專書。

8個策略，與病態人格渣男平安分手。

▌他披著「真愛」的甜美外衣，讓人難以抗拒；以愛之名，利用妳的善性，行操控與剝削之實

他對妳殷勤、體貼、全心全意、無微不至，甚至對妳說：「妳的出現，救贖了我的人生。」「我會這麼失控，是因為太愛妳。」但愛不過是他自我辯解、欺騙，以及剝削與傷害妳的遮羞布。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

▌在愛情裡，他難以辨識，因為他「一片真心」

不像愛情騙子滿口謊言，他所說、所做，都是出自真心。只是在這份真心裡，只有他自己，完全沒有妳。雖然7種病態人格渣男特質不同，但相同的是他們都極度嚴重的自我中心、沒有同理心、言行不一，因此施加在妳身上的痛苦，他無感，也無視。一旦妳不順他意，他開始扭曲事實地謾罵、攻擊與指控。妳想分手，他哭鬧哀求、以自殺威脅、暴力相向，妳瀕臨崩潰……

在台灣，病態人格渣男不在少數，但卻鮮少討論。從情節輕微的依賴型人格（媽寶）到讓女孩們痛不欲生的邊緣型人格，甚至是危及女孩們性命的反社會型人格。王俸鋼醫師以近20年的司法醫學經驗，傾聽、協助處理無數病態人格渣男可怖的案例，他希望女孩們經由本書的真實血淚故事及專業建議，都能及早走出被剝削、操控與傷害的關係酷刑。


本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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