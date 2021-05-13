當病態成為常態，不正常的是你還是他？年輕世代共感〈非典型日常〉

不正常的行為，變為日常

在這 20 世紀科技蓬勃的日常生活中，現代的人們因扭曲的價值觀而產生病態行為，再經過多數人盲從後，社會漸漸地將這些病態行為，合理化且變成現在的趨勢，似乎自己沒有跟上腳步、或是隨波逐流，就會被貼上「不正常」的標籤。但那些合理化的行為，真的是所謂的「正常」嗎？團隊以視覺傳達的方式出發，藉由觀察生活周遭的人們，進一步反覆思考病態行為的產生、探討行為產生後的影響力。透過將病態行為圖像化，快速而直接的引起觀看者共鳴，也記錄下屬於這年輕世代的〈非典型日常〉。

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

揭穿似是而非的病態

書籍取材來自於生活周遭，發覺這世代會接觸到的人事物；這本書不只針對年輕一代族群，或許對照自身經驗而感同身受的讀者不知不覺可能也有其中的病態行為。〈非典型日常〉以「揭穿」為主軸來設計，將大圖對折後，交疊在一起，膠裝成冊，是一本書、同時也能拆解成海報；為一延伸視覺效果設計而成的複合形式、裝幀書籍。

將 16 種病態海報集成冊，能互動與撕下（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

你有沒有想過平日所見所及，許多是源自不正常而生的表徵？凡是太過皆有害，〈非典型日常〉觀察生活周遭的行為，整理成一本海報書，呈現那些習以為常卻幾近病態而帶來的「後果」。行為之所以出現，先得回歸自我探尋；當缺乏自信，很容易在意他人評價、害怕失敗與嘗試，不自覺受外界影響左右，以為跟著潮流，實往極端邁進、還自吹自擂。人終得向內心探求，接納自己的好壞，長成自身的樣貌，而不是關於他人或外在不斷的復刻追逐。

虛擬成癮者搭配幻視的雷射紙材（圖／尼普利 提供）

獲獎紀錄

2019 — 德國紅點（Red Dot Award） 品牌與傳達設計獎│紅點獎

2019 — ADAA 美國 Adobe 卓越設計大獎│TOP TALENT

2019 — 金點新秀設計獎 視覺傳達設計類│入圍

2019 — A+ 創意季 視覺傳達類│入圍

設計團隊

嶺東科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜嚴月秀、劉經瑋

Designer｜李孟璇、施瑩華、劉子綺、王立欣、陳玟潔

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】