張子老虎，與沖繩的命運

張子 東亞局勢的顯影 「張子」作為一度沒落的技藝，好不容易又在現代社會重見天日的過程，讓我們看到一個文化保存不易的同時，所暗藏豐富的生命力和可貴之處，以及一張藏書票、一門重生的技藝，如何隱喻了沖繩與整個東亞局勢的過去、現在與未來。

「張子」是一種以黏土、木材或竹子製成雛型，貼上紙張裝飾後完成的玩具飾品。

據說張子早在中國二世紀便已出現，之後在平安時代左右傳入日本，又約在十七世紀經由日本傳入琉球。一般的張子多以製成不倒翁、人形、動物形狀居多，本張藏書票的「張子老虎」便是最常見的種類之一，隨著時代的改變，現今也有做成機器人、動漫人物的張子出現。

在沖繩傳統習俗中，會在舊曆的五月四日這一天，舉辦名為「ユッカヌヒー（yukkanuhii）」的節日。當天除了會舉辦龍舟大賽祈求海上平安之外，戰前沖繩也將這一天認定為兒童節，會在龍舟賽會場以及各處開設市集販售兒童玩具。由於在過去物資不充裕的年代，像這樣父母會買玩具給孩子的機會並不多，於是精巧玲瓏的「張子」便會在這時成為市集上的熱門商品。而「張子老虎」啟用威武的老虎形象，除了適合小孩子把玩之外，另外還有祈求兒童能順利成長茁壯的涵義在裡頭。

可惜的是，受到沖繩戰役影響，許多張子成品和技術都消散於戰火之中，使得此一技藝在戰後急遽衰退。後來，一名叫做豐永盛人的沖繩藝大學生赴美遊學時，為當地美術館展示的非洲雕刻品所啟發，感受到以在地氣息孕育出的藝術品是多麼可貴，於是在朋友介紹下投身張子的研究，盡可能的探訪遺留下的琉球張子，以及向日本學習技術。經過一番調查後，總算是在那霸出師，開設了自己的張子店面，讓「沖繩張子」得以在今日留存。

話說回來，除了字面上的張子玩具的意思之外，「張子老虎（張り子の虎）」一詞在日文亦有虛張聲勢，外強中乾的紙老虎之意。

例如清朝末年，儘管受到西方列強的壓迫下，到底中國還是個坐擁廣大領土的巨大帝國，國際也多少保存少許敬畏稱之「沉睡的獅子」。但是在甲午戰爭，開打前被認為占盡優勢的清軍卻輸得一敗塗地，部分人士便嘲笑清帝國已經只是徒具外皮的「張子老虎」。

這隻「張子老虎」的挫敗，大大的影響了東亞的局勢。早先在「琉球漂流民殺害事件」後，得到國際認可琉球所屬權的日本政府，於一八七九年正式撤廢琉球王國，改立沖繩縣。許多不滿日本統治的琉球人士便四處奔走，期望能藉由清朝的力量奪回琉球，但最終因為甲午戰爭的挫敗而化為泡影。日本為了宣揚戰果，還刻意將派遣至臺灣的船隻於旅途中停留在沖繩，沖繩學者伊波普猷便曾記述道「（前略）……由於日本的勝利，臺灣也成為日本的領土，御用船經由那霸開過去，即使是那些頑固的人們也不得不相信日本的勝利。」

散佚的張子技術，也是沖繩戰帶來諸多改變中的冰山一角。（藏品／佐佐木康之捐贈，圖／國立臺灣文學館）

臺灣和沖繩就這樣被納入同樣日本領下，一邊被教育作為皇民以及為了帝國南進而持續開發，一邊承受日方的歧視和經濟榨取。直到一九四五年，新的命運分歧點出現：美軍放棄臺灣的進攻計畫，改選擇以沖繩作為目標攻擊，於是爆發了「沖繩島戰役」。沖繩人往前要面對進攻中的美軍，往後則是沖繩人毫不信任，懷疑他們與敵方合作等原因，任意命令他們自盡的日本軍隊。在這樣的狀況下，沖繩戰役死傷超過二十萬人，其中多是一般平民。之中也有臺灣籍人士死於此戰中，現今知道並刻立於沖繩和平祈念堂的名字有三十餘位，但根據以研究臺灣與沖繩關係著稱的又吉盛清教授之說法，真正身亡的臺籍人數應超越這個數字，而達至數百人才對。

散佚的張子技術，也是沖繩戰帶來諸多改變中的冰山一角。戰後沖繩為美軍所管領，臺灣則是迎來了中國國民黨組成的政府。曾經來臺當過警員、到中國協助孫中山的沖繩人新垣弓太郎，戰後希望能借助國民黨的力量實現琉球獨立之夢，但最終沒有成功，琉獨派在一九七二年沖繩回歸日本統之後投身選舉亦遭到挫敗。然而今日沖繩仍有許多自戰後以來的問題，如美軍基地、戰爭責任等懸而未決，卻也是不爭的事實。沖繩或許就像張子玩具一樣，至今仍被列強擺弄於股掌之上。

不過，也有許多像豐永盛人一般，毅然投入復興鄉土文化的年輕人存在。今日沖繩縣即使政治上多受牽制，但探尋及推廣自身文化上卯足全力，打造出了「沖繩」這個品牌的強烈辨識度。就像張子技藝一度為戰火所吞噬，然而在新一代的努力之下又浴火重生。而文化與歷史兩端上和沖繩都有相似之處的臺灣，我想這正是值得學習的一種精神吧。

★ 觀測員簡介 朱宥任，一九九○年生。著有小說《好球帶》、《地下全壘打王》。二○一七參加沖繩縣政府獎學金計畫，於琉球大學留學與東洋企劃印刷實習。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【臺文天文臺】朱宥任：命運的「張子」與沖繩的運命」，未經同意，請勿轉載。