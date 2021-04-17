邵族獨木舟的流浪之歌

作者｜簡煒倫、圖｜簡煒倫、陳忠駿、國立臺灣歷史博物館

Wazaqan（日月潭），是邵族人口中的海。只是，走到今天，這片海的樣貌已然變化太大，在長老高榮輝（Hudun Lhkatanamarutaw）一邊翻閱老照片、一邊回憶的過程中，我們彷彿回到1934年以前還如沼澤般平靜浩瀚的海。

一體成形的邵族獨木舟

Ruza（獨木舟）對於世代臨「海」而居的邵族人來說，是生活中不可或缺的交通工具。無論是1934年因興建日月潭水庫而淹沒的Taringkuan舊社，或是搬遷至新部落Baraubaw之後（即今日的伊達邵部落），各家戶都備有可以承載1至3人的私船。平時要到部落外的水田耕作、到潭裡進行漁撈，或是要到對岸求學、求醫都需要仰賴獨木舟的往來；若是人數眾多，也有可乘坐三十餘人的公船（malamu，俗稱芭樂皮）。因為使用頻繁，邵族男女老少對於操槳都十分熟練。

以往在沒有浪的「海」上，許多獨木舟的船頭是沒有擋浪板的，高榮輝長老回憶起兒時：「我小時候還有划過真正的獨木舟。我比較不按牌理出牌，雖然會操槳，但總愛趴在船頭用兩隻手這樣划划划。」

不像蘭嶼達悟族的拼板舟需要由不同樹種拼裝而成，邵族的獨木舟是直接利用一整棵被刨空的樟樹樹幹製作。從到山上挑選樹木開始，在取下所需的軀幹前要先祭拜樹靈，取下後還要灑祭祈求造舟的過程平安順利。砍下的木材，放置幾年乾燥之後，再去除樹皮、測量木頭重心、切割出大致的船形；接下來，進一步細緻處理，如為便於刨空樹幹中央，藉由火燒讓堅硬的木頭碳化，一邊燒、一邊挖，逐漸將樟樹雕刻成獨木舟的樣貌。

邵族獨木舟，為日治時期畫家宜洲參考森丑之助於 1902 年調查拍攝的照片所描繪。（國立臺灣歷史博物館）

只可惜，邵族目前僅有的獨木舟都已非樟樹所造。2015年，為預防颱風而先行砍下的南洋杉，讓陳忠駿（Malihan Lhkahihian）與其他部落青年有機會向丹明元長老學習製作傳統獨木舟的方法；無奈舟還未成形，長老就先走一步。而後，邵族的造舟工藝技術，也隨著長老們逝世而逐漸消失。

觀光的衝擊

改變的不只是製作獨木舟的原料。在這片山裡的「海」中行駛的船，一步步從早期邵族人生活必備的獨木舟，轉變成遊湖觀光不可或缺的生財工具⸺那些由漢人引進，更為堅固並可乘載更多人的舢舨。但人力搖槳遊湖，一趟需費時3小時。

因此在舢舨之後，是加上引擎動力、提高載客效率的船外機小船，只不過船艙空間不大，過沒幾年又被木造船取代。直到近年，玻璃纖維製成的大型遊艇被引進後，出現在這片海上開始「興風作浪」，高速行駛而掀起的陣陣船浪，沖刷著潭邊的土地，造成土壤流失，使許多樹木傾倒在岸邊，很大程度地影響著邵族人的生活。

高榮輝長老因家中經營遊艇事業，從小就常在潭邊玩耍，現在仍會趁著清晨未有船浪之際，駕駛著他的「海上保時捷」記錄環境變化，卻只能不斷惋惜著生長百年的老樹一一倒下，也感嘆邵族的獨木舟再也無法行駛這片「海」上。

遊湖船業日漸繁榮，意味著觀光產業不斷壓縮著邵族人的生活。在邵族祖靈信仰中，所有祭典都仰賴Shinshii（邵族女祭司，又稱先生媽）與祖靈的溝通，但Shinshii的誕生相當不容易，不僅資格難以取得，且學習的過程艱難又為終身職。睽違九年，終於2017年產生了新一任Shinshii，就任前需乘坐小船前往Lalu（舊稱光華島，為邵族最高祖靈聖地）求巫，並要在途中觀察水面跡象來得知祖靈的意向。然而，為讓祭典順利進行，光是要求充斥著觀光遊艇的潭面保持平靜，都需要與政府部門及船家公司來回溝通協調多次。最後，終能獲得一個早上的禁航。

傳統領域下的獨木舟文化

除了船隻的更替外，生活空間的不斷流失，也嚴重衝擊邵族的獨木舟文化。日治時期，邵族因政府興建水庫而喪失了舊社生活，戰後，市地重劃取走族人家戶前的祭祀空間，使得邵族的祭典需在馬路上進行。而在因日月潭景色而蓬勃發展的觀光產業下，多項開發案更剝奪了邵族的土地。

在921地震之後，邵族文化發展協會為了復育邵族的傳統獨木舟文化，申請使用後山合適的樹木，希望再次造出漸被遺忘的獨木舟；林務局卻回文表示，邵族須在劃定的「原住民保留地」中取材。諷刺的是，邵族人的原住民保留地，僅限於個別家戶「屋簷滴水線」之內、長不出樹木的家中，這也使族人只得由國外進口昂貴木材製作。無奈外來的木材過重，下水後也難以划動，就連試航也只能象徵性地繞行Lalu一周後，便沉於潭邊。

某天，作者一行人在清晨出發遊湖，聽長老說故事。（簡煒倫攝影）

世代承襲的船隻，如今卻無法在祖先曾經生活的湖泊上航行；為抗議《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》並爭取「原住民族轉型正義」，部分族人集結前往凱達格蘭大道上抗議，並在2017年的端午節舉辦「凱道，船來一首詩」的活動，及籌備「邵族悲歌文物展」，藉由展出邵族傳統獨木舟來控訴原民的土地流失困境。

發起人馬躍．比吼（Mayaw Biho）回應舉辦這場活動的緣由：「原住民本來就是在海上航行的海洋民族，只是現在被中華民國政府統治，教育到造船、航行能力都沒有了，因此讓屬於原住民自己造的船來到凱道，逆轉回來節日的意義。」

於是，兩艘乘載著邵族土地流失血淚史的獨木舟，被運上了臺北，放置於總統府前。負責聯繫的邵族青年陳忠駿說：「我們是日月潭邵族，卻沒有使用水域的權利，我們的獨木舟是不能動的。即使總統道歉了，原住民的權利在傳統領域議題上還是像獨木舟一樣不能往前，想用這樣的方式來聲援支持。」獨木舟在臺北流浪一周後，又再次回到部落，而百年來，邵族卻只能不斷地在自己的土地上流浪。

2017 年 5 月，在凱道的邵族獨木舟。（陳忠駿提供）

自1990年「還我土地」運動至今，原住民土地運動已經過了三十個年頭。邵族人近年也試著透過傳統領域調查，開始爬梳族群歷史脈絡，希望讓後代及主流社會了解邵族在這片土地上的故事，關於那些無法航行在「海」上的獨木舟的故事。

難怪阿媽們總說：「海裡裝著很多眼淚。」

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第48期「船邊故事」。