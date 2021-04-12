【青鳥書店】紙本和影像的互文——青年創作成果發表會

《代我問候南部太陽》 作者／陳韋任（保溫冰）

他的炎夏，即將在一個冷漠的皮囊裡度過。

——卻又說：

「代我問候一下南部太陽吧。」

陳韋任最新短篇小說集

精準悍然地劃出疼痛的痕——

好讓蕭索、不安與傷逝，逐一隨痛掩埋……

李志薔（作家，導演）、倪采青（小說家）、陳煒智（電影學者，金鐘獎主持人）、雀雀（影評人）、鄭秉泓（影評人）、蔡怡（作家）、蘇士尹（布克文化副總編輯）——共同推薦

《記憶死刑》 作者／彭啓東（黑喜先生）

這是除了死刑與廢死之外的第三個選擇。

當消除記憶、抹滅他的人格之後，他還是一個壞人嗎？

這個國家以一套新法律「記憶死刑」取代死刑制度，成為國家的最高刑罰。政府把死刑犯的憶記消除，經過思想教育和整形後，取得全新身份，負責社會上的低階或是高風險工作，再將大部分的所得彌補被害者家屬，這些人被稱為「重生者」，目的就是讓他們再度貢獻社會。

記憶的消除等於人格死亡，變相支持死刑觀點，即便誤判產生，人並沒有真正死去，同時也支持廢死觀點，是一個滿足雙方立場的制度，這個國家的人民也如此地相信著…

而透過層層配套措施，記憶死刑成為思想主流，重生者也成為維持社會穩定的力量......

（圖／青鳥書店提供）

​ 【紙本和影像的互文——青年創作成果發表會】​

作家、影評人 陳韋任Ｘ避風港文化編輯 ​

陳珮瑄「未來學家」 彭啓東Ｘ 春暉映像執行長 ​

孔繁芸從影像到文字化、從影評到小說家；以及小說到劇本、紙本與影視之間，IP授權改編的種種——《代我問候南部太陽》由十篇故事構成，作者流暢地穿梭其中，如同電影鋪排「彩蛋」般，埋入種種線索；《記憶死刑》則以節奏感十足的文字，帶來一個近未來的科幻故事，已售出影像版權！​

邀請到兩組講師來分享各自身份之間的轉換，以及作品中的電影元素，歡迎讀者一起來聽聽紙本前後的故事吧！​

講者簡介｜

陳韋任，筆名保溫冰，小說家，影評人，曾獲梁實秋文學獎散文首獎、聯合報文學獎、九歌現代少兒文學獎等逾百獎項。2020TikTok年度創作者三十強。著有小說集《代我問候南部太陽》、兒童文學《嗑瓜聲，飛過我們家》等多本著作。

陳珮瑄，避風港文化編輯。​

彭啓東，未來敘事工場執行長，在不同場合有著不同稱呼，如未來學家、ux設計師與顧問、科幻作家、編劇、動畫、實拍導演，為一位跨領域探索者，曾在原子映象開發影集。執導動畫片《太陽城》獲得洛杉磯CINEFEST最佳動畫片及入圍30多項影展。淡江大學未來學研究所碩士、朝陽科大視覺傳達設計系畢。​

​孔繁芸，春暉映像執行長。​

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