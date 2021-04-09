聯合知識庫「公論報」開放試用 重現1950民營報業民主追求與社會關懷

文、圖︱聯合知識庫

由聯合線上聯合知識庫催生的重量級臺灣報刊資料庫「公論報」已於今年3月開放試用。數位建置的「公論報」資料庫涵蓋1947-1965年間的報紙資料，收錄近50萬筆索引摘要、近3萬幅原版報刊影像，成為聯合知識庫「臺灣研究資源」眾多珍貴報刊文獻之一員，與現有「申報」、「中央日報」、「臺灣日日新報」、「臺灣民報系列」、「自立晚報」等重要近代報刊並列，共同擴展東亞、臺灣近代史與文化研究的版圖。

本次「公論報」資料庫推出，也是首次將這份1947年創刊的民營第一大報轉化為數位形式。「我們一直致力開發相關領域的文獻資源」，聯合知識庫副理陳玉薰表示，「公論報以前主要以紙本或微縮片形式存在，檢閱不易；藉由資料庫建置，提供各種檢索與瀏覽功能，對於研究或一般用途都會更加便利。」

「公論報」為1947年10月25日由時任《台灣新生報》董事長的李萬居所創立，以其所言「欲留公論在人間」而命名。創刊於二二八事件後的緊張局勢，《公論報》仍企圖作獨立報導與評論，並揭示「地方性」、「民間性」二大方向，以及「民主」、「自由」、「進步」等理念，是當時代表性的在野報刊，與雷震《自由中國》、青年黨《民主潮》、民社黨《民主中國》等合稱「一報三刊」。

除在戰後民主發展史所扮演的角色，《公論報》作為當時民營第一大報，也反映了1950年代臺灣社會的諸般樣貌。在政治、經濟等時代大敘述的報導外，類型多元的副刊充分展現各種社會文化面向；如著名的〈臺灣風土〉曾由中研院院士陳奇祿主編，作者群包括楊雲萍、金關生（金關丈夫）、藍蔭鼎等重要學者及文化人，為當時臺灣研究的重要場域。

〈臺灣風土〉副刊主題橫跨不同族群與文化風俗，多元豐富（圖／聯合知識庫提供）

〈臺灣風土〉副刊保存豐富的圖文資源，展現彼時臺灣研究的視野與深度（圖／聯合知識庫提供）

文藝方面，則有〈日月潭〉、〈文藝〉等展示當代藝文作品及批評、〈藍星週刊〉為藍星詩社初期社刊等，是文學史不可忽視的環節。其他如〈通俗科學〉、〈史地〉、〈臺北婦女〉等涵蓋科學、婦女、體育、醫藥、史地……的豐富內容，皆為理解當時臺灣社會與文化的重要史料。

「公論報」資料庫為聯合知識庫近年繼「風月報」、「三六九小報」及「自立晚報副刊」等報刊資料庫後，在臺灣研究領域推出的全新資源。結合高階檢索功能、原報影像重現、簡易的樹狀瀏覽功能及詳盡引註資訊，將為近代史與臺灣研究者提供更詳盡寬廣的研究視野、新材料與持續開拓的可能性。

「公論報」試用洽詢：聯合知識庫 詹先生 (02)8692-5588分機6124

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