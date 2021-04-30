【故宮文物月刊】「森」呼吸小旅行─故宮南院「樹：從信仰到抒情」特展

文∣林容伊、林宛萱（任職於國立故宮博物院南院處）

圖∣國立故宮博物院、國立歷史博物館、國立臺灣歷史博物館提供

樹，自古人們賦詩作歌，描寫其形。或敬畏它參天的形象、渴望它長壽的特質，有時也傷感它榮枯的變化。記錄下的各種傳說、軼事，逐漸形成具有時代性的藝術母題，有些被賦予祥瑞色彩，有些則成為受崇敬的信仰對象，具備禮儀、政治等功能，更多的是寓物寄情，傳達各種人生的狀態。

不論古今，樹木與我們的生活乃至生命息息相關，因此發展出各式獨特的人文創作。「樹：從信仰到抒情」特展規劃五個章節，主題從天界、宗教、國家政治，再到個人生活，展出文物包含院藏精品及國立歷史博物館、國立臺灣歷史博物館和高雄市立美術館的典藏。展場入口設有錄像，以進入阿里山森林尋幽意象出發，讓到訪者以在地為起點，藉「關鍵字樹」為索引，從幽廊進入展廳，如穿過桃林般，體驗一場關於人文之樹的千年旅程。

展廳設有「關鍵字樹」，作為索引。 南院處提供

聖域：天上與人間的交界

「樹」不僅代表土地的生命力，亦標識出地界，或作為地標。遠方的神樹暗示了仙境所在。先秦兩漢典籍中的桃都、扶桑、建木等神樹，或能驅邪，或為神靈居所，或可溝通天界與人間。神樹的形象廣泛應用於墓室、祠堂，部份隱含昇仙思想，同時庇佑子孫前程顯貴。而中空樹幹造形的槎，常象徵通往神仙之境的工具，張騫（約前164～前114）乘槎通往天河的軼聞，發展出許多經典的藝術圖像。

東漢 搖錢樹 國立歷史博物館藏 此類搖錢樹流行於一世紀至三世紀初的中國西南地區，隱含昇仙及財富的寓意。

另一方面，佛教聖者生平與成道轉捩點等場域，往往在某棵樹下，這些樹木因此有了重要的意涵。樹也常是佛教淨土中重要的環境表徵。根據經典，阿彌陀佛的淨土中遍生寶樹，極樂世界圖中的「寶樹種種」，傳承了歷來人們對「極樂淨土」的想像。

清 丁觀鵬 極樂世界圖 國立故宮博物院藏

長生：亙久的祝願

桃與松，自古被賦予長生的文化意涵。相傳桃為仙木，能夠制鬼、辟邪。魏晉時期的典籍記載桃膠能治病、修仙；仙桃則與西王母所掌有的不死靈藥結合，是吃了能長生益壽的仙果。隨時代演變，衍生出如西王母擺設蟠桃宴群仙、東方朔偷桃等精彩的戲曲故事，「桃」成為上好的賀壽題材，廣泛運用於繪畫與工藝作品。又松柏等枝葉常綠之樹，也代表長青、長壽。松樹與同樣具有長壽或祥瑞特質的仙鹿、白鶴併列組合，象徵「松鹿長春」，成為祝壽的一種代表題材，是清代流行的裝飾元素。

清 18世紀 蜜蠟松鹿長春山子 國立故宮博物院藏

徵兆：天賜的權力

先民認為上天藉自然現象，傳達與人事相應的啟示，如異根連枝的「連理木」，象徵上天對統治者德政的肯定。特定樹木扶疏與否，則與當朝國運密切相關。如山東曲阜相傳為孔子種植的檜木，因其枯榮恰巧對應朝代興亡，世人視若神樹。又如滿族發源的聖山長白山上生有神奇瑞樹，乾隆皇帝將之視為護祐大清國祚的象徵。

清 王幼學 瑞樹圖 軸 第二檔期 國立故宮博物院藏

此外，樹為皇陵規劃重要的一環，風水攸關，人們相信其影響家族是否興旺，王朝是否永固，因此必須謹慎養護，確保植栽茂盛。皇陵墳丘的特定樹木，如孝陵前的瑞松、永陵的神樹，同樣牽動皇朝運勢，無不被細心對待。

喻物：人生的姿態

日常生活中的樹木，其形色、疏密、曲直和四季變化，扣合了人們的生命經驗與感情，因此觸發了無數的藝文創作。個人抒情，以南北朝時庾信（513-581）的《枯樹賦》最蕩氣迴腸，其經唐代大書家褚遂良（596-658）揮毫落紙，成為文學與書藝結合的經典，後人臨習不絕。「歲寒三友」則是以樹木特質類比人的品格，松樹終年不凋、梅花隆冬綻放，與同樣常綠的竹子，象徵「事不難，無以知君子」，南宋即以此入畫，明清時並廣泛應用於各類器皿、文房。不少人文逸事藉樹木烘托文人的潔身自好，君臣贈答、折枝寄友、迎春消寒等活動，也常以樹木寄託情誼與期許，此皆化為明清藝術的養份。

清 康熙 松花石歲寒三友圖硯 國立故宮博物院藏

記憶中的靈木

祭祀巨木的習俗，是先民對自然的禮敬。臺灣民間相信「樹大有神」，只要是百年以上或樹圍巨大的老樹，人們往往抱以敬畏之心。這些古樹時常被綁上紅帶作為標示，或安置香爐、小廟，加以祭祀禮敬。

另一方面，日治時期，日人為取用阿里山森林資源，興築林業鐵路，調查時發現了三千歲的紅檜，因日本神道教崇祀巨木，故封為神木。隨著鐵道觀光蔚為風行，震懾人心的神木成為必訪景點。當時印製的風景明信片，以及旅人的合影，留下珍貴的紀錄。

日治時期 阿里山神木（周圍64尺） 國立臺灣歷史博物館藏

物換星移，第一代神木已失去生命，成為人們集體記憶中的吉光片羽。但，山挺立如舊，以復育取代砍伐的今日，新生的力量將生生不息。

本文摘錄自《故宮文物月刊》455期2月號，原文〈「樹：從信仰到抒情」特展〉，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。