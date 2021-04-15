【名單之後】劉錡豫／帛琉的光與海：西尾善積的南洋群島之旅

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／劉錡豫（國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士）

西尾善積 入選 臺展第 1、4、7 回；府展第 1~6 回

特選 府展第 1、2、3、6回

推薦 府展第5回

1940年的5月，28歲的年輕畫家西尾善積乘著蒸汽船，自日本往南，經過了十幾天的航程後，抵達散落於西太平洋上的珍珠──帛琉。這次的旅程，首先前去拜訪進行帛琉民俗調查的雕刻家土方久功。而最重要的目的，是為了在浩瀚的太平洋上尋找繪畫創作的題材。

帛琉、馬紹爾群島等太平洋上的零星島嶼，在當時的日本通稱為「南洋群島」。包含西尾善積在內的許多日本畫家，都曾前往這些島嶼作畫，是什麼樣的歷史背景與誘因，使他們願意前往如此遙遠的他方？

西尾善積出生於京都，從小就跟著父親西尾靜夫來到臺灣，西尾靜夫在臺北市本町開設西尾商店，販售攝影器材。學生時代，西尾善積就讀臺北一中（現在的建國中學），受業於畫家鹽月桃甫，畢業後前往東京美術學校（現在的東京藝術大學）深造，並且屢屢在大小畫展獲獎。

日治時期明信片上的本町，西尾商店是右邊的第一間（國立臺灣大學數位典藏館）

1920年代，在第一次世界大戰中作為戰勝國的日本，獲得原本屬於德國的南洋群島，並設置「南洋廳」管理，有不少日本人前往拓殖開墾。到了1930年代，隨著東亞局勢的緊張，加上日本在國際的孤立化，缺乏資源的日本於是試圖以臺灣島為跳板，積極開發東南亞的資源，而南洋群島則被視為「海的生命線」，作為南方海域國防的重要據點。在這樣的時代背景下，美術界也需要反映時局變化，呼應日本的南進政策而進行創作。1940年，日本創立了南洋美術協會，當時正在東京活動的西尾善積也在其中。該年5月，西尾便透過美術界的關係前往帛琉旅居，為南洋美術協會的展覽作準備。

西尾在幾個月內從帛琉大島（Babeldaob）的Melekeok部落開始，旅經科羅（Koror）、雅浦島（Waqab），甚至遠赴1500公里外的塞班島（Saipan）。其時，太平洋戰爭尚未爆發，南洋群島還沒被捲入戰火，這也讓西尾善積在這些島嶼之間的旅程能順利進行，畫家就這樣乘坐著飛行艇或蒸汽船，在群島間旅行。

獲得1940第三回府展特選的《南方風景》（第三回府展圖錄）

在烈陽與湛藍大海的懷抱下，西尾繪製了許多作品，回到東京參加南洋美術協會的展覽。之後，他又帶著其中一些作品回到臺灣，參加第5回、第6回府展。這兩幅名為《南方風景》、《南方樂土》的參展畫作（現在只剩下圖錄的黑白影像），主題都是在描繪南洋群島上的風土，與人們生活的面貌。

入圍1941年第四回府展的《南方樂土》（第四回府展圖錄）

1941年5月，西尾善積在臺北教育會館（現在的二二八國家紀念館），舉行「第一回南洋風景個展」，展出許多以南洋群島為主題的作品。其中《南洋の石神》也曾在南洋美術協會的展覽中展出過。這幅畫目前不知所蹤，僅能見到印有該畫作的明信片。一如西尾取材南洋群島的作品，畫家藉由樹影與草地的明暗對比，表現當地耀眼的烈陽，並描繪島民生活的樣貌。從名稱與畫中錯落的石像來看，可以判斷西尾所描繪的可能是在位於帛琉的雅切隆州（Ngarchelong），被稱為”Badrulchau”的巨石遺址。

與西尾善積在帛琉結識的土方久功，撰有一篇「帛琉石神與石製遺物報告」〈パラオ石神並に石製遺物報告〉。在文章當中，我們也能注意到土方久功對Badrulchau的重視。兩位來自日本的美術創作者，分別從學術研究與油畫創作的角度，展現了他們對帛琉風土的觀察與好奇心。

《南洋の石神》明信片，私人收藏（《美術家たちの「南洋群島」》）

西尾善積在這時期的作品，多描繪帛琉風景與當地人的生活，並沒有反映出戰火前的的緊張局勢。畫家就像一位單純且充滿好奇心的旅人，把旅行所見的南洋群島記錄下來，使得帛琉瑰麗的光與海，躍然紙上。

但是，現實並不如畫面上的表現一般單純。如果我們進一步考慮時代背景，促使這位畫家前往帛琉等地取材的南洋美術協會，其成立背景及活動，其實仍和日本軍國主義在1930年代以後的擴張息息相關。後來，在臺灣舉辦個展的西尾善積曾接受報紙邀請，撰文介紹在帛琉的種種回憶。而在那篇文章當中，他仍然必須要因應時局，表達對當時南進政策的支持與認同。

四年過去，隨著兩顆原子彈的投下，第二次世界大戰在日本的戰敗下結束。步入人生壯年的西尾善積，也將在戰後重新出發的日本美術界迎接全新的挑戰。帛琉旅行的經驗成為滋養他繪畫之路的養分，作為畫家的旅途還要繼續下去。